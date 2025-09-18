Premieră muzicală în deschiderea campaniei „Omul Anului 2025”

PROMO

Pentru al treilea an consecutiv, Televiziunea Română aduce în prim-plan campania „OMUL ANULUI”. Cel mai amplu proiect social desfășurat de postul public de televiziune dă startul grilei de toamnă. Din 18 septembrie, ora 22:00, vom urmări 20 de portrete ale oamenilor buni care fac România mai frumoasă.

Timp de zece săptămâni, în fiecare seară de joi, Anca Mazilu și Bogdan Muzgoci vor modera discuțiile din Studioul 3 al TVR, primindu-și cu brațele deschise invitații.

„Este emisiunea în care celebrăm nu doar reușitele personale, ci și impactul pe care un singur om îl poate avea asupra unei comunități întregi. Într-un an plin de provocări și transformări, TVR a ales să pună în lumină oamenii care ne arată că visurile se pot transforma în realitate. OMUL ANULUI 2025 la TVR înseamnă recunoștință, inspirație și speranță pentru viitor”, spune Bogdan Muzgoci, iar Anca Mazilu completează: „Rolul meu și al colegului meu de prezentare este să fim puntea între telespectatori, echipa inimoasă din spate și aceste povești extraordinare, astfel încât fiecare dintre noi să ia cu sine o scânteie de inspirație, să învețe, să se ridice și să ducă mai departe această energie bună. Cred cu tărie că binele se învață, că viața bună se învață și că adevăratele modele ne schimbă direcția în viață. OMUL ANULUI este, de fapt, celebrarea celor care fac mult bine, pentru mulți”.

Premieră muzicală în deschiderea campaniei „Omul Anului 2025”

Startul celui de-al treilea sezon va fi dat de o trupă de calibru: Voltaj. Într-o premieră de neegalat, artiștii vor lansa în primă audiție compoziție muzicală: „Ne-am promis”.

„Am fost onorat și inspirat să observ în această seară tot ceea ce fac acești oameni și să-mi doresc să pot face și eu mai mult. Asta le-aș propune și telespectatorilor: să îi ia ca modele! Pentru că asta e cel mai important. Avem nevoie de astfel de modele. 1% din ceea ce fac ei, dacă am face fiecare dintre noi, atunci lumea ar fi mult mai bună!”, a spus Călin Goia.

SEBASTIAN ONAC, protagonistul reportajului „Grame de viață”, semnat de Anca Mazilu, respectiv GELU NICHIȚEL – „Îngerul oamenilor invizibili”, portretizat de Steliana Orășanu (TVR Iași) sunt primii eroi invitați. Lor li se alătură Adelin Petrișor, membru al juriului, un veteran al campaniei „Omul Anului”, dar și actorul Vasile Calomfir.

„Anul acesta avem un format îmbunătățit: 5 minute pentru fiecare portret realizat, 75 de minute pentru fiecare ediție săptămânală, o emisiune retrospectivă pe care o vom găzdui în ziua-simbol a României – 1 Decembrie-, dar și o Gală extraordinară. Emisiunea săptămânală îi aduce în prim plan pe eroii campaniei noastre. Rând pe rând, cu fiecare emisie în parte, îi vom primi în platoul emisiunii pe toți cei 20 de eroi, alături de susținătorii lor, de reporterii care au semnat materialele campaniei, dar și de artiști consacrați, cărora le mulțumim pentru că ni s-au alăturat: Călin Goia, Voltaj, Vlad Miriță, Vasile Calofir, Paula Seling, Ozana Barabancea, Kyrie Mendél, Kamara, Miță Georgescu, Bere Gratis, Monica Davidescu, Aurelian Temișan, Alina Sorescu și mulți, mulți alții”, a spus Oana Radu Turcu, producător „Omul Anului.





Prezentare eroi:

Gelu Nichiţel este fondator și director al Emmaus Iași, o organizație non-profit care sprijină persoane vulnerabile, în special tineri și adulți fără adăpost. Asociația oferă adăpost, sprijin social și integrare profesională, inspirându-se din modelul comunităților Emmaus fondat de Abbé Pierre în Franța. Gelu Nichiţel este cunoscut pentru implicarea sa socială și pentru activitatea sa umanitară, fiind o voce importantă în susținerea incluziunii și demnității persoanelor marginalizate.

Sebastian Onac, profesor de informatică, a înființat Centrul Maria Beatrice după diagnosticul primit de fiica sa, oferind terapie copiilor cu dizabilități din România și diaspora. Din această realitate gravă s-a născut proiectul „Primul Campus Medical din România dedicat copilului prematur, prevenirii și intervenției timpurii”, care se derulează în Alba Iulia prin Asociația Maria Beatrice, finanțat exclusiv din donații și sponsorizări private. Iulia și Sebastian Onac, doi profesori din Alba Iulia, au transformat drama personală într-o misiune socială fără precedent. Când fiica lor, Maria Beatrice, s-a născut prematur în 2008 și a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală, cei doi au înțeles că trebuie să umple un gol imens din sistemul medical românesc. Au fondat Asociația Maria Beatrice în 2011 și au dezvoltat, treptat, un centru de recuperare neuromotorie care, până astăzi, a deservit sute de copii din întreaga țară.