Festivalul Medieval “Eternul Maramureș” – Ediția a XIV-a

Anul acesta, municipiul Sighetu Marmației sărbătorește 699 de ani de atestare documentară , iar cu această ocazie sunteți invitați să luați parte la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Medieval “Eternul Maramureș” .

Este un eveniment de neuitat care readuce la viață farmecul și spiritul epocii medievale și se va desfășura în perioada 30 – 31 august 2025, în Centrul Istoric din Sighetul Marmației.

Ce vă așteaptă?

Paradă spectaculoasă cu cavaleri și domnițe, începând de pe strada pietonală Corneliu Coposu până în Parcul Central; aceștia, sunând din corn, vor prezenta onorul gazdei

, începând de pe strada pietonală Corneliu Coposu până în Parcul Central; aceștia, sunând din corn, vor prezenta onorul gazdei Paradă a costumelor și armelor medievale

Animație medievală și demonstrații de virtuozitate cu arme istorice, mânuirea armelor de către cavalerii tuturor ordinelor

și demonstrații de virtuozitate cu arme istorice, mânuirea armelor de către cavalerii tuturor ordinelor Dansuri și spectacole medievale pe scena din Parcul Central

Tabere cavalerești amenajate pentru vizitare și fotografii

amenajate pentru vizitare și fotografii Târguri cu produse tradiționale și ateliere interactive pentru copii, prilej de bucurie și amintiri de neuitat pentru familii.

Nu ratați un sfârșit de săptămână plin de istorie, magie și tradiție, în inima Maramureșului istoric, la final de august!

Festivalul Medieval “Eternul Maramureș” este organizat de Primăria Municipiului Sighetu Marmației prin Centrul Cultural, cu sprijinul Consiliul Județean Maramureș.

Credit foto: Mirela Buftea