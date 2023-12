Pe final de an, cele mai frumoase programe se văd la TVR Internaţional

Gala „Omul Anului”, Fuegovelion 2024, concerte de folclor sau muzică clasică pot fi urmărite de românii din afara ţării de Revelion. Şi Kyrie Mendél ne aşteaptă la o ediţie aniversară a „Terasei urbane” înainte de Anul Nou.

Termenul de Revelion dat sărbătorii Anului Nou, vine din franțuzescul réveillon, un derivat al substantivului réveil, adică trezire. Este, după cum se spune, un ceremonial al înnoirii timpului prin moartea și renașterea simbolică a primului zeu al omenirii din antichitatea geto-dacă, Anul.

Pe 29 decembrie, de la ora 21.00, Kyrie Mendél deschide „Terasa urbană”, pentru o nouă oră de muzică, teatru, întâlniri cu artiști îndrăgiți și destinații de vacanță care inspiră. Invitații ediției de Anul Nou sunt, de la Viena, soprana de talie internațională Ruxandra Donose, iar, de la București, din studioul emisiunii, Liviu Lucaci, actor al Teatrului Național și rector UNATC.

Pentru cei care preferă soarele pe timpul sărbătorilor de iarnă, Los Angeles poate face parte din lista orașelor în care să-şi petreacă următorul „City Break”. Pentru o destinație tradițională, însă, München, orașul fruntaș atunci când vine vorba de standarde înalte ale calității vieții, va fi o alegere inspirată.

Din arhiva televiziunii, prezentatorul ne propune o piesă care, în 2018, la Gala Premiilor Uniter de la Alba Iulia, era desemnată „Cel mai bun spectacol de teatru TV al anului 2017”: „Visul unei nopţi de iarnă”, de Tudor Muşatescu, în regia artistică a lui Silviu Jicman, o producţie a Societăţii Române de Televiziune. Se întâmpla la 38 de ani după succesul imens al versiunii cu Florin Piersic şi Rodica Mandache. De data aceasta, Alexandru şi Doruleţ sunt Vlad Zamfirescu şi Diana Roman.

În acrodurile cântecelor fără vârstă ale Stelei Enache, Didei Drăgan, Olimpiei Panciu, ale lui Mihai Constantinescu, Aurelian Andreescu şi Cornel Constantiniu, artistul Kyrie Mendél ne invită pe 29 decembrie, de la ora 21.00, la TVR Internațional, respectiv pe 5 ianuarie, de la ora 22.00, la TVR Cultural, la „Terasa urbană”.

De Revelion, telespectatorii TVRi văd cele mai bune programe

La fel ca la TVR 1, Revelionul TVR Internaţional începe, pe 31 decembrie, cu Gala „Omul Anului”, un program special, prezentat de Iuliana Tudor, în care îi sărbătorim pe cei mai buni și mai curajoși dintre români. Astfel, începând cu ora 20.30 şi până după miezul nopții, la TVR 1, vom desemna împreună „Omul Anului 2023”. Alături de telespectatori vor fi oamenii obișnuiți care, în anul care se încheie, s-au remarcat prin fapte extraordinare. În platoul Televiziunii Române vin, pentru a păși împreună în noul an: Taylor & Dida Drăgan, Cornelia și Lupu Rednic, formația Pindu, trupa Voltaj, magicianul Marius Verdini, Marius Mihalache Band, dresorul Robin Simion, Cătălin Crișan, Corul Cantus Mundi, Niculina Stoican și Ansamblul folcloric Maria Tănase, Elina & Corul și Orchestra Armatei Române, Zoli Toth & Young Beats, Emil Bâzgă Jazz Band, Nicolae Botgros & Orchestra.

