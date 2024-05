"Dăruiește Românie!", sâmbătă, la TVR 3

Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii "Dăruiește Românie!" vă așteaptă sâmbătă, 18 mai, de la ora 13:30, la TVR 3.

Când îl auzi pe Mike Godoroja cum vorbește despre România, îți vine să întorci țara asta pe toate fețele și să o cunoști pe de-a întregul, spune Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii "Dăruiește Românie!".



Mike Godoroja e muzician, însă mulți dintre noi îl știm ca realizator de emisiuni de radio şi televiziune de profil blues, rock sau jazz. Mike Godoroja povește, de fiecare dată, cu toată convingerea că românii au de ce să rămână acasă, în România. Artistul a avut posibilitatea să trăiască în Statele Unite, dar a rămas în țară.

Drumul acesta spre muzică l-am din copilărie. Muzica îmi definește viața. Am intrat în muzică organic. Am știut în fiinșa mea că evoluția într-un concert trebuie să fie susținută și de o însușire pe care mi-a dat-o Dumnezeu și asta a fost, de fapt, baza și chemarea mea pentru artă, declară Mike Godoroja.

Artistul a adus în scenă melodia Nopți de Sânziene, care este o lucrare pe care a început-o acum 3 ani de zile și a gândit-o încă de la momentul de debut ca fiind o colaborare cu o voce feminină, și astfel, s-a indreptat către Crina Mardare, una dintre cele mai speciale artiste de pop-rock pe care le are țara noastră și mai mult de atât, o personalitate cu un gust elevat, cu o pregătire aparte și cu o dorință de a descifra, de a descoperi și de a deschide noi orizonturi. Ca atare a început această colaborare cântând-o de câteva ori live, după care a intrat în acest teritoriu care se numește studio. S-au lucrat peste 150 de canale de sunet și efectiv au fost peste 200 de ore de lucru, care au dus, până la urmă, la un rezultat care a surprins publicul.

Această piesă va sta pe albumul Viață și este o declarație specială la magia legendei Nopților de Sânziene, în care noi transmitem mesaje de dragoste într-un spațiu al eterului și din care ne vin la rându-ne încurajări de suflet. Tradiția noastră, tradiția românilor cuprinde multiple forme de legende - Sânziene este una dintre cele mai puternice și reprezentative pentru cultura noastră, pentru imaginea noastră în Europa și în lume, iar din punctul meu de vedere este o provocare asupra misterului, în sens pozitiv, pe care o implică dragostea și iubirea, declară Mike Godoroja.

La TVR 3, pentru prima dată într-un format de divertisment, artele spectacolului se reunesc în spectacolul de televiziune Dăruiește Românie! Musical, stand-up, teatru, impro, acrobații, dans, poezie și porții generoase de bucurie vă așteaptă în sezonul 11 al emisiunii Dăruiește Românie!

“A dărui, a oferi înseamnă să faci bine ceea ce ai tu de făcut. Profesor, doctor, artist, jurnalist, toți dăm ceva înapoi societății, țării în care ne-am născut,în măsura în care facem cu simț de răspundere, ceea ce știm să facem, ceea ce am învățat să facem, adică, propria meserie. Despre asta este vorba. Fiecare invitat, prin ceea ce este, prin ceea ce face, dăruiește, dă mai departe lumii, ceva din ce a realizat, ceva din propria devenire. Iar propria devenire este fundamental amprentată de identitate, deci, în cazul nostru, de România, spune Carmen Târnoveanu, moderatorul și realizatorul emisiunii.

Și, bineînteles, tot sâmbătă, în emisiunea Dăruiește Românie!, ne întâlnim și cu Taylor. Codruț Croitoru, solistul trupei Taylor, este un muzician care a pășit cu dreptul în arena muzicii pop si rock autohtone. Artistul acoperă o ramură vastă la capitolul muzică, fiind compozitor, solist vocal, chitarist și chiar producător.

Activitatea și-a început-o încă de tânăr, fiind solist vocal, chitarist și compozitor în cadrul formației The Crown cu care a lansat discul "Amândoi" în anul 2007 , disc alcătuit exclusiv din compozițiile sale, care s-au bucurat de numeroase premii ale oamenilor de specialitate. Codruț a avut o frumoasă colaborare cu Adrian Ordean.

