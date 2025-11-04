Matematicianul Marian Aprodu, în "Dialoguri Academice" cu vicepreşedintele Academiei Române, Mircea Dumitru

TVR Cultural şi Academia Română vă invită la o nouă întâlnire duminică, 09 noiembrie 2025, ora 13:00, când matematicianul MARIAN APRODU va fi în "Dialoguri Academice" cu MIRCEA DUMITRU, vicepreşedintele Academiei Române.

MARIAN APRODU este doctor în matematici şi cercetător ştiinţific la Institutul de Matematică "Simion Stoilow" al Academiei Române.

Din anul 2015 este profesor la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti şi a predat cursuri de geometrie algebrică, geometrie complexă şi teoria fasciculelor.

Profesorul MARIAN APRODU a fost invitat la numeroase instituţii din străinătate, printre care: Institutul Max Planck, Bonn; Universitatea Humboldt, Berlin; Universitatea Grenoble; Universitatea Nancy; Universitatea Angers; Universitatea Strasbourg; Universitatea Lille etc.

MARIAN APRODU a obţinut rezultate importante în diverse probleme de geometrie algebrică complexă.

Printre contribuţiile sale de excepţie se numără studiul spaţiilor de moduli de fibrate pe suprafeţe Kodaira şi conjectura lui Green pentru curbe pe suprafeţe K3.

Lucrările sale au fost publicate în reviste prestigioase de matematică, precum: Advances in Mathematics, International Mathematics Research Notices, Compositio Mathematica,

Mathematische Zeitschrift, Commentarii Mathematici Helvetici, Mathematical Research Letters.

Domeniul principal de cercetare este geometria algebrică, accentul fiind pus pe teoria syzygy-urilor şi pe teoria fibratelor vectoriale.

MARIAN APRODU a publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice şi o monografie de cercetare şi are peste 30 de colaboratori din ţară şi din străinătate. De asemenea, a fost invitat să prezinte rezultatele proprii la peste 50 de conferinţe şi la peste 70 de seminare de specialitate.

În anul 2004 a obţinut Premiul "Gheorghe Ţiţeica" al Academiei Române, în 2016 este distins cu Premiul Ad-Astra pentru Excelenţă în Cercetare, iar în 2019 a obţinut Marele Premiu al Senatului Universităţii din Bucureşti pentru cea mai bună lucrare ştiinţifică.

Din 2022, profesorul universitar doctor MARIAN APRODU este membru corespondent al Academiei Române.

