Despre scenariu original vs. ecranizare, scenarist vs. regizor/autor, la „CineSens” cu Magdalena Stanciu

Invitații Magdalenei Stanciu în cea de-a treia ediție a emisiunii „CineSens”, difuzată vineri 26 aprilie, de la ora 22.00, la TVR Cultural, sunt scenarista Oana Răsuceanu și regizorii Stere Gulea, Marian Crișan și Alexandru Maftei. Discutia va fi urmată de difuzarea filmului „Familia” (1976), in regia lui Dan Adrian Marcoci.

Pentru pasionații producțiilor cinematografice, TVR Cultural a pregătit o serie de dezbateri ce conţin subiecte din industria cinematografică. „CineSens”, un proiect realizat cu sprijinul UNATC, înseamnă o serie de emisiuni, difuzate în fiecare vineri, de la ora 22.00, în care moderatoarea Magdalena Stanciu vă dă întâlnire cu specialiști din lumea cinematografiei, implicați în procesul de producție, dar și de formare a viitorilor profesioniști.

Vineri 26 aprilie, de la ora 22.00, scenarista Oana Răsuceanu și regizorii Stere Gulea, Marian Crișan și Alexandru Maftei, regizori și scenariști, din generații diferite, absolvenți ai UNATC, vor discuta despre legătura esențială dintre scenariu și regie în realizarea unui film de succes.

STERE GULEA a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, secția „Teatrologie-Filmologie” in 1970. După absolvire, a lucrat ca redactor la Studioul Cinematografic București. Între 1990-1996 a fost și decan al Facultății de Cinema din cadrul ATF, a condus Televiziunea Română din poziția de director general interimar, în perioada 1996-1998. A fost profesor de film între 1990-2015 la ATF, iar din 2001 UNATC. Si-a început cariera ca asistent de regie la Dincolo de nisipuri (1974) si Tatăl risipitor (1974). Apoi au urmat Iarba verde de acasă, Castelul din Carpați și Ochi de urs. In anul 1987, Stere Gulea semnează scenariul si regia pentru adaptarea după primul volum al romanului omonim de Marin Preda, Moromeții. O ecranizare remarcabilă care se bucură și astazi de apreciere. În 2006, la 20 de ani de la realizarea peliculei, s-a lansat DVD-ul cu filmul Moromeții. După anii 90, revine in atentia publicului cu Piața Universității – România (documentar, 1991) – împreună cu Vivi Drăgan Vasile și Sorin Ilieșiu. In 2018, semnează ecranizarea celui de-al doilea roman Moromeții 2. Regizorul Stere Gulea a fost distins cu Ordinul național „Steaua României” în grad de Comandor (1 decembrie 2000) „pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea culturii

MARIAN CRIȘAN este regizor și scenarist , absolvent în anul 1999 a Universității de Artă Teatrală și Cinematografică, secția Regie. În 2008 devine cunoscut publicului prin scurt metrajul Megatron, film care a obținut Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Debutul în lungmetraj și l-a făcut cu filmul Morgen , 2010, peliculă pentru care a câștigat Premiul Special al Juriului la Festivalul Internațional de la Locarno, precum și Premiul Juriului Ecumenic și Premiul Federației Internaționale a Societăților de Film. În 2015 a ecranizat nuvela Moara cu noroc de Ioan Slavici ca Orizont, o adaptare liberă.

ALEXANDRU MAFTEI este regizor si scenarist , absolvent al Academiei de Teatru și Film din București, secţia regie de film și TV, in 1994 . Filmul său de licență, „În fiecare zi e noapte”, a fost selectionat la numeroase festivaluri internaţionale, premiat și difuzat de postul de televiziune Arte. Din 1992 a lucrat în câteva dintre cele mai importante agenţii de publicitate ca om de creaţie alături de creativi britanici și italieni. În 1997 semnează primul film de lungmetraj, co-producţia româno-germană „Fii cu ochi pe fericire”, la care a fost și co-scenarist. Începând din anii ’90 a regizat sute de spoturi TV, printre care multe premiate internaţional. Câștigă marele premiu Studio Drum la Portoroz în 2005. Un an mai târziu, a scris și a regizat un mediu metraj de televizune despre Ștefan cel Mare și Sfânt prezentat în cadrul emisiunii Mari Români de la Televiziunea Națională. Ștefan cel Mare a fost votat de telespectatori cel mai mare român. În 2009 finalizează lungmetrajul de ficțiune, comedia „Bună! Ce faci?” , care se bucură de succes, de o intensă viaţă festivalieră și ia nenumărate premii internaţionale. În 2011 începe lucrul la ecranizarea nuvelei „Domnișoara Christina” de Mircea Eliade, o adaptare fidelă a textului, primul film fantastic românesc de după ’89. În 2017 și-a susținut teza de doctorat în Arte Vizuale la Universitatea Națională de Arte- „Metamorfoza scenariului narativ spre o vizualitate filmică”. Din 2018 este lector universitar la Facultatea de Film a UNATC I.L.Caragiale din București.

OANA RĂSUCEANU este scenarist, dramaturg și regizor de teatru, a absolvit Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica “I.L. Caragiale” – Facultatea de Film, sectia Comunicare audio-vizuala (scenaristica si critica de film) si S.N.S.P.A – Facultatea de Relatii Publice si Comunicare David Ogilvy in 2006. A absolvit un master in Arta Coregrafica la UNATC in 2007. Este co-scenarist al scurt metrajelor „Sa mori de dragoste ranita”, “Buna Cristina! Pa Cristina!”, “Vineri in jur de 11”, “Tabasco” si “Skugos”, al mediu metrajului “Captivi de Craciun” si al lung metrajelor “Love Buiding”, „Alt Love Building” si “Breaking News” (in pre-productie). A devenit doctorand și asistent universitar în cadrul U.N.A.T.C., unde predă Scenaristică. Este și trainer al mai multor programe de educație prin teatru și film, dedicate tinerilor sau profesioniștilor din domeniu, manager cultural și membru fondator al Asociației Culturale Control N.

Discutia va fi urmată de difuzarea filmului Familia ( 1976), in regia lui Dan Adrian Marcoci. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale" promoţia 1976. A lucrat la Studioul Bucureşti ca secund şi a regizat şi filme de scurtmetraj utilitare.

Proiectul își propune să promoveze filmele de scurt metraj sau documentarele realizate de studenti ai U.N.A.T.C. care vor fi difuzate, de luni până vineri, ora 21,45, SECVENȚE UNATC, ca urmare a parteneriatului dintre cele două instituții.

Echipa:

moderator Magdalena Stanciu

jurnalisti tv Andrea Duță și Daniela Guțu

regizor artistic Anca Pușcaș

producător Bianca Florea

Difuzare

- de luni până vineri, ora 21,45, SECVENȚE UNATC

- vineri, de la ora 22.00, CineSens