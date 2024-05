„Mi-a fost dor de voi!", spectacolul-mesaj al artistului Paul Surugiu-Fuego, la „Drag de Romania mea!”

După un sezon cu provocări, confruntari între vedete, jocuri, întrebări şi dedicații muzicale, Paul Surugiu-Fuego ne invită la „Drag de România Mea!” la un concert de colecție: „Mi-a fost dor de voi!”, spectacol susținut în vara anului trecut la Teatrul Verde din Chișinău.

Duminică, 9 iunie, de la ora 15:00, Paul Surugiu-Fuego ne invită să urmărim un spectacol cu o atmosferă incendiară, surprize și, desigur, invitați speciali. Nelly Ciobanu, cunoscuta interpretă care a făcut un mare show la Eurovision în anul 2009, trupa AKORD, compozitorul multor șlagăre, Yan Raiburg, artistul de senzație Gabriel Nebunu, eleganta Anișoara Puica, dar și artista Maria Stoianov, care va aduce un strop de folclor. Din România, invitata specială Paula Seling a cucerit publicul cu voce, carisma și talent. Artiștii au fost acompaniați de Angry Band Orchestra și de dansatorii DA Production.

Concertul ”Mi-a fost dor de voi!” a fost de amploare, cu public numeros, o echipă vastă, filmări cu drona și un ritm alert și plin de antren, mai ales că Paul Surugiu-Fuego este atât de iubit și de apreciat peste Prut. Vă reamintim că în cadrul acestui spectacol, Paul Surugiu a primit distincția ”MERIT DE ONOARE”, din partea Primăriei Chișinău.

”Am avut mari emoții, am cântat în fața a peste 4000 de persoane, care au venit să mă vadă deși toată ziua respectivă plouase torențial. Am crezut chiar că vom amâna la un moment dat, dar s-a dovedit că ne-am înșelat și astfel am putut oferi un spectacol de zile mari, cu o super orchestră, piese pe măsură, din acești ani ai mei de carieră, 30 la număr, dar și duete cu cei șapte invitați de seamă, prieteni dragi, care au acceptat invitația mea și care vor face mare show alături de mine. În cele aproape trei ore veți avea parte de multe surprize și momente pe măsură, dar nu vă divulg prea multe și vă las să ne urmăriți”, spunea Paul Surugiu Fuego.