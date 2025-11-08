„Departamentul Q” dă startul filmelor nordice la TVR 1

Ecranizările, în regia lui Mikkel Nørgaard, Hans-Petter Moland și Christoffer Boe, au avut un succes uriaș în Europa și au stat la baza serialului Netflix semnat de apreciatul regizor Scott Frank.

TVR 1 aduce în luna noiembrie o serie de thrillere polițiste nordice de excepție, difuzate în premieră, care au cucerit publicul și critica internațională: „Departamentul Q”. Începând cu 5 noiembrie, în fiecare miercuri, de la ora 22:00, telespectatorii vor putea urmări cele patru filme inspirate din romanele celebrului scriitor danez Jussi Adler-Olsen.

Seria urmărește povestea detectivului Carl Mørck, un polițist strălucit, dar un coleg dificil, al cărui sarcasm necruțător îl izolează de restul echipei. După un atac armat soldat cu victime, Mørck este retrogradat și „exilat” în subsolul secției de poliție, unde devine singurul membru al Departamentului Q — o unitate specială dedicată cazurilor nerezolvate. Alături de misteriosul său asistent, Assad, el începe să redeschidă dosare vechi, descoperind secrete ascunse, conspirații și crime din trecutul întunecat al Danemarcei.

Ecranizările, în regia lui Mikkel Nørgaard, Hans-Petter Moland și Christoffer Boe, au avut un succes uriaș în cinematografele din Europa și au stat la baza serialului Netflix semnat de apreciatul regizor Scott Frank.

Programul serilor nordice de la TVR 1

Departamentul Q: Camera groazei (The Keeper of Lost Causes, Danemarca, 2013)

Regia: Mikkel Nørgaard

Cu: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Sonja Richter

Primul film al seriei. Retrogradat la Departamentul Q după un eșec tragic, Carl Mørck redeschide un dosar aparent banal – sinuciderea unei tinere politiciene. Curând, ancheta îl conduce către o ipoteză șocantă: femeia ar putea fi încă în viață.

Departamentul Q: Vânătorii de oameni (The Absent One, Danemarca, 2014)

Regia: Mikkel Nørgaard

Cu: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbæk

O crimă dublă petrecută în 1994 revine în atenție când tatăl victimelor se sinucide. Ancheta îl poartă pe Mørck într-un labirint de privilegii, violență și vinovăție, implicând foști elevi ai unui internat de elită — deveniți între timp oameni influenți.

Departamentul Q: Mesajul din sticlă (A Conspiracy of Faith, Danemarca, 2016)

Regia: Hans-Petter Moland

Cu: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pål Sverre Hagen

Un mesaj vechi de opt ani, scris cu sânge și ascuns într-o sticlă, redeschide o serie de cazuri de răpiri neraportate. Carl și Assad descoperă o rețea sinistră care vizează copiii din comunități religioase izolate.

Departamentul Q: Puritatea răzbunării (The Purity of Vengeance, Danemarca, 2018)

Regia: Christoffer Boe

Cu: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Johanne Louise Schmidt

În spatele unui perete fals, trei cadavre mumificate stau așezate în jurul unei mese. Un al patrulea scaun gol ridică întrebarea: cine lipsește? Urmele duc spre o instituție de pe insula Sprogø, unde, în urmă cu decenii, erau internate și pedepsite fetele considerate „ușuratice”.

Cu o combinație de suspans nordic, umor negru și tensiune psihologică, „Departamentul Q” promite o experiență cinematografică intensă, în care fiecare caz nerezolvat dezvăluie nu doar crime, ci și umbrele adânci ale umanității.

Un thriller psihologic şi o dramă istorică nominalizată la Oscar completează seria nordică



Seria filmelor nordice este completată de două producţii de excepţie, difuzate în premieră: pe 3 decembrie, DETURNAREA (A HIGHJACKING – Danemarca, 2012), un thriller în regia lui Tobias Lindholm, cu Pilou Asbaek, Soren Malling în rolurile principale. Iar pe 10 decembrie, telespectatorii TVR 1 pot viziona o dramă istorică. nominalizată la premiile Oscar, Globul de Aur şi Cesar pentru cel mai bun film străin: O AFACERE REGALĂ (A ROYAL AFFAIR – Danemarca, Suedia, 2012). Producţia în regia lui Nicolaj Arcel, cu Mads Mikkelsen şi Alicia Vikander în rolurile principale, a primit Ursul de Argint pentru cel mai bun actor şi premiul pentru scenariu – Festivalul de Film de la Berlin

DETURNAREA (A HIGHJACKING – Danemarca, 2012)

Dramă, thriller. O navă de marfă este deturnată de pirați somalezi în Oceanul Indian. Printre bărbații aflați la bord se numără Mikkel și Jan, care, împreună cu restul marinarilor, sunt luați ostatici într-un joc cinic pe viață și pe moarte. Odată cu cererea de răscumpărare de milioane de dolari, se dezlănțuie o dramă psihologică între directorul companiei de transport maritim și pirații somalezi.

O AFACERE REGALĂ (A ROYAL AFFAIR – Danemarca, Suedia, 2012)

Regia: Nicolaj Arcel

Cu: Mads Mikkelsen, Alicia Vikander

Dramă istorică. În secolul XVIII, la curtea regelui nebun Christian II al Danemarcei, soţia acestuia, prinţesa de origine britanică Caroline Matilda, trăieşte o poveste de iubire intensă şi secretă cu medicul şi prietenul regelui, Johann Struensee. Personaj luminat şi idealist, Struensee – sprijinit de Caroline - ajunge să deţină pentru scurt timp cea mai mare putere în stat, introducând reforme noi şi modernizând curtea daneză, înainte de a cădea pradă intrigilor politice.