Ce este un ciclon, cum se formează un ciclon mediteranean, când se emite un cod roşu şi ce înseamnă acesta

publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025

Sunt doar câteva dintre întrebările al căror răspuns îl vom afla de la Roxana Bojariu, climatolog ANM, duminică, 12 octombrie, de la ora 10:00, în emisiunea "D evreme, despre vreme " , la TVR1 și online pe TVR+.

 

Devreme, despre vreme
Vremea ne influenţează viaţa în multe feluri, iar episoadele de vreme severă fac parte tot mai des din viața noastră. Pentru a ne putea adapta acestei realităţi, trebuie să înţelegem fenomenele.

Ciclonul Barbara a devenit celebru în România. Au fost emise diverse avertizări meteo, coduri de vânt şi precipitaţii, am primit mesaje Roalert, iar mass-media a fost invadată de ştiri.

Dincolo de toate opiniile exprimate în mass-media, explicaţii ştiinţifice şi de încredere aflăm numai de la specialişti. Este al doilea ciclon mediteranean care ne-a traversat ţara în decurs de două săptămâni.

(w882) devreme, dRoxana Bojariu, climatolog ANM

Deşi luna octombrie este una destul de liniştită în mod obişnuit, în acest an a debutat furtunos. Vremea ne influenţează viaţa în multe feluri, iar episoadele de vreme severă fac parte tot mai des din viața noastră.

Pentru a ne putea adapta acestei realităţi, trebuie să înţelegem fenomenele.
(w882) devreme, dFenomene meteo, influenţe mai puţin cunoscute asupra a tot ceea ce ne înconjoară, legătura dintre vreme şi climă, cele mai recente studii ştiinţifice, curiozităţi şi recorduri - în fiecare duminică, la ora 10:00, Devreme, despre vreme, la TVR1 și online pe TVR+

Echipa emisiunii

Responsabil realizare program, realizator şi producător: Cristina Dănilă

Prezintă: Dana Iancu

Voice-over - Laurenţiu Mandu
Jurnalist - Radu Dănilă
