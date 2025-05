TVR a transmis, în direct, Gala Premiilor UNITER 2025

Televiziunea Română a fost coproducător al evenimentului.

Televiziunea Publică a celebrat teatrul românesc: cea de-a 33-a ediție a Galei Premiilor UNITER s-a văzut în direct la TVR 1, TVR Cultural, TVR Craiova, precum şi online, pe tvrplus.ro.



Evenimentul, realizat în parteneriat de Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România şi Televiziunea Română, sub patronajul Ministerului Culturii, a fost găzduit de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova. Parteneriatul dintre TVR și UNITER a devenit o tradiție, Televiziunea Română fiind coproducător al Galei încă de la prima sa ediție, în anul 1992.



TVR Cultural, TVR Craiova și tvrplus.ro au început transmisia de la ora 17.45, prefațând spectacolul cu imagini în direct de la ceremonia covorului roșu, iar TVR 1 a difuzat prima parte a evenimentului, de la 18.15.



16 categorii de premii cu nominalizări, cinci premii pentru întreaga activitate, un premiu de excelență, cinci premii speciale, Premiul președintelui și Premiul British Council formează palmaresul Galei Premiilor UNITER 2025.



Juriul Galei, a decis câștigătorii, fiind format din: Oltița Cîntec (critic de teatru), Andrei Măjeri (regizor), Ana Bianca Popescu (actriță), Iuliana Vîlsan (scenografă) și Irina Wolf (critic de teatru).



Conceptul artistic al spectacolului Galei UNITER din acest an, semnat de regizorul Bobi Pricop împreună cu scenograful Cosmin Florea, a fost inspirat din impresionismul lui Claude Monet, îmbinat armonios cu Trofeul UNITER – opera artistului plastic Ion Bitzan. Atmosfera spectacolului a fost completată de momente artistice introduse de unii dintre cei mai apreciați și cunoscuți artiști din industria muzicală românească: COJO (Andrei Cojocaru), Iulian Canaf și Andra Andriucă. Spectacolul a fost prezentat în voice-over de Vlad Craioveanu.



Prin autenticitatea pe care și-a păstrat-o încă de la primele ediții, prin amploarea, originalitatea și actualitatea conceptului regizoral și scenografic, Gala Premiilor UNITER a devenit unul dintre cele mai importante evenimente ale lumii teatrale românești – un context al celebrării valorii teatrale ÎMPREUNĂ.



