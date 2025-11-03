Care e preţul dezvoltării urbane? Documentarul „Matache 2.0” se vede în premieră la TVR CULTURAL

Purtând semnătura regizorului Dragoș Lumpan, „Matache 2.0” este o investigaţie atentă, dar şi emoţională, asupra transformărilor urbane şi sociale prin care a trecut zona centrală a Bucureştiului în perioada 2010-2016. Vineri, 7 noiembrie, de la ora 22.00, la TVR CULTURAL.

Documentarul „Matache 2.0” (România, 2018) urmărește una dintre cele mai dramatice transformări urbane petrecute în Bucureștiul contemporan – distrugerea cartierului Matache, din inima orașului. Situată între sediul Guvernului și Palatul Parlamentului, zona Berzei-Buzești a devenit, începând cu anul 2010, scena unui amplu proiect de infrastructură urbană, intitulat „Dublare diametrală Nord-Sud”. În numele modernizării, Primăria Municipiului București a demarat lucrări care au dus la demolarea a aproape o sută de case și la evacuarea a peste o mie de oameni. În doar câțiva ani, între 2010 și 2014, a dispărut nu doar Piața Matache – un simbol al comerțului local și al vieții de cartier –, ci și un întreg țesut urban, format din clădiri istorice, locuințe modeste și străzi cu o identitate aparte.

Filmul documentează cu minuțiozitate acest proces ireversibil, construind o cronică vizuală a dispariției unei lumi. Bazat pe un material amplu, rezultat din filmări, timelapse-uri și fotografii realizate pe parcursul a șase ani (2010-2016), „Matache 2.0” captează nu doar transformarea fizică a spațiului, ci și drama umană din spatele cifrelor și a planurilor urbanistice. Prin interviuri cu arhitecți, urbaniști, activiști ai societății civile și foști locuitori ai zonei, documentarul conturează o perspectivă complexă asupra modului în care deciziile administrative și economice pot remodela profund viața unei comunități.

Dragoș Lumpan, cunoscut pentru proiectele sale fotografice și documentare dedicate relației dintre om și spațiu, surprinde în acest film o tensiune specifică Bucureștiului post-tranziție: conflictul dintre dezvoltare și conservare, dintre dorința de modernizare și nevoia de a păstra identitatea locală. Demolările din zona Matache devin astfel o metaforă pentru pierderea memoriei colective și pentru fragilitatea patrimoniului urban, într-un oraș aflat într-o continuă luptă cu propriul trecut.

Astfel, „Matache 2.0” nu este doar o relatare despre clădiri dărâmate, ci o meditație asupra efectelor colaterale ale progresului. În spatele planșelor de arhitectură și al discursurilor despre dezvoltare stau oameni izgoniți din casele lor, comunități destrămate și un oraș care își pierde, treptat, reperele afective. Filmul devine, astfel, o mărturie vizuală despre cum dispare un loc și, odată cu el, o parte din sufletul Bucureștiului.

Prin tonul său echilibrat, dar profund emoționant, documentarul invită la reflecție asupra valorii locurilor care ne definesc și asupra responsabilității pe care o avem față de orașul în care trăim. Documentarul „Matache 2.0” este, în esență, o poveste despre memorie, identitate și rezistența fragilă a comunităților urbane în fața unei modernizări care, adesea, uită de oameni. Îl urmărim vineri, 7 noiembrie, de la ora 22.00, la TVR CULTURAL.

Regia: Dragoş Lumpan

Narator: Viorel Chesaru

Cu: Mugur Grosu, Doina Vella, Silviu Marcu, Ştefan Ghenciulescu, Şerban Sturdza, Liviu Ianăşi, Constantin Enache, Mircea Toma, Alexandru Beldiman, Gruia Bădescu, Peter Derer, Sorin Oprescu, Irina Zamfirescu, Vintilă Mihăilescu, Nicuşor Dan, Ion Goia, Teodor Iliescu, Vlad Alexandrescu, Hanna Derer, George Enache, Andrei Pandele

