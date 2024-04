”A doua Românie”: Despre echilibrul între știință, spiritualitate și identitate culturală

Joi, 25 aprilie, de la ora 21:00, la TVR Internațional, Corina Dobre vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii ”A doua Românie”.

Invitatul ediţiei este profesor în cadrul Departamentului de Calculatoare de la Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, dar și cercetător la Institutul de Matematică al Academiei Române.

Marius Leordeanu a studiat în Statele Unite ale Americii, la City University of New York şi are un doctorat în robotică şi calculatoare la Carnegie Mellon University, instituţia care a dat lumii 18 laureaţi ai premiului Nobel. A ales să se întoarcă în țara sa de origine, convins fiind că e mai uşor să faci schimbări în societate în România, decât în alte ţări dezvoltate. Este deținătorul mai multor premii şi burse de cercetare, iar anul acesta a avut parte de o recunoaştere importantă şi din partea statului român, fiind premiat pe scena Operei Naţionale pentru Excelenţă în domeniul “Matematică şi Informatică”, la Gala Cercetării Româneşti. Domeniile sale de interes se axează pe vedere artificială, învățare automată și robotică, cu contribuţii în arii diverse.

În aceeaşi emisiune, vă aducem în atenție o iniţiativă de peste ocean, din Florida, pornită dintr-o dorință colectivă de conectare, de păstrare a identităţii și de conservare a valorilor culturale românești. Aflăm detalii despre cele mai importante evenimente ale românilor din Miami, de la dl. avocat Daniel Lenghea, preşedintele Fundaţiei „România Mea”. Fundaţia a organizat, între altele, un centru educaţional românesc, unde se desfăşoară cursuri pe diferite teme de interes pentru membrii comunităţii româneşti.

Realizator Corina Dobre

Producător Liliana Văduva