Filme de Oscar la TVR 2

Înainte de marea petrecere de Revelion, TVR 2 ne oferă filme multipremiate, cu actori excepţionali: Paul Newman, Tom Cruise, Patrick Swayze etc.

Miercuri, 27 decembrie, de la ora 21.10, TVR 2 a pregătit o nouă comedie marca Louis de Funes. În „Marea hoinăreală” (LA GRANDE VADROUILLE - Franţa, 1966), urmărim călătoria plină de peripeţii a doi amici francezi – cine alţii decât Bourvil şi Louis de Funes – care încearcă să ajute trei aviatori engelezi care s-au paraştat în Parisul ocupat. În vara anului 1941, un bombardier al Aliaţilor este doborât pe teritoriul Franţei de către armata germană. Cei trei membri ai echipajului englez reuşesc să se salveze şi se paraşutează în Paris, unde sunt adăpostiţi de zugravul Augustin Bouvet şi de Stanislas Lefort, dirijor la operă. Întrucât nemţii organizează o adevărată vânătoare pentru capturarea aviatorilor inamici, cei doi francezi, ajutaţi de membri ai Rezistenţei, încearcă să-i conducă până în zona liberă, într-o călătorie plină de peripeţii prin Franţa ocupată.

„Culoarea banilor” (THE COLOR OF MONEY – SUA, 1986), un film care i-a adus un Oscar lui Paul Newman, poate fi vizionat joi, de la ora 21.10. Pelicula lui Martin Scorsese, care a mai adunat încă trei nominalizări la Oscar şi două la Globurile de Aur, reprezintă o întâlnire a marilor actori din generaţii diferite, Paul Newman jucând alături de Tom Cruise, Mary Elizabeth Mastrantonio sau John Turturro. Astfel, tânărul Vincent (Tom Cruise), un promiţător jucător de biliard, îl întâlneşte într-un bar pe Fast Eddie Felson (Paul Newman) – fost mare jucător, care vede în Vincent imaginea propriei sale tinereţi. Vincent se lasă instruit în tainele unui joc pe care credea că îl cunoaşte; apoi, însoţit de iubita lui, Carmen, şi de Felson, pune la cale un plan prin care să-şi transforme talentul în bani. Cei trei pornesc într-un turneu prin baruri, dar Vincent nu rezistă tentaţiei de a se făli cu talentul său, iar aroganţa îl va costa scump.

Vulturul roşu (AGUILA ROJA - Spania, 2011) şi Taras Bulba (Rusia, Ucraina, 2009) sunt propunerile pentru seara de vineri. Filmul spaniol cu David Janer şi Javier Gutierrez în distribuţie, programat la ora 21.10, ne dezvăluie Madridul secolul al XVII-lea. O întâlnire între liderii marilor puteri ai vremii – Franţa, Anglia, Portugalia şi Spania – devine un pretext pentru invadarea regatului spaniol şi sechestrarea regelui Filip IV. Dar conspiraţia va fi dejucată cu ajutorul eroului justiţiar poreclit Vulturul Roşu, care nu ezită să-şi rişte viaţa pentru a-şi apăra regele şi ţara.

La ora 23.20 începe filmul istoric Taras Bulba, ecranizare după romanul cu acelaşi nume de Nikolai Gogol. Filmul regizat de Vladimir Bortko a stârnit numeroase controverse, cu atât mai mult cu cât chiar Bortko (de origine ucraineană) declara l-a realizat pentru a arăta că: „nu există o Ucraină separată de Rusia. Ruşii şi ucraineni sunt acelaşi popor, iar Ucraina este partea de sud a Rusiei. Acum suntem două state, cum am mai fost şi în unele perioade din trecut. Pământul ucrainean a aparţinut Marelui Ducat al Lituaniei şi Poloniei. Gogol a înţeles bine aceast lucru şi a vorbit mereu despre el”. Filmat atât în Ucraina, la Zaporoje, Cetatea Hotin şi Cameniţa, precum şi în Polonia, lansarea oficială a fost amânată de mai multe ori, până la 2 aprilie 2009, pentru a coincide cu bicentenarul naşterii lui Gogol. Pentru scenariu, a fost folosită ediţia autorului din 1842, considerată prorusă, nu manuscrisul oficial.

La mijlocul secolului XVI, bătrânul şi autoritarul cazac zaporojean Taras Bulba îşi trimite fiii, pe Andrii şi Ostap, în războiul cu polonezii. Victime ale războiului, cei doi băieţi sunt ucişi, dar tatăl încearcă să continue lupta cu demnitate.

Începem Revelionul în paşi de dans, cu Patrick Swayze, Jennifer Grey şi Jerry Orbach. La 20.10, la TVR 2 răsună celebra melodie "I've Had the Time of My Life"! din nu mai puţin celebrul „Dirty dancing” (SUA, 1987). Cu un Oscar, un Glob de Aur şi un Grammy pentru "I've Had the Time of My Life", două nominalizări la Globurile de Aur (pentru Patrick Swayze şi Jennifer Grey) şi Premiul Independent Spirit pentru debut regizoral, „Dirty dancing” a intrat definitiv în istoria cinematorafiei mondiale şi în inimile telespectatorilor. Fiecare generaţie face cunoştinţă cu povestea lui Baby Houseman, o adolescentă de 17 ani, care îşi petrece vacanţa împreună cu familia, într-o tabără de vară la munte. Resemnată să se plictisească în compania părinţilor, ignorată de sora mai mare, Baby descoperă că tabăra are totuşi un aspect interesant: Johnny Castle, instructorul de dans, un bărbat matur care o atrage şi o intimidează în acelaşi timp. Când Penny, partenera lui de dans, rămâne însărcinată, Johnny se vede nevoit să-i găsească o înlocuitoare şi îşi dă seama că Baby are potenţial, deşi mai are nevoie de lecţii. Inevitabil, între două dansuri senzuale, instructorul şi eleva lui se îndrăgostesc şi pasiunea lor de-o vară le va schimba vieţile

