„Dincolo de liniile inamice”, „Agonie şi extaz” şi „Ce-şi doresc femeile”... filmele săptămânii la TVR 1

O dramă inspirată de evenimente reale de la finalul Primului Război Mondial, o alta despre conflictele dintre Michelangelo și Papa Iulius al II-lea în perioada realizării picturii tavanului Capelei Sixtine, o comedie romantică mult îndrăgită şi un film de acţiune - în ultimele seri de septembrie, la TVR 1.

Luni, 25 septembrie, privim „Dincolo de liniile inamice” (THE LOST BATTALLION – SUA, Luxemburg, 2001). Filmul din a cărui distribuţie fac parte Ricky Schroder, Jamie Harris, Phil McKee, în regia lui Russell Mulcahy, este o dramă inspirată de evenimente reale. O urmărim în premieră la TVR 1, de la ora de la ora 21.00. În octombrie 1918, spre finalul Primului Război Mondial, Divizia 77 de Infanterie a armatei americane primeşte ordinul de a opri cu orice preţ înaintarea armatei germane în pădurea Argonne din nord-estul Franţei. Timp de o săptămână, cu sacrificii uriaşe, maiorul Charles Whittlesey şi cei 500 de soldaţi ai săi reuşesc să ţină piept inamicului mult mai numeros, până când aliaţii americani şi francezi străpung linia frontului.

Marţi seară, „Telecinemateca” ne tentează cu un clasic american, dramă istorică din 1965. Regizat de Carol Reed și cu Charlton Heston, în rolul lui Michelangelo și Rex Harrison, în rolul Papei Julius al II-lea, filmul „Agonie şi extaz” (THE AGONY AND THE ECSTASY – SUA, 1965) a fost parțial bazat pe romanul biografic cu același nume al lui Irving Stone, din 1961 și tratează conflictele dintre Michelangelo și Papa Iulius al II-lea în perioada realizării picturii tavanului Capelei Sixtine (1508-1512). Producţia se bucură, de asemenea, de o coloană sonoră a prolificilor compozitori Alex North și Jerry Goldsmith.

Roma, 1508. Papa Iulius al II-lea îi încredinţează lui Michelangelo Buonarroti misiunea de a picta plafonul Capelei Sixtine. Artistul suportă greu comportamentul despotic al Papei, trecând prin stări contradictorii, de la pasiunea febrilă a creaţiei, la totala descurajare. Confruntarea dintre cele două personalităţi este inevitabilă…

Drama „Agonie și extaz” a fost recompensată cu Premiul David di Donatello 1966, pentru cel mai bun film străin. Mai are în palmares 5 nominalizări la premiile Oscar 1966 pentru: decoruri, costume, imagine, sunet, muzică şi două nominalizări la Globul de Aur 1966 - pentru scenariu şi actor în rol principal (Rex Harrison). Vedem filmul pe 26 septembrie, de la ora 21.00, la TVR 1.

Miercuri seară e vremea pentru o comedie romantică de succes şi oricine se poate relaxa revăzănd „Ce-şi doresc femeile” (WHAT WOMEN WANT – SUA, 2000), regia Nancy Meyers, cu fermecătorii Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei. Filmul e programat de la ora 21.00, la TVR 1.

Ca urmare a unui incident din care scapă cu bine, Nick, un burlac extrem de sigur pe farmecul său irezistibil, dobândeşte capacitatea de a „auzi” ce gândesc femeile. Dându-şi seama că ar putea folosi această nouă abilitate în avantajul său, el îşi fixează prima ţintă: Darcy McGuire, femeia care obţinuse postul pe care şi-l dorise el. Dar planul care abia începe să funcţioneze este dat în curând peste cap de un mic amănunt: Darcy este foarte atrăgătoare, iar Nick începe să se îndrăgostească de ea.

Iar pentru seara de sâmbătă, un film de acţiune - „Călugăr antiglonţ” (BULLETPROOF MONK – SUA, 2003), având regia semnată Paul Hunter, cu actorii Chow Yun-Fat, Seann William Scott, Jaime King.

Filmul se bazează pe o carte de benzi desenate scrisă de Brett Lewis, cu ilistraţia aparţinând lui Michael Avon Oeming. Producţia a fost filmată în Toronto și Hamilton, Canada, și în alte locații care seamănă cu New York.

Timp de 60 de ani, un misterios călugăr fără nume a avut datoria de a păstra şi proteja un manuscris străvechi, care conţine secretul tinereţii veşnice şi al puterii fără limite. Acum el îşi caută un înlocuitor şi soarta i-l scoate în cale pe Kar, un tânăr hoţ de buzunare, care, la prima vedere, nu pare candidatul ideal. Dar după ce Kar îl salvează pe călugăr dintr-o situaţie dificilă, cei doi devin parteneri în lupta împotriva unui personaj periculos, avid de putere, care a pus ochii pe pergament. Filmul „Călugăr antiglonţ” se vede pe 30 septembrie, de la ora 21.00, la TVR 1.