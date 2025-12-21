Paula Seling şi Ovi se joacă din nou cu focul... Moment aniversar la Revelionul TVR 1

PROMO TVR1

De Revelion, TVR 1 marchează 70 de ani de existență printr-un spectacol grandios, „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, în care artiști consacrați și voci noi se întâlnesc pe aceeași scenă. Printre cele mai așteptate momente ale serii se află reinterpretarea live a piesei cu care Paula Seling și Ovi au cucerit Europa la Eurovision 2010.

Revelionul de anul acesta de la TVR 1 este dedicat aniversării a șapte decenii de televiziune publică, șapte decenii de repere culturale, cariere lansate și momente devenite istorie. Pentru a sărbători această ocazie specială, programul aduce împreună generații diferite de artiști, într-un show vibrant, cu multă energie, emoție, umor și surprize muzicale.

În cadrul serii, unul dintre momentele de mare intensitate va fi susținut de Paula Seling și Ovi, duo-ul care a impresionat Europa în 2010. Cei doi revin pe scena TVR cu o reinterpretare live a piesei care i-a consacrat ca duet, „Playing with Fire”, aducând astfel un omagiu propriului parcurs artistic și legăturii profunde pe care o au cu Televiziunea Română.

Pentru Paula Seling, TVR reprezintă un loc al începerii poveștii sale muzicale și al emoțiilor care au marcat-o de-a lungul timpului. Artista rememorează cu căldură momentul care i-a schimbat cariera: „Îmi amintesc momentul în care am câştigat pentru prima oară Naţionala Eurovision, eram chiar aici, pe aceste holuri şi tremuram de zor… Nu-mi venea să cred că am trecut în rândul celor care vor reprezenta România. A fost magic! A fost atât de frumos, încât de fiecare dată când revin, mă bucur şi retrăiesc aceste momente magice. TVR este pentru mine televiziunea copilăriei, televiziunea adolescenţei şi televiziunea sufletului meu.”

Și pentru Ovi, legătura cu Televiziunea Română este la fel de puternică, începută încă din primele momente ale carierei sale. Artistul își amintește cu emoție debutul său pe micul ecran: „Dacă mă întorc în timp, prima mea apariţie a fost în ’92, cred, la Ceaiul de la ora 5. Dacă se mai găseşte arhiva cu acea emisiune… a fost prima mea apariţie la TVR, în emisiunea Marinei Almăşan – o să mă vedeți cântând prima piesă compusă de mine, chiar și atunci, și câtă emoţie aveam eu la vremea respectivă. Au trecut anii… Cerbul de Aur, 2009; Eurovision 2010, alături de Paula Seling; Eurovision 2014, tot alături de colega Paula Seling – deci, TVR pentru mine a însemnat foarte mult și sunt foarte recunoscător. La cât mai mulţi ani creativi!”

Programul de Revelion 2026 de la TVR 1 propune un concept ce îmbină nostalgii dragi cu spiritul modern al muzicii actuale: momente live, duete neașteptate, artiști consacrați și noi talente, toate reunite într-un spectacol construit ca o punte între generații.

Participarea Paulei Seling și a lui Ovi devine astfel un simbol al acestei întâlniri – un moment de sărbătoare, recunoștință și bucurie, care completează o noapte în care TVR celebrează istoria, prezentul și viitorul său.

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” promite să fie o noapte memorabilă la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.