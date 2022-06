TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: REFERENT ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALĂ – 1 post (cod:131) STUDIOUL TERITORIAL TVR TÂRGU MURES, SERVICIUL ECONOMIC – ADMINISTRATIV - MARKETING

DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ

RESPONSABILITĂŢI: ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiar - contabile şi de gestiune în scopul măsurării, evaluării, cunoaşterii, gestionării şi controlului activelor şi datoriilor, a capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea unităţii, cu respectarea legii contabilităţii nr. 82/1991 şi a Normelor şi reglementărilor în domeniu, emise de Ministerul Finanţelor.

CONDIŢII GENERALE:

(1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

(2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

(3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

(4) are capacitate deplină de exerciţiu;

(5) are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

(6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

(7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

(8) nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; experienta in munca – minim 2 ani; experienta in specialitatea studiilor – minim 1 an; cunoştinţe operare PC (Microsft Office); cunoştinţe temeinice de contabilitate; cunoaşterea legislaţiei economice specifice; fără cazier judiciar.

TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE: Legea contabilităţii 82/1991 - republicată; Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; Legea 53/2003 privind Codul Muncii; Ordinul nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene; Legea 500/2002 privind finantele publice; Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice; Legea nr. 22 /1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Decret 209/1976 privind aprobarea regulamentului operatiunilor de casa, cu modificările şi completările ulterioare - Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu completarile si modificarile ulterioare; Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare; cunoaşterea Legii 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROBELE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu documentele precizate mai jos la CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS, la Secretariatul Studioului Teritorial TVR Tîrgu Mureş din Aleea Parcul Sportivilor nr. 2, Tîrgu-Mureş, în perioada 08.06.2022 – 22.06.2022, ora 16.00, inclusiv, sau e-mail: teritorial.tgmures@tvr.ro, în perioada 08.06.2022 – 22.06.2022, ora 16.00, inclusiv.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

- DOCUMENTE DE STARE CIVILĂ (CI/BI/CERTIFICAT DE NAŞTERE/CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, după caz)

- CONSIMŢĂMÂNT (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal

- SCRISOARE DE INTENŢIE (în care vă rugăm să precizaţi codul postului)

- CURRICULUM VITAE

- DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE STUDIILE SOLICITATE SI VECHIMEA IN MUNCA

- ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

- CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

- DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE (completată şi semnată) care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Numai candidaţii cu dosare complete şi preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la Studioului Teritorial TVR Targu Mures, în perioada 24.06.2022 - 22.07.2022.

Vor fi luate în considerare doar dosarele care sunt complete la data înscrierii (cele care conţin toate documentele solicitate)!

Informaţii suplimentare la telefon: 0265-211093