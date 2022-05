TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI: EDITOR IMAGINE – 3 posturi (cod post: 083) SERVICIUL POST-PRODUCŢIE, DEPARTAMENT PRODUCŢIE ARTISTICĂ

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI: EDITOR IMAGINE – 3 posturi (cod post: 083), SERVICIUL POST-PRODUCŢIE, DEPARTAMENT PRODUCŢIE ARTISTICĂ, DIRECŢIA STUDIOURI CENTRALE. DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ.

CONDIŢII GENERALE:

1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

7) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

8) nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

RESPONSABILITĂŢI: Editarea materialului audio – video, brut sau pre-editat, după un decupaj regizoral sau un script realizat de către jurnalist/producătorul emisiunii, asigurând forma finală a programului de televiziune.

CERINŢE: Studii medii – absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; Cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoştinţe generale de operare PC; cunoştinţe medii de limba engleză; cunoaşterea parametrilor semnalului TV (video-audio); abilităţi în editarea video; cunoaşterea softului de editare Final Cut Pro (versiuni 10.5 sau ulterioare); cunoaşterea Legii 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Aptitudini personale: capacitate de comunicare şi lucru în echipă, responsabilitate, simţ artistic, creativitate, capacitate de analiză şi selecţie, capacitate de lucru cu termene limită, adaptabilitate, ureche muzicală.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

Ÿ Drugă Ovidiu, Dr. Murgu Horea „Elemente de gramatică a limbajului audiovizual”, Ed. Fundaţiei Pro, 2002;

Ÿ Mascelly Joseph V, The Five C’s of Cinematography- motion picture filming techniques, Silman-James Press, Los Angeles, 1998;

Ÿ Sadoul Georges „Istoria filmului”, Ed. Ştiinţifică, 1966;

Ÿ Steven Browne, HD Postproduction, Editing and Delivering, Focal Press, 2007;

Ÿ Arijon Daniel „Gramatica Filmului”, Ed. Oscar Print, 2013;

Ÿ Rice John & McKernan Brian, Editing Digital Video-The Complete Creative and Technical Guide, McGraw-Hill, New York, 2003;

Ÿ Final Cu Pro – User manual.

PROBELE DE CONCURS: probă scrisă (eliminatorie), probă practică şi interviu final

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu documentele precizate mai jos la CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti, la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 09.05.2022 – 23.05.2022, ora 16.00, inclusiv.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

DOCUMENTE DE STARE CIVILĂ (CI / BI / CERTIFICAT DE NAŞTERE / CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, după caz);

CONSIMŢĂMÂNT * (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal - *descărcarea CONSIMŢĂMÂNTULUI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR;

SCRISOARE DE INTENŢIE (în care vă rugăm să precizaţi codul postului);

CURRICULUM VITAE;

DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE STUDIILE;

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ;

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR;

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE* (completată şi semnată) care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - *descărcarea DECLARAŢIEI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR.

Numai candidaţii cu dosare complete şi preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la Sediul Societăţii Române de Televiziune din Bucureşti, în perioada 26.05.2022 – 22.06.2022.

Informaţii suplimentare la telefon: 021/319.91.23