Eda Marcus, prezentatoarea Ştirilor Sportive de la TVR, cu o schimbare spectaculoasă de look

Cum arată frumoasa şi îndrăgita vedetă TVR şi ce spune despre alegerea noii tunsori, în interviul de mai jos.

E mereu frumoasă, mereu în tendinţe, mereu admirată. Vara asta, însă, după ani de zile cu aceeaşi coafură, Eda Marcus, prezentatoarea Ştirilor Sportive de la TVR, a simţit nevoia unei schimbări. Prin urmare, a trecut şi la fapte. De curând a postat fotografii cu noul ei look, adunând mii de aprecieri pe conturile personale de socializare. „Felicitări pentru curaj şi felicitări celui/celei care a avut inspiraţia de a creiona cu succes transformarea!”, „Wow, bellissima!”, „Superbă...”, „Minunată!” sunt doar câteva dintre comentariile care au însoţit postarea în care Eda arăta tuturor noul ei look.

De ce o schimbare de look, Eda? Cum te-ai descrie acum, cu nouă tunsoare? Ce îți aduce, ce stare îți dă?

Simțeam nevoia unei schimbări de look, a unei împrospătări, a unei modificări care să îmi dea o stare şi mai bună. Eu am fost adepta schimbărilor radicale de look în trecut și era vremea să fac una acum, după ani de zile cu aceeași coafură. Sunt tot eu, nu mă văd diferită neapărat de cea care eram, dar mă face să mă simt foarte bine şi asta e cel mai important! Am vrut însă să fie o schimbare radicală, să se vădă clar că am schimbat ceva...

Cine sau ce ți-a inspirat noul look? Cum l-ai defini?

M-am inspirat din coafurile fresh ale franțuzoaicelor. Cele cu breton, tinerești, dar și cu acel aer retro, de anii ´70. A revenit recent acest trend și m-am gândit că este cea mai ușoară metodă de a face o schimbare vizibilă.

Cât de des îți schimbi coafura, culoarea părului? Cine te ajută în luarea deciziei în ceea ce privește look-ul tău?

În ultimii ani nu mai făcusem nicio schimbare notabilă. Și simțeam că trebuie să aduc ceva nou în look-ul meu. De ani de zile, cea care este responsabilă de părul meu este bună mea prietenă Georgiana Stavrositu (hairstylist cunoscut şi apreciat), pe care am cunoscut-o în clasa a 9-a și care mi-a fost colegă de bancă. Este o prietenă minunată, în care am toată încrederea. Ea a fost partenera mea în demersul tuturor schimbărilor mele de look de până acum.

Vacanța ta a fost deja în această vară? Sau urmează?

Voi pleca în scurtă vreme în Grecia. Anul trecut a fost prima oară când am călcat pe teritoriul elen și mi-a plăcut tare mult. Abia aștept să simt iar atmosfera mediteraneană, să văd acele apusuri splendide și acel turcoaz perfect al apei. Are Grecia un farmec al ei special, care nu prea poate fi egalat...

Cum este această vară toridă pentru ține? Cum te împaci cu căldura?

Sunt o iubitoare de căldură! Mă simt bine vara și o aștept cu mare entuziasm în fiecare an. Însă canicula nu îmi priește, pentru că am tensiunea mică. Prin urmare, mă pleoştesc destul de tare în condiţii de căldură foarte mare, cum se întâmplă zilele astea. Dar, în afară de acest minus, mă bucur de tot ce aduce vara. Mi-ar plăcea să merg mai des la piscină, însă, de cele mai multe ori, programul agitat mă împiedică să ajung. De aceea aștept cu nerăbdare vacanța... unde apa și soarele sunt la discreție.

Dar până atunci, vă aştept în fiecare seară la TVR 1, la ora 19.45, cu cele mai fierbinţi ştiri din sport. Şi nu uitaţi, în această perioadă (20 iulie – 20 august), la TVR 1 sunt transmise meciurile Campionatului Mondial de Fotbal feminin, Noua Zeelandă şi Australia. Mă bucur că vedem cum, încet-încet, femeile câştigă teren şi în fotbal, ca, de altfel, în restul activităţilor care, în trecut, aparţineau exclusiv bărbaţilor.