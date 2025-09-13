Diversitate muzicală în cea de-a treia zi a Unforgettable Festival 2025: José Carreras și Katherine Jenkins, Loreen și Arash

În ultima zi a festivalului Unforgettable, publicul se va bucura de diversitate muzicală, pe scena din Piața Constituției urcând tenorul José Carreras, alături de soprana Katherine Jenkins, Loreen, câștigătoare a concursului Eurovision, și Arash, cu ritmurile sale orientale. Accesul la festival se face începând cu ora 15.00.

Ultima zi a festivalului este o adevărată celebrare a diversității muzicale, reunind eleganța clasicului, forța pop-ului și originalitatea folclorului urban. Pe scenă urcă José Carreras, tenorul legendar aplaudat pe marile scene ale lumii, aducând o doză de rafinament și noblețe artistică. Alături de el, soprana Katherine Jenkins, cu vocea sa angelică și prezența scenică elegantă, completează tabloul unei seri de gală.

Sâmbăta continuă cu un val de energie explozivă adus de Loreen, dublă câștigătoare Eurovision, și Arash, cu ritmurile sale orientale care au cucerit topurile din întreaga lume. Într-un contrast fascinant, dar perfect echilibrat, acești artiști aduc dinamism, culoare și spirit contemporan unei seri deja pline de emoție.

Punctul culminant va fi reprezentația Subcarpați Simfonic, un experiment sonor spectaculos care aduce împreună folclorul urban și orchestra simfonică, într-un moment pregătit special pentru această ediție.

La eveniment sunt așteptați peste 60.000 de spectatori. În cele trei zile ale festivalului, pe scenă vor urca Nikos Vertis, Andra, Nicole Cherry, Gheorghe Zamfir, Andrea Bocelli, Subcarpați, José Carreras & Katherine Jenkins, Arash, Loreen sau Daniel Jinga. Biletele pentru cea de-a doua zi a festivalului sunt aproape epuizate. Ultimele sunt disponibile aici.

Televiziunea Română este partener media al Festivalului Unforgettable, ediția 2025.

Pe lângă show-urile live și instalațiile artistice, participanții vor descoperi o zonă gastronomică diversificată, cu un food-court special amenajat, unde „bucătării internaționale, preparate gourmet și concepte culinare inovatoare se împletesc într-o experiență completă”, se arată într-un comunicat al organizatorilor. „Atmosfera va fi completată de zone de relaxare, activări de brand surpriză și peste 100 de performeri și animatori pregătiți să creeze momente spectaculoase în fiecare colț al festivalului”, se precizează în comunicatul organizatorilor.

Sursă imagine: unforgettablefestival.com

Pentru confortul și siguranța participanților, organizatorii recomandă folosirea transportului public - metrou (stația Izvor), autobuzele STB (linia 123 către Piața Constituției) sau servicii de ride-sharing.

Parcările din zonă sunt extrem de limitate, iar traficul va fi restricționat pe străzile adiacente, motiv pentru care venirea cu mașina personală nu este recomandată.



Circulația rutieră va fi restricționată în zona centrală a Capitalei până duminică, la ora 12:00.



Zonele vizate de restricții sunt:

bulevardul Libertății, între intersecția cu bulevardul 13 Septembrie și intersecția cu bulevardul Națiunile Unite;

bulevardul Unirii, de la bulevardul Libertății până în Piața Unirii;

Rute ocolitoare recomandate:

Splaiul Independenței - bd. Hașdeu - str. Izvor - Piața Arsenalului - Calea 13 Septembrie;

bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piața Universității.

Accesul în festival este permis doar pe baza unui bilet valid și a actului de identitate. Este interzisă intrarea cu obiecte periculoase, mâncare sau băuturi din afara perimetrului festivalului. Minorii pot participa doar dacă sunt însoțiți.