Poveștile impresionante ale unor oameni simpli care au făcut fapte și gesturi extraordinare, fie că vorbim de acte de curaj sau de proiecte în beneficiul semenilor și al planetei, ne-au fost prezentate de 1 Decembrie, la TVR 1. În ultima zi a anului, într-o atmosferă de sărbătoare, Iuliana Tudor îi invită în faţa noastră pe: Daniel Ciufu - a salvat o tânără de la înec; Oana Grigorescu - luptă pentru prevenirea abandonului şcolar; Ortrun Rhein – este directoarea unui centru de îngrijiri paleative; Vlad Plăcintă - ajută copiii bolnavi şi, cu ajutorul donatorilor, le finanţează toate cheltuielile necesare; Ionuţ Stancovici - antrenor care a contribuit la accesibilizarea a cinci lacuri din România pentru persoanele cu dizabilităţi; Camelia Săbădean – asistentă care donează sânge în mod constant; Marius Stan - pompier care a salvat un băieţel de la moartea prin sufocare; Cosmina Ene - a construit, alături de alţi trei colegi, o dronă pe care o folosesc pentru a observa arderile ilegale de deşeuri din Bucureşti; Sandu Golcea - profesor cunoscut pentru performanţele obţinute cu elevii olimpici la fizică; Oana Ciora - instructor, a participat cu câinele ei, Dino, la acţiunea de căutare a victimelor cutremurelor din Turcia; Iosif Cîrstean - recuperează şi relochează construcţii cu arhitectură tradiţională din lemn, care altfel ar fi demolate de proprietari; Gabriel Enache - poliţist care, impresionat de o bătrână care a sunat la 112 să spună că moare de frig şi de singurătate în casă, îi poartă de grijă, împreună cu alţi colegi, şi o vizitează aproape zilnic; Ancuţa Elena Chivu - salvează şi adăposteşte cai loviţi de maşini sau abandonaţi, cai abuzați de proprietari ori răscumpăraţi ca să nu ajungă la abator. ​Ei sunt cei 13 eroi dintre care va fi desemnat „Omul anului”, pe baza votului publicului (50%) şi al unui juriu (50%) format din cinci personalităţi: Carmen Uscatu, co-fondator al Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, care a construit un spital; jurnalistul Adelin Petrişor, un exemplu de curaj, care se implică în diferite campanii sociale; Adelina Toncean, fondatoarea Asociaţiei Blondie, care ajută copiii cu afecţiuni grave să ajungă la spitale din afara ţării; Zoli Toth, artist, unul dintre cei mai cunoscuţi activişti de mediu; Ionuţ Sibian, director executiv al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, care oferă sprijin în realizarea unor proiecte civice.

Paul Surugiu-Fuego şi echipa „Drag de România mea” ne aşteaptă, de la ora 0.20, la „Fuegovelion 2024”. Artist de succes, cu priză la public și o experienţă de peste 25 de ani, promotor al artei de calitate, Paul Surugiu-Fuego a pregătit un Revelion autentic, cu folclor şi artiști de top. Artistul anunţă că ne va surprinde cu un program aparte, o călătorie prin mai toate zonele geografice ale României, duete inedite, urări de suflet și cântece nemuritoare. Totul într-un decor superb, cu mese pline de preparate tradiţionale delicioase, pregătite cu drag de Geta Pătraşcu.

În noaptea dintre ani, Paul Surugiu-Fuego invită telespectatorii TVRi la o petrecere pe cinste, alături de mari artiști ai folclorului românesc, dar și tineri plini de energie: Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Vlăduța Lupău, Olguța Berbec, Nicoleta Voica, Steliana Sima, Matilda Pascal Cojocărița, Plăieșii, Elena Merișoreanu, Maria Butilă, Florentina și Petre Giurgi, Alesis, Oana Font, Zorina Bălan, Ilie Caraș şi alţii.

