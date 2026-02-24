loader
Mici, politică și „diplomație de Salonta”: nu ratați „Berliner”, la TVR 2!

publicat: Marţi, 24 Februarie 2026

Vineri, 27 februarie, de la ora 22.10, TVR 2 ne propune comedia „Berliner", regizată de Marian Crișan în 2020. Este cel de-al patrulea lungmetraj al regizorului Marian Crișan, după „Morgen”, „Rocker” și „Orizont”. Scenariul este semnat de Marian Crișan și Gabriel Andronache, iar imaginea - Oleg Mutu.

 

Viorel, un tractorist liniștit și cumsecade dintr-un orășel din vestul României, se întâlnește cu Mocanu, un politician aflat în campanie electorală pentru un loc în Parlamentul European. Politicianul Mocanu rămâne blocat în provincie, după defectarea autoturismului şi este găzduit în casa lui Viorel. Politicianul își continuă campania în micul oraș unde pune la cale un plan cameleonic.

Regizorul Marian Crișan a declarat despre filmul său, citat de aarc.ro: Ce m-a interesat atunci când am început dezvoltarea acestui film au fost mecanismele de manipulare folosite de politicieni atunci când se apropie alegerile. Aceste cicluri (sau circuri) electorale, în care cetățenii sunt atrași, manipulați și apoi uitați din nou până la următoarele alegeri. Se întâmplă pretutindeni, desigur, dar pe mine m-a interesat să observ alegerile într-un orășel de provincie, departe de Bucuresti sau de Bruxelles. Unul dintre  locurile unde, după cum ne amintim, și „morții pot să voteze”(…) Trăim într-o eră în care suntem bombardați pe telefoanele smart cu mesaje de tot felul, care ne spun ce să mâncăm, cum să ne îmbrăcăm, ce să gândim, cu cine să votăm. (...) Berliner este și filmul unui oraș, orașul meu natal, Salonta.

Anca Puiu și Marian Crișan au primit Premiul pentru cel mai bun producător al anului pentru acest film, la IPIFF 2022 (Festivalul Indie al Producătorilor de Film Independenți).

Regizorul și scenaristul Marian Crișan mărturisea că l-a avut în minte pe Ion Sapdaru (cunoscut pentru rolurile din "A fost sau n-a fost?" şi "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile") pentru partitura lui Mocanu. Crișan a vrut să filmeze la Salonta, orașul lui natal, și a fost ajutat de toată suflarea, mulți actori fiind de la Teatrul Regina Maria din Oradea.

În comedia semnată de Marian Crișan joacă actorii Ion Sapdaru, Ovidiu Crișan, Maria Junghietu, Sorin Cociş, Ioana Chițu. Scenariul aparţine lui Gabriel Andronache și Marian Crișan. Titlul filmului este inspirat de afirmația „Ich bin ein Berliner”, pe care președintele SUA John F. Kennedy a rostit-o în 1963, în timpul unei vizite la Berlin. Pentru rolul său din „Berliner", Maria Junghietu a fost nominalizată, în 2022, la Premiul Gopo pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

Imaginea a fost realizată de Oleg Mutu, experimentatul și multipremiatul în ultimii 20 de ani director de imagine și producător originar din Republica Moldova.

O poveste mai actuală ca oricând, căci priveşte mecanismele de manipulare folosite de politicieni atunci când se apropie alegerile. De văzut sau revăzut vineri, 27 februarie, de la ora 22.10, la TVR 2.

Credite foto: Arhiva TVR, aarc.ro

Surse: Program TVR, aarc.ro

Mai multe informații despre filmele programate la TVR puteți afla aici.

