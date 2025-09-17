Anca Mazilu și Bogdan Muzgoci vă aşteaptă la Campania "Omul Anului" 2025, la TVR 1

Pentru al treilea an consecutiv Televiziunea Română aduce în prim-plan campania OMUL ANULUI. Cel mai amplu proiect social desfășurat de postul public de televiziune, dă startul grilei de toamnă, la TVR 1. În acest nou sezon, care ia stardul din 18 septembrie, ora 22:00, vor fi difuzate 20 de portrete ale oamenilor de bine care fac România mai frumoasă.

Timp de zece săptămâni, în fiecare seară de joi, Anca Mazilu și Bogdan Muzgoci vor modera discuțiile din studioul 3 al TVR, primindu-și cu brațele deschise invitații.

„Este emisiunea în care celebrăm nu doar reușitele personale, ci și impactul pe care un singur om îl poate avea asupra unei comunități întregi. Într-un an plin de provocări și transformări, TVR a ales să pună în lumină oamenii care ne arată că visurile se pot transforma în realitate. OMUL ANULUI 2025 la TVR înseamnă recunoștință, inspirație și speranță pentru viitor”, declară BOGDAN MUZGOCI, iar ANCA MAZILU completează: „Rolul meu și al colegului meu de prezentare, Bogdan Muzgoci, este să fim puntea între telespectatori, echipa inimoasă din spate și aceste povești extraordinare, astfel încât fiecare dintre noi să ia cu sine o scânteie de inspirație, să învețe, să se ridice și să ducă mai departe această energie bună. Eu cred cu tărie că binele se învață, că viața bună se învață și că adevăratele modele ne schimbă direcția în viață. OMUL ANULUI este, de fapt, celebrarea celor care fac mult bine, pentru mulți.

Cel de-al treilea sezon al campaniei prezintă poveștile a 20 de eroi, care ne inspiră să fim mai buni și mai atenți la cei de lângă noi. O campanie marca TVR în care îi punem în lumină pe oamenii care contează cu adevărat pentru viitorul României. „În fiecare ediție de joi veți afla două povești ale unor oameni cu suflet mare, care impresionează cu faptele lor bune. Aceștia, fie au avut intervenții în situații limită, fie au dezvoltat proiecte pentru binele comunității, pentru semenii lor, pentru persoane defavorizate sau cu dizabilități, pentru educație sau sănătate, protejarea animalelor sau a mediului și a planetei. Ei sunt cei care schimbă destine și reclădesc România, fără să ceară nimic în schimb”, spune coordonatorul campaniei, Nicolae Cozma.

„Ne impresionează de fiecare dată reportajele realizate de colegii noștri: Oana Danciu (TVR Craiova), Mădălina Vlăsceanu (TVR Cluj), Steliana Orășanu și Raluca Aftene (TVR Iași), Simona Boanta și Vlad Todoran (TVR Târgu Mureș), Codruța Angelescu, Cătălin Apostol, Delia Apostol, Daniel Georgescu, Manuela Rus Aldea, Raluca Rogojină (TVR București), jurnaliști premiați, care știu să contureze atât de emoționant portretele eroilor campaniei noastre. Suntem fericiți să revenim în casele și în inimile telespectatorilor noștri cu acest proiect de suflet, o adevărată campanie a recunoștinței, în care descoperim împreună eroi adevărați, care au forța de a schimba destine.

