Creativitatea românească pe podiumul TVR: moda a strălucit în Studiourile Pangrati

Televiziunea Română a găzduit în Studioul Pangrati evenimentul „Romanian Fashion Week”, organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), în cadrul primei ediţii din Bucureşti a „Romanian Creative Week”. La eveniment a participat și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, care a dorit să cunoască mai bine activitatea tinerilor designeri. Cele două show-uri vor fi difuzate pe TVR 2.

„Cu mare bucurie am revenit în studiourile Televiziunii Române după 20 de ani și am avut convingerea că voi întâlni profesioniștii pe care îi știam. Nu m-am înșelat – am trăit două zile de modă la superlativ, pe care nu le-aș fi putut realiza în altă parte. De la imagine, până la logistica din spatele scenei, totul a fost impecabil. Sper ca acest eveniment să marcheze începutul unei colaborări de durată cu TVR, pentru a susține împreună noile generații de creatori”, a spus Irina Schrotter, preşedintele FEPIC și organizator al „Romanian Fashion Week”.

Considerat cea mai amplă manifestare dedicată industriilor creative din Uniunea Europeană, „Romanian Creative Week” a fost inclus anul acesta de Ministerul Culturii pe lista evenimentelor cultural-strategice.

Pe parcursul a două zile, Studioul Pangrati al TVR s-a transformat într-un veritabil podium de modă, unde creativitatea românească s-a exprimat la cel mai înalt nivel. Publicul stilat și iubitor de frumos a putut admira colecţii semnate de tineri designeri români (în secțiunea New Wave Designers) și de branduri consacrate pe plan naţional şi internaţional (în cadrul Romanian Designers).

La evenimentul „Romanian Fashion Week Bucharest 2025” din studioul TVR a fost prezentă și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, care a dorit să cunoască mai bine activitatea tinerilor designeri, provocările pe care aceștia le întâmpină în procesul de dezvoltare profesională, dar și planurile lor de viitor.

Cele două show-uri vor fi difuzate pe TVR 2, în zilele de 11 şi 12 octombrie, de la ora 20.00.

New Wave Designers – o nouă generație de talente românești

Ziua dedicată tinerilor designeri, Romanian Fashion Week: New Wave Designers, a fost curatoriată de Lucian Broscățean și Ioana Ciolacu. Au prezentat colecții: Beghim Ghenghiz, Mara Popa, Pif Stephano, Ionuț Răzvan, Constantine, Daniel Radu, Robert Roca și Ramona Bizbac.

În a doua zi, zece dintre cele mai importante branduri românești – Axente, Bol Fashion Of Nature by Oana Lupaș, Ioana Ciolacu, Tudor Halațiu, Lenca, Scapadona, Irina Schrotter, Caravasili, Laura Lazăr și Tearless Street – au încheiat spectaculos ediția RCW X Bucharest 2025, sub coordonarea lui Ovidiu Buta, stylist, critic de modă și curator.

„Mă bucur enorm că Televiziunea Română este parte din acest proiect și susține artiștii români. Nu putea exista un loc mai potrivit pentru a găzdui un eveniment care celebrează creativitatea decât chiar aici, la TVR. Am fost plăcut surprinsă de energia și inspirația designerilor români. Irina Schrotter, Ioana Ciolacu, Axente și Tearless mi-au atras atenția în mod deosebit. Îi felicit pe toți artiștii care și-au expus creațiile în cadrul Creative Week!”, a spus Maria Chiriță, prezentatoare Matinal TVR 1,

Echipele de beauty au fost coordonate de Alexandru Abagiu (Lancôme) și Sorin Stratulat (Philips), profesioniști de renume care au realizat machiajele și coafurile pentru 90 de modele.

TVR, partener de tradiție al modei românești

„De 25 de ani, Romanian Fashion Week, organizat de Irina Schrotter, este un nume sonor în moda românească și un adevărat brand al industriei creative. Este o onoare ca Televiziunea Română să fie din nou partener media al acestui eveniment – am fost alături de festival timp de 9 ediții la Iași, iar acum, odată cu debutul în București, marcăm începutul unei noi etape: două ediții pe an și o extindere internațională, care îl va plasa în circuitul oficial al marilor fashion week-uri.

Cele două zile au demonstrat că TVR poate organiza evenimente la standarde internaționale, comparabile cu Paris, Londra sau Milano. Totul a fost la superlativ – de la colaborarea cu Alexandru Abagiu și Sorin Stratulat, până la prezența Anei Maria Bucura, model român care a fost muza lui Karl Lagerfeld și a defilat pentru Chanel.

Am văzut tineri designeri plini de energie și curaj, dar și mari creatori care trasează direcțiile modei pentru sezonul primăvară-vară 2026. Sunt mândră că Televiziunea Română, unde lucrez de 29 de ani, a demonstrat că este „în pas cu moda”, a declarat Oana Manoliu, consultant de imagine TVR.

Despre Televiziunea Română și Romanian Fashion Week

Prin implicarea în evenimente culturale de anvergură, Televiziunea Română continuă să sprijine creativitatea românească și să ofere vizibilitate artiştilor din domeniile creative.

Romanian Fashion Week, fondat la Iași și organizat de Irina Schrotter, este cel mai longeviv eveniment de modă din România, devenit o platformă esențială de afirmare pentru designeri și branduri autohtone.

Credit foto: RFW / Romanian Designers