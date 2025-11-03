Explozia din Rahova și teoriile conspirației, vineri, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre Spania și mișcarea separatistă bască, dar şi despre ultima dispută Trump vs. Canada. Pe 31 octombrie, de la 18.45, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1.

Tragedia de la Colectiv, anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și războiul din Ucraina sunt câteva din evenimentele care au fost invocate în dezinformările apărute în urma exploziei din Rahova. Cine sunt autorii acestor manipulări și care a fost reacția autorităților? Vineri, jurnalistul Mircea Marian este invitatul lui Marian Voicu la „Breaking Fake News”, în rubrica Povestea săptămânii, ce deschide ediţia săptămânii. Explozia din Rahova și teoriile conspirației fac subiectul dialogului lor, pe care îl urmărim pe 31 octombrie, la ora 18.45, la TVR 1.

Trump acuză Canada că mistifică vorbele lui Ronald Reagan. Este unul dintre titlurile pe care Horia Grușcă le trece în Revista presei fake. Donald Trump îi acuză pe canadieni că au manipulat un discurs radiofonic al fostului preşedinte Ronald Reagan într-un videoclip publicitar despre efectele negative ale taxelor de import. Între timp, un clip contrafăcut care pretinde că surprinde recentul jaf de la muzeul Luvru se dovedeşte a fi un mare succes pe rețelele sociale. Descoperim mai multe tot la „Breaking Fake News”.

Despre O explize urmată de conspirații și manipulări ne spune mai multe Tatiana Țarfulea, la rubrica Teoria conspirației. În urmă cu două săptămâni, în cartierul Rahova, a avut loc o explozie care a distrus mai multe etaje ale unui bloc, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor 15. Rețelele de socializare au fost invadate de informații false și manipulări care au transformat deflagrația într-un adevărat scenariu de film cu „bombe C4” și „asasinate la comandă”.

La Istoria și istoriile sale, Gabriela Avram ne vorbeşte vineri despre Spania și mișcarea separatistă bască. De la jumătatea secolului trecut și până în deceniul al doilea al acestui secol, Spania a înfruntat furia bascilor. Ce este Mișcarea separatistă bască? Aflăm mai multe vineri după-amiază.

Zaiafet și Geminschi constată că realitatea a devenit irelevantă, din moment ce rețelele sociale transformă orice eveniment într-o conspirație a statului paralel. Despre Fiul generalului și atacul cu C4, la Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu.

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede vineri, la ora 18.45, la TVR 1.