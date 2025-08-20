Covasna - ținutul conacelor | VIDEO

LIFESTYLE

Cunoscut drept ținutul conacelor, Covasna vă invită să explorați peste 160 de reședințe aristocratice, o parte din ele restaurate și transformate în hoteluri, muzee sau locuințe primitoare.

Dincolo de splendoarea conacelor, multe concentrate în satul pitoresc Bicfalău, Covasna este renumită ca un veritabil "imperiu al cartofilor".

.

.

Tradițiile culinare secuiești, de la pâinea cu cartofi la turta dulce artizanală din Târgu Secuiesc, sunt o adevărată încântare pentru simțuri. Nu în ultimul rând, regiunea oferă experiențe terapeutice inedite, precum TUSMA, o terapie acvatică cu unde sonore, practicată la Dalnic.

.

Covasna vă invită la explorare și descoperire, vă așteaptă să-i descoperiți farmecul autentic.

.

Călătorii pot accesa platforma "Vizit Covasna" pentru informații detaliate despre atracțiile locale, drumeții prin pădurile virgine și posibilitățile de cicloturism.

.