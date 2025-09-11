"Opre Roma": Nunta tradițională la rromii căldărari | VIDEO

Frumusețea unei nunți tradiționale la rromii căldărari depășește simpla festivitate, fiind o ceremonie plină de semnificație, unde tradițiile seculare, legăturile familiale puternice și bucuria comună se împletesc armonios, creând o experiență unică și memorabilă.

În cartierul ieșean Dancu, nunta organizată conform unor obiceiuri străvechi transformă ulița cu vile colorate într-un spectacol pitoresc și emoționant..

Pregătirile intense, vizibile încă de la decorarea casei miresei cu flori albe și covoare roșii, culminează cu o abundență de bucate alese și băuturi fine, menite să ospăteze oaspeții numeroși. Femeile, îmbrăcate în fuste viu colorate, se mobilizează cu agilitate, asigurându-se că fiecare musafir este bine primit, în timp ce copiii urmăresc fascinați rotirea berbecuțului la proțap..

Căsătoriile, adesea aranjate de părinți, respectă ritualuri specifice, inclusiv alaiul care însoțește mireasa și mirele de la casele lor..

În ziua nunții, bucătarii, sprijiniți de rude, se asigură că toți nuntașii sunt bine hrăniți, respectând Datina. Rochia miresei, albă și impunătoare, simbol al purității, este admirată de surorile mai mici, simbolizând o zi importantă pentru întreaga familie.

Alegerea zilei de joi pentru nuntă nu este întâmplătoare, ci respectă tradiția rromă, care consideră această zi echivalentă cu sâmbăta sau duminica, oferind flexibilitate în funcție de disponibilitatea muzicanților și a nașilor.

Nașii, aleși cu grijă de bulibașă și familii, sunt întâmpinați cu onoare, șampanie și dedicații, fiind așezați la masa de onoare și serviți cu respect.

Ritualul de pregătire a miresei, asistat de soacre și nașe, include accesorii simbolice precum salba grea cu bănuți de aur, bijuterii valoroase, pantofi strălucitori și coronița de prințesă.

După hora din fața casei, alaiul se îndreaptă spre biserică pentru cununie, moment esențial al nunții, urmat de petrecerea fastuoasă.

Alte subiecte ale ediției: muzica, tradiții și personalități rrome

* Veți descoperi povestea lui Nicolae Feraru, un artist senzațional stabilit în SUA, care a dus țambalul românesc la rang de artă.

* Portret Nicolae Gheorghe, unul dintre cei mai importanți lideri ai rromilor, sociolog și activist, ale cărui idei vizionare continuă să inspire.

* Munca remarcabilă a lui Nicolae Gheorghe este continuată de dr. Nicoleta Bițu, invitata noastră de astăzi.

* La rubrica "Știați Că!", Vali Rupiță ne prezintă o rețetă de "Șah Hai Mas", una făcută ca la carte, cu două cepe, o varză întreagă și o bucată bună de "mas", adică de carne. Cantitățile variază, bineînțeles, în funcție de numărul de "înfitrați" la masă.





* Dar ingredientul secret, fără de care nu putem începe aventura culinară, este... ceaunul! Da, un ceaun autentic, meșterit cu pricepere de ceaunarii rromi, prelucrători de metale neferoase. Ei toarnă aluminiul topit în forme de nisip, creând astfel vase perfecte pentru zacusca, stochitura sau chiar și o mămăligă ca la mama acasă.





* Luminița Cioabă ne invită să ascultam din nou frumusețea poeziei în limba rromani.

O ediție bogată în cultură, tradiție și identitate.

Producător Oana Cârligel Crețulescu

