"Agrostrategia": Investiții în agricultura ecologică | VIDEO

Înființarea primei cooperative organice care s-a alăturat programului "Grădina Noastră" al unui retailer important are în spate o poveste de viață convingătoare. Urmărim o ediție "Agrostrategia", marți, 2 septembrie, de la ora 10:00, la TVR 1 și online pe TVR+.
Renumitul fotbalist Ciprian Tătărușanu, în colaborare cu prietenul său Alin Dobre, a decis să investească în agricultură în timpul pandemiei.
.
.
Uniți de pasiunea lor comună pentru fotbal și un stil de viață sănătos, au devenit parteneri într-o afacere dedicată furnizării de legume sănătoase, fără chimicale, consumatorilor români.
.
.
.
Motivați de dorința de a oferi familiilor lor opțiuni alimentare mai sănătoase, Tătărușanu și Dobre au făcut tranziția de la producția la scară mică pentru prieteni și familie la o fermă organică certificată. S-au alăturat programului "Crește România Bio", au obținut certificarea de la ECOCERT și au investit în infrastructura esențială, inclusiv depozitare, refrigerare și transport.
.
Lansarea cooperativei organice, la care a participat ambasadorul francez, semnifică un angajament față de promovarea unui stil de viață sănătos și a produselor de proveniență locală..
.
***
.
Investiția într-o plantație de fructe de pădure reprezintă o inițiativă promițătoare, mai ales în contextul actual al schimbărilor climatice. Invitat la "Agrostrategia", Gabriel Achim, fondator al Pepinierelor Fundulea, ne oferă perspective valoroase asupra pașilor necesari pentru demararea unei astfel de afaceri.
.
Producător Vlad Macovei
"Agrostrategia", marți, 2 septembrie, de la ora 10:00, la TVR 1 și online pe TVR+
Sezon nou
.