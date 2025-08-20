loader
Foto

Covasna - ținutul conacelor | VIDEO

Adrian Ionescu
publicat: Miercuri, 20 August 2025

LIFESTYLE

Cunoscut drept ținutul conacelor, Covasna vă invită să explorați peste 160 de reședințe aristocratice, o parte din ele restaurate și transformate în hoteluri, muzee sau locuințe primitoare.

 

Dincolo de splendoarea conacelor, multe concentrate în satul pitoresc Bicfalău, Covasna este renumită ca un veritabil "imperiu al cartofilor".
.

.
Tradițiile culinare secuiești, de la pâinea cu cartofi la turta dulce artizanală din Târgu Secuiesc, sunt o adevărată încântare pentru simțuri. Nu în ultimul rând, regiunea oferă experiențe terapeutice inedite, precum TUSMA, o terapie acvatică cu unde sonore, practicată la Dalnic.
.
Covasna vă invită la explorare și descoperire, vă așteaptă să-i descoperiți farmecul autentic.
.
Călătorii pot accesa platforma "Vizit Covasna" pentru informații detaliate despre atracțiile locale, drumeții prin pădurile virgine și posibilitățile de cicloturism.
.

Tag-uri: cicloturism, conace, covasna, drumetii, paine cu cartofi, targu secuiesc, traditii culinare, turta dulce

lifestyle Logo

 

#lifestyle

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Vara minorităților naționale: ProEtnica 2025

Vara minorităților naționale: ProEtnica 2025

publicat: Miercuri, 20 August 2025

Pe lângă energia din piețele și de pe străzile Sighișoarei, la ProEtnica vom găsi dezbateri, mese rotunde și conferințe despre subiecte ...

Ediție specială

Ediție specială "Info Etnic": Povestea de viață a slovacilor din județul Bihor

publicat: Miercuri, 20 August 2025

Comuna Șinteu, cunoscută ca Nova Huta în slovacă, este situată în județul Bihor, în nord-vestul României. Acest loc, bogat în istorie și tradiții ...

Covasna - ținutul conacelor | VIDEO

Covasna - ținutul conacelor | VIDEO

publicat: Miercuri, 20 August 2025

Cunoscut drept ținutul conacelor, Covasna vă invită să explorați peste 160 de reședințe aristocratice, o parte din ele restaurate și transformate ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate