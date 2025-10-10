Ce este un ciclon, cum se formează un ciclon mediteranean, când se emite un cod roşu şi ce înseamnă acesta

PROMO TVR1

Sunt doar câteva dintre întrebările al căror răspuns îl vom afla de la Roxana Bojariu, climatolog ANM, duminică, 12 octombrie, de la ora 10:00, în emisiunea "D evreme, despre vreme " , la TVR1 și online pe TVR+.

Devreme, despre vreme Vremea ne influenţează viaţa în multe feluri, iar episoadele de vreme severă fac parte tot mai des din viața noastră. Pentru a ne putea adapta acestei realităţi, trebuie să înţelegem fenomenele.

Ciclonul Barbara a devenit celebru în România. Au fost emise diverse avertizări meteo, coduri de vânt şi precipitaţii, am primit mesaje Roalert, iar mass-media a fost invadată de ştiri.

Dincolo de toate opiniile exprimate în mass-media, explicaţii ştiinţifice şi de încredere aflăm numai de la specialişti. Este al doilea ciclon mediteranean care ne-a traversat ţara în decurs de două săptămâni.

Roxana Bojariu, climatolog ANM

Deşi luna octombrie este una destul de liniştită în mod obişnuit, în acest an a debutat furtunos. Vremea ne influenţează viaţa în multe feluri, iar episoadele de vreme severă fac parte tot mai des din viața noastră.

Pentru a ne putea adapta acestei realităţi, trebuie să înţelegem fenomenele.

.

Fenomene meteo, influenţe mai puţin cunoscute asupra a tot ceea ce ne înconjoară, legătura dintre vreme şi climă, cele mai recente studii ştiinţifice, curiozităţi şi recorduri - în fiecare duminică, la ora 10:00, Devreme, despre vreme, la TVR1 și online pe TVR+

Echipa emisiunii

Responsabil realizare program, realizator şi producător: Cristina Dănilă

Prezintă: Dana Iancu

Voice-over - Laurenţiu Mandu

Jurnalist - Radu Dănilă

.