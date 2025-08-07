Festivalul - concurs de muzică folk „Floare de colț“, ediția a XIII-a

Parcul Grădina Morii din Sighetul Marmației va găzdui Festivalul Concurs de Muzică Folk „ Floare de colț“ în perioada 16 – 17 august 2025 .

Evenimentul va reuni cei mai reprezentativi interpreți de muzică folk din România, care vor aduce în fața publicului muzică de calitate. Pe scenă vor evolua artiști consacrați, dar și tinere talente.

Să nu uităm că de la Sighetu Marmației au pornit doi dintre cei mai de seamă reprezentanți ai muzicii folk: Ștefan Hrușcă și Ducu Bertzi! Alături de ei ne-au bucurat sufletele, de-a lungul vremii, și alți folkiști cu o bogată activitate artistică.

Dacă nu ați fost niciodată la Sighet, vă recomandăm din toată inima să o faceți cu acest prilej, participând la un eveniment ce vi se va lipi de suflet!

Folk-ul s-a născut în anii ′60 ca un curent muzical cu răspandire mondială. Vine din folclorul american, părinții folk-ului fiind considerați cântăreții protestatari din anii Marii Crize: Joe Hill, membru al unui sindicat revoluționar; Woody Guthrie, Leadbelly și Cisco Huston.

Muzica folk a fost considerată „muzica oamenilor de rând”, care se transmitea prin memorare sau repetare și nu prin scriere. Versurile cantecelor folk sunt directe, reflectând problemele vieții cotidiene, destine și proteste împotriva nedreptăților sociale.

În România, folkul a ajuns abia după jumătatea anilor ’60, când primele cântece folk, cum ar fi cele ale lui Dylan, Baez, sau Janis Joplin, au sedus tinerii acelor vremuri. Printre primii folkiști români se numără: Doru Stănculescu, Mircea Florian, Mircea Vintila, Valeriu Sterian, Dan Andrei Aldea, Nicu Alifantis, Ștefan Hrușcă, Ducu Berzi etc.

Credit foto: Mirela Buftea