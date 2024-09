TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: JURNALIST TV SENIOR - 1 post (cod post: 018) - REDACŢIA ŞTIRI-SPORT, TVR IAŞI

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: JURNALIST TV SENIOR - 1 post (cod post: 018) - REDACŢIA ŞTIRI-SPORT, TVR IAŞI. DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ.

CONDIŢII GENERALE:

1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

7) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

8) nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

RESPONSABILITĂŢI: Concepe, realizează şi răspunde de o operă audiovizuală - emisiuni, programe complexe, cicluri de emisiuni - şi, după caz, comentează şi analizează cele mai relevante evenimente, punându-le în relație cu interesul publicului.

CERINŢE: Studii universitare de licenţă sau echivalente absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Experienţă în muncă: minim 7 ani; Experienţă în specialitatea/domeniul jurnalism, mass-media: minim 5 ani. Cunoştinţe şi abilităţi specifice: deține cultură generală, cunoștințe de jurnalism şi deontologie profesională, are bună stăpânire a limbii române şi a stilului publicistic de televiziune, cunoaște formatele de emisiuni de televiziune, cunoaște principiile de bază privind funcționarea echipamentelor tv, cunoaște regulile de producție tv, se menține la curent cu noutățile privind tehnicile jurnalismului de televiziune şi a tehnologiilor din industria audio-vizuală; cunoaşte o limbă străină; are cunoştinţe de operare PC; cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul audiovizualului: Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului; cunoaște Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; cunoaște Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; cunoaște Legea 481/2004 privind protecţia civilă. Aptitudini personale: orientarea către acțiune și rezultate; controlul emoțiilor, spontaneitate și răbdare; creativitate practică în rezolvarea problemelor; integritate, încredere, etică și valori; auto-dezvoltarea și învățarea noilor tehnologii; capacitatea de a lucra sub presiune; capacitatea de a lucra în echipă şi de a se adapta la cerinţele echipei; comunicare profesională prin ascultare și prezentări; gestionarea situațiilor dificile prin mediere și negociere; buna organizare la locul de muncă și setarea priorităților.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ:

• Legea nr. 41/1994, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

• Decizia CNA nr. 220/24.02.2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual;

• Mădălina Bălăşescu - Manual de producţie de televiziune, Polirom, 2003;

• Daniela Zeca-Buzura - Jurnalismul de televiziune, Polirom, 2005.

PROBELE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu documentele precizate mai jos la CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS, la sediul Studioului Teritorial TVR Iaşi (Secretariat), adresa: Bulevardul Independenţei, Bl. D1-D2, Mezanin, în perioada 03-17.09.2024, ora 16:00 inclusiv.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

DOCUMENTE DE STARE CIVILĂ (CI / BI / CERTIFICAT DE NAŞTERE / CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, după caz);

CONSIMŢĂMÂNT * (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal - *descărcarea CONSIMŢĂMÂNTULUI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR;

SCRISOARE DE INTENŢIE (în care vă rugăm să precizaţi codul postului);

CURRICULUM VITAE;

DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE STUDIILE;

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ;

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR;

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE* (completată şi semnată) care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - *descărcarea DECLARAŢIEI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR.

Numai candidaţii cu dosare complete şi preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Iaşi, în perioada 19.09.2024 – 17.10.2024.

Informaţii suplimentare la telefon: 0232.209.011