Anul acesta avem un format îmbunătățit: 5 minute pentru fiecare portret realizat, 75 de minute pentru fiecare ediție săptămânală, o emisiune retrospectivă pe care o vom găzdui în ziua-simbol a României – 1 Decembrie-, dar și o Gală extraordinară, la finalul căreia vom cunoaște OMUL ANULUI 2025. Emisiunea săptămânală îi aduce în prim plan pe eroii campaniei noastre, nu doar prin ochii jurnaliștilor care au realizat portretele! Rând pe rând, cu fiecare emisie în parte, anul acesta îi vom primi în platoul emisiunii pe toți cei 20 de eroi, alături de susținătorii lor, de reporterii care au semnat materialele campaniei, dar și de artiști consacrați, cărora le mulțumim pentru că ni s-au alăturat: Călin Goia, Voltaj, Vlad Miriță, Vasile Calofir, Paula Seling, Ozana Barabancea, Kyrie Mendél, Kamara, Miță Georgescu, Bere Gratis, Monica Davidescu, Aurelian Temișan, Alina Sorescu și mulți, mulți alții ale căror nume le vom dezvălui treptat, înainte de fiecare ediție”, precizează Oana Radu Turcu, jurnalist TV, producător OMUL ANULUI.

Despre sistemul de vot, coordonatorul campaniei OMUL ANULUI spune că va fi ca și la edițiile precedente. Şi în ediţia de anul acesta, câștigătorul Campaniei Omul Anului va fi stabilit de către telespectatori și de către un juriu.

Săptămânal, telespectatorii vor putea vota una din cele două propuneri, accesând siteul www.omulanului.tvr.ro . La finalul celor 10 ediții se va realiza un top al voturilor telespectatorilor: primii 5 clasați se vor califica pentru finală. De asemenea în finală vor ajunge și cei propuși de către cei 5 membri ai juriului: fiecare jurat are dreptul la o singură nominalizare, alta decât cele 5 rezultate în urma votului publicului. Cei 10 finaliști vor fi din nou supuși atenției telespectatorilor si juriului care vor vota din nou, pentru desemnarea trofeului OMUL ANULUI 2025. Detalii despre mecanismul de jurizare găsiți în Regulamentul de desfășurare al Campaniei aflat pe siteul www.omulanului.tvr.ro.

Din juriul OMUL ANULUI 2025 fac parte: Carmen Uscatu (președinta și cofondatoarea asociației „DĂRUIEȘTE VIAȚĂ”), Adelina Toncean (fondator Asociația „BLONDIE”), Alex Găvan (fondatorul platformei civice „ÎMPREUNĂ PENTRU CENTURA VERDE” și al proiectului „ASPRETELE TRĂIEȘTE”), Adelin Petrișor (jurnalist TVR, unul dintre cei mai cunoscuți reporteri de război), dar și nou-venitul în echipă: Doru Todoruț (artist, ambasador HOSPICE – Casa Speranței).

„Într-o lume în care zgomotul neautentic, "sclipiciosul" și negativul par să acopere tot, în campania OMUL ANULUI vedem că binele există și se poate multiplica. Emisiunea OMUL ANULUI de la TVR este o bucurie și o responsabilitate. E despre oameni care strigă <> prin fiecare faptă. Oameni care nu doar vorbesc din cărți despre valori fundamentale, despre bine și despre respect, ci le-au integrat în viața lor și asta se vede. Totul vorbește despre noi, de la licărul din ochi până la gesturile inconștiente și la capacitatea de a colabora frumos unii cu alții. Cumva, energia bună se simte și în spatele camerelor: o echipă de oameni care își doresc să iasă totul bine, dar dintr-un loc de colaborare, respect și drag unii față de ceilalți, chiar și atunci când lucrurile nu merg conform planului. Cu adevărat, energia binelui este contagioasă. Fii bun, fără motiv!”, ne îndeamnă Anca Mazilu, iar BOGDAN MUZGOCI conchide: „OMUL ANULUI 2025 la TVR este mai mult decât un titlu – este recunoașterea unei povești care a inspirat întreaga Românie. Alături de Anca Mazilu, vă invităm să descoperim împreună cine va reuși prin curaj, perseverență și dăruire, să devină modelul acestui an.”

Vă invităm să-i cunoașteți pe eroii OMUL ANULUI 2025 începând de joi, 18 septembrie, de la ora 22.00, la TVR1.