"Cronica Ucraineană": Povestea baticului | VIDEO

Într-o după-amiază de toamnă rece, copiii din Ansamblul Trandafir de Bucovina Milișăuți s-au strâns cu bucurie în căsuța tradițională a Brândușei Peslar să asculte povești de altădată, la o șezătoare ucraineană autentică. Urmărim o ediție "Cronica Ucraineană", miercuri, 17 septembrie, de la ora 13:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

În adâncul tradițiilor populare, baticul este mai mult decât un obiect vestimentar. El devine un simbol profund înrădăcinat în identitatea culturală, în special în zone precum Bucovina și Maramureș.

Parte a costumului popular feminin, baticul a fost dintotdeauna o modalitate prin care femeile și-au exprimat starea socială și materială. Mai mult decât atât, baticul era oglinda stării lor sufletești, o modalitate subtilă de a comunica emoții și sentimente. Această funcție expresivă a baticului este susținută de prezența sa în iconografie, unde sfintele sunt reprezentate purtând văluri sau batice, subliniind sacralitatea și importanța acestui element în viața femeilor.

De-a lungul timpului, baticul a evoluat, reflectând schimbările sociale și culturale.

În Bucovina, baticurile sunt apreciate pentru bogăția modelelor și pentru rolul lor în definirea identității locale. Baticul nu este doar un acoperământ pentru cap, ci un simbol al vârstei, statutului social și emoțional al purtătoarei. El însoțește momentele importante din viață, de la botezul pruncilor, înfășurați într-un batic protector, până la participarea la slujbele religioase, unde femeile își acoperă capul cu acest simbol al respectului și credinței.

În zona Milișăuți, baticul cu fasulele are o valoare specială, devenind o monedă de schimb în vremuri grele, un bun prețios oferit în schimbul hranei sau chiar al unor proprietăți. Povestea baticului este una de supraviețuire și solidaritate, ilustrând puterea femeilor de a proteja și susține familia, chiar și în cele mai dificile momente.

Îngrijirea și păstrarea baticului reprezintă o formă de respect și apreciere pentru moștenirea culturală, o promisiune de a duce mai departe valorile culturale și legăturile familiale profunde.

O emisiune realizată de Nicoleta Ilcenco Dumitrache