Lupii lui Alex Calancea au susţinut două concerte caritabile în preajma sărbătorilor de iarnă. Banii obținuți din vânzarea biletelor au fost folosiţi pentru procurarea darurilor pentru copiii din familiile nevoiaşe, dar şi pentru vârstnici. Proiectul caritabil „Povestea de Iarnă" are loc pentru al patrulea an consecutiv. Pe 22 și 23 decembrie, Lupii lui Calancea au avut concerte de neuitat la Palatul Naţional din Chişinău. În proiectul „Povestea de Iarnă" din acest an a fost integrat şi Baletul Naţional „Joc". „E o provocare şi pentru noi, pentru că suntem şi noi pe acel ring de dans. Nu vreau să dau mai multe amănunte, dar anul acesta e o poveste extraordinară. E o poveste la care iau parte şi voievozi, şi haiduci, şi crâşmăriţe”, a declarat chitaristul Alex Calancea pentru TVR Moldova. Spectacolul „Poveste de iarnă Lupii lui Calancea şi Ansamblul JOC”, ce promovează dansul popular, obiceiurile şi tradiţiile strămoşilor noştri va putea fi văzut la TVR Internaţional de la ora 3.40.

Muzica şi distracţia continuă la TVRi pe 1 ianuarie

Petrecerea continuă la TVR Internaţional şi în prima zi a anului, când, de la ora 6.30, programul de cântece de petrecere „Noaptea asta, nimeni să nu doarmă!” este un îndemn la veselie, la bucurie, la petrecere. Interpreţi îndrăgiţi, însoţiţi de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava aduc publicului cântece de dragoste, de sărbătoare, cântece de pahar. Programul de Revelion „Noaptea asta, nimeni să nu doarmă!” valorifică tezaurul muzical românesc, prin celebre melodii din folclorul nostru, dar şi cântece de petrecere contemporane, care exprimă bucuria de a fi cu cei dragi la ceas de sărbătoare. Din distribuţie fac parte: Irina Loghin, Floarea Calotă, Gheorghe Turda, Gheorghiţa Nicolae, Maria Loga, Constantin Bahrin, Gheorghe Gheorghe, Cosmin şi Constantin Gaciu, Corina Dragomir, Valentin Grigorescu, Ionuţ Sidău, Sorin Filip, Claudia Torop, Cristina Turcu Preda, Lucica Păltineanu, Nicolae Datcu, Elena şi Vasile Tapotă Lătăreţu, Valeria Arnăutu, Vicenţiu Enache, Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului din Tg. Jiu, Grupul folcloric Burnasul din Alexandria.

De la 7.50, Elena Gheorghe ne invită să dansăm pe încântătoarele ritmuri armâneşti, într-un show pe care şi l-a dorit să nu fie doar despre muzică, ci despre stare, despre un vibe care unește sute de oameni. După succesul înregistrat în 2019 de spectacolul „Lunâ Albă”, artista a adus un nou show de muzică armânească pe scena Sălii Palatului, „Armâna mea”.

„Mă bucur că muzica mea unește oameni și că […] români și aromâni petrec o seară în care cântă și dansează împreună”, a declarat Elena. „Muzica armânească se bucură de o nouă abordare. Invitații sunt și ei neașteptati. Conceptul spectacolului păstrează tradiția, dar vine, evident, şi cu noutăţi. Îmi place ca oamenii să trăiască muzica la show-urile mele, nu doar să o asculte. Lucrez mereu la fiecare detaliu, de la ținute la scenografie și regie, pentru ca experiența celor din sală să fie una completă și de neuitat. Îmi place ca la final cei prezenți să simtă că au fost la un SHOW, nu doar la un concert. Armâna mea e un spectacol care îți va face sufletul să vibreze, iar ritmul muzicii ne va ridica cu siguranță la dans”, a adăugat vedeta.​