În paralel și-a desfășurat activitatea de solist vocal alături de nume precum Pact, Schimbul 3 si Compact B.De asemenea, din 2013 și până în prezent, Codruț Croitoru scrie muzica pop și rock pentru diversi tineri, copii sau adolescenti, talentati.

În anul 2020 apare formația Taylor, pentru care artistul și compozitorul, Codruț Croitoru compune toata muzica, iar pe lângă rolul de compozitor și de producător, îl mai are și pe cel de solist vocal și chitarist. Primele single-uri lansate de Taylor se bucură de success, iar albumul "Dincolo de măști", lansat în martie 2022, le aduce celor de la Taylor o creștere exponențială a numărului de fani, și totodată multe aprecieri venite din partea criticilor de specialitate.

Taylor înseamnă: Marius Vintilă - tobe, Victor Iovan - chitară bas, Florin Laghia -chitară, Alexia Ștefan - backing vocals, Bianca Ștefan - backing vocals. Creația artistului Codruț Croitoru lansată pe piață până în prezent e o încântare pentru publicul iubitor de muzică adevărată.

Carmen Târnoveanu despre noul sezon al emisiunii “Dăruiește Românie!”

Emisiunea „Dăruiește Românie!”, pe care o realizez și o moderez de 10 sezoane, este un proiect pe care l-am început în 2018. Când am gândit acest spectacol de televiziune, într-un format de culturetainment, am plecat de la dorința de a oferi românilor partea cea mai frumoasă și mai sensibilă a acestei țări: cultura artistică, prin artiștii ei consacrați sau debutanți, dar promițători.

Pe măsură ce emisiunea a căpătat propria voce în fața publicului, am simțit să adaug o dimensiune suplimentară divertismentului, și anume o componentă socială, de transfer de valori, cunoștințe și experiențe relevante. Astfel a apărut colaborarea cu Fundația World Vision România, prin care am susținut și promovat programul educațional „Vreau în clasa a 9-a”, care acordă burse școlare elevilor fără posibilități materiale, pentru a urma și liceul. Timp de două sezoane, artiști, antreprenori și voluntari din țară și din străinătate s-au alăturat demersului nostru și s-au transformat în adevărați mentori pentru acești copii, ale căror destine urmau să se schimbe pentru totdeauna, odată cu liceul. Mă bucură să știu că emisiunea „Dăruiește Românie!” le-a transmis acestor copii semnalul că Educația Merită, plus încurajările celor care, prin efort, ambiție și perseverență au reușit în carierele lor, devenind modele de parcurs și succes.

Iată că astăzi, emisiunea „Dăruiește Românie!”, continuă povestea pe TVR3, unde mă întâlnesc cu telespectatorii în fiecare sâmbătă, de la ora 13.30. In emisiunea “ Dăruiește Românie!” veți regăsi de fiecare dată acel ceva care, în primul rând pe mine mă animă, mă motivează și mă reprezintă: un profund respect pentru valoarea artistică și culturală, atemporală și indiferentă la mode sau curente trecătoare.

Într-o lume confiscată parcă de zgomotul rețelelor sociale, continui să cred în farmecul emisiunilor de televiziune realizate în platou, prin efort colectiv, după reguli scenaristice, tehnice și de expresie artistică. Aceste elemente ce compun spectacolul de televiziune nu se vor perima niciodată, pentru că ele induc telespectatorului o intimitate inconfundabilă, dincolo de ecran, o anume disponibilitate de a asculta, de a privi cu atenție și curiozitate, de a trăi liber emoția artistică, de a se recrea constructiv.

Carmen Târnoveanu vă așteaptă la TVR3.

Sâmbătă ■ 13.30 ■ TVR3 ■ Sezon nou al emisiunii “Dăruiește Românie!”

Realizator: Carmen Târnoveanu

Director de imagine: Valentin Purza

Regizor tv: Manuela Apostol

Foto credit: Mihaela Petre

