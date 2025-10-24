SUNTEŢI PE PAGINA: ORGANIZAŢIE › Centru de presă › Comunicate ›
TVR transmite în direct slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale

TVR.RO | actualizat: Vineri, 24 Octombrie 2025
Televiziunea Română transmite în direct, duminică, 26 octombrie 2025, slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, în cadrul unei ediţii speciale a emisiunii „ Universul credinţei ”, moderată de jurnalistul Victor Andrei Dochia.
În calitate de broadcaster oficial, alături de Trinitas TV, Televiziunea Publică va transmite evenimentul pe canalele TVR 1, TVR MOLDOVA şi TVR Internaţional, în intervalul orar 9.00 – 12.50. Telespectatorii din ţară şi din străinătate vor fi martorii unui moment unic, prin intermediul unei producţii de anvergură, asigurată de profesioniştii TVR şi ai Trinitas TV, cu două care de televiziune, 3 DSNG-uri şi peste 25 de camere de filmare.

„Pentru noi, TVR, este o mare bucurie şi o responsabilitate să fim, alături de Trinitas TV, broadcaster oficial al acestui moment istoric. Ne respectăm misiunea publică de a fi prezenţi la fiecare eveniment major al României şi de a-l aduce în casele oamenilor, cu emoţie şi respect. Vom avea aproape patru ore de transmisiune live care va alterna cu intervenţii, mărturii şi analize din studioul TVR, unde, îi voi avea alături pe invitaţii mei speciali preot prof. Constantin Necula şi jurnalistul Răzvan Bucuroiu”, a declarat Victor Andrei Dochia, amfitrionul ediţiei speciale de duminică, 26 octombrie.

Evenimentul religios de mare însemnătate pentru viaţa spirituală a României va fi oficiat de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea a 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de existență a Patriarhiei Române.

Mediatizarea sfinţirii picturii Catedralei Naţionale – moment de referinţă pentru viaţa duhovnicească şi culturală a României – este în acord cu misiunea publică a Televiziunii Române de a reflecta  şi de a oferi telespectatorilor posibilitatea de a participa, din faţa micului ecran, la evenimente unice în istoria recentă a ţării.