Prezentul nostru comic este o sursă de inspiraţie bogată pentru anecdote şi scenete în premieră, pe care le vom urmări pe 1 ianuarie, începând cu ora 9.30. Plecând de la ideea modelului motivațional al ziarului „Bilete de papagal”, editat de Tudor Arghezi în anul 1928, programul umoristic „Revelion cu un papagal” va fi susţinut artistic de tinerii actori ai Teatrului de Comedie: Mirela Zeța, Dragoș Huluba, Bogdan Cotleț, Silviu Debu, Tania Popa şi de frumoasa prezentatoare a ştirilor sportive Eda Marcus. Scenetele de umor exploatează subiecte din grădina realităţii noastre, atât de generoasă în situaţii comice - „Cum îţi aşterni, cum vine altul şi se culcă în locul tău”, „Baloane şi gogoşi electorale” etc. Nu lipsesc momentele antologice realizate de-a lungul anilor special pentru noaptea de Revelion, cu Toma Caragiu, Amza Pellea, Dem Rădulescu, Draga Olteanu, Puiu Călinescu, Jean Constantin, Marin Moraru, Mitică Popescu, Sebastian Papaiani, Nicu Constantin, Mihai Fotino, Stela Popescu, Alexandru Arşinel, Horațiu Mălăele.

„Le aducem telespectatorilor noștri, ca în fiecare an, bucuria revederii marilor maeștri ai comediei românești. De la Amza Pellea până la Toma Caragiu, Stela Popescu și alții, pe care vă lăsăm să îi descoperiți pe parcursul programului nostru. De asemenea, avem și câteva momente proaspete care, sperăm noi, vor fi pe placul tuturor. La mulţi ani!”, transmite jovial actorul Dragoş Huluba. „Sperăm să îi bucure şi să îi amuze programul nostru!”, adaugă partenera sa de prezentare, Mirela Zeţa.

„Pentru mine este o onoare să fiu parte din distribuţie, mai ales că vorbim de nume importante ale scenei teatrului românesc, iar eu sunt un „outsider”, venind de la pupitrul ştirilor, dar cu mare dragoste pentru teatru şi joc artistic. Să trăiești Anul Nou în avans este extrem de distractiv. Sărbătoreşti de două ori! Nu este o noutate acest lucru pentru mine. Fac treaba asta de câțiva ani încoace și îmi place teribil! Este un element ce face parte din acest univers frumos numit televiziune. Este o convenţie pe care toţi artiştii, actorii şi prezentatorii de televiziune o acceptă ca fiind un lucru cât se poate de firesc pentru lumea micului ecran”, completează frumoasa Eda Marcus.

Şi, pentru că se spune că prima zi dă tonul pentru tot restul anului, TVRi oferă telespectatorilor săi, pe 1 ianuarie, şi alte programe speciale. De la ora 14.30, urmărim „Concertul de Anul Nou” al Filarmonicii Târgu Mureş. Concertul din cadrul Festivalului Muzicii de Divertisment de la Filarmonica de Stat Târgu Mureș este condus de dirijorul argentinian Pablo Boggiano, cunoscut și îndrăgit de publicul târgumureșean din mai multe apariții scenice. Programul special înregistrat de TVR Tg. Mureş include valsuri, polci și marșuri celebre din creația compozitorilor Strauss și Șostakovici.

Iar de la ora 18.00, suntem invitaţi la „Balul Vienez” de la Timişoara, eveniment ce reprezintă, de zece ani, un angajament în sprijinirea proiectelor caritabile și educaționale, o promovare a culturii, educaţiei şi generozităţii.

Eveniment al rafinamentului şi eleganţei, Balul Vienez de la Timișoara, recunoscut la nivel mondial de orașul Viena, este organizat sub Înaltul Patronat al Ambasadei Austriei. Prezentat de Roxana Morun şi Bogdan Stănescu, Balul îi are ca invitați pe mezzosoprana Ruxandra Donose, Orchestra Spirit of Vienna, formată din cei mai buni muzicieni din metropola austriacă, concertmaestrul Wang-Yu Ko, Romanian Flute Ensemble, creat de profesorului și solistului Matei Ioachimescu, conf. univ. dr. la Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara și Riana Savu, studentă.