Televiziunea Română, premiată la Gala UCIN

Luni, 27 octombrie, în cadrul ediţiei 2025 a Galei Premiilor Uniunii Cineaştilor din România (UCIN), filmul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, în regia Anei Preda, a obţinut trofeul pentru Film de Televiziune. Alte două producţii TVR au fost nominalizate în aceeaşi categorie: „Răbdătoarea șlefuire a talentului”, regia Cristina Oancea, respectiv „Deasupra capului meu”, regia Tudor Chirilă.

* „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, producția premiată de UCIN, va fi difuzată duminică, 2 noiembrie, de la ora 16.40, la TVR Internațional, pe 27 noiembrie, la TVR 1, de la 22.00, și într-o ediție specială pe TVR Sport, în noaptea de Revelion.



Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape” este o producţie a Televiziunii Române în parteneriat cu Asociația Ivan Patzaichin Mila 23, în regia Anei Preda, om de televiziune de peste 30 de ani, dintre care ultimii opt, dedicaţi filmului documentar. De-a lungul carierei, Ana Preda, jurnalist și regizor TVR, a obţinut: Premiul „Cel mai bun regizor femeie” la International Documentary Film Awards 2022 (Olanda) pentru „Babi and Deda”, Premiul „Paul Călinescu” pentru cel mai bun documentar la CineMaIubit 2019 cu „Olimpi”, iar în 2013, premiul Opera Prima din partea APTR- Asociația Profesioniștilor de Televiziune din România.

„Ivan nu a iubit să fie filmat. Dar m-a lăsat să mă apropii de el. Mi-a permis să îi înțeleg esența și așa am putut să o transmit în film. Promisiunea pe care mi-am făcut-o a fost să duc povestea lui mai departe prin acest film și să-l fac asemeni lui: sensibil, consistent, responsabil, înrădăcinat. Am făcut-o în absența lui, cu tot respectul și cu toată responsabilitatea pe care o simt și acum. Mulțumesc echipei, mulțumesc TVR, mulțumesc UCIN. Și vă mulțumesc vouă pentru că îl păstrați pe Ivan viu, ori de câte ori îi vedeți povestea.", a declarat Ana Preda pe scena Galei.



Filmul biografic regizat de Ana Preda este o incursiune documentară a unui destin de excepție, care urmărește transformarea adolescentului din Mila 23 - un sat de pescari din Delta Dunării - într-un campion care a urcat de 30 de ori pe podiumurile competiţiilor internaționale.

Imagini inedite din Arhiva TVR, din arhiva națională de filme, din competiții internaționale, dar și filmări din ultimii ani, dedicați locului unde și-a întărit rădăcinile, spun cine a fost „cel mai iubit dintre pământeni”, cum îl numește fiica sa, Ivona Patzaichin-Rusu.



În cadrul evenimentului, care a avut loc la la Opera Națională București, au fost premiate producțiile cinematografice din anul precedent.

Juriul ediției 2025 a Galei Premiilor UCIN a fost format din Dana Duma, critic și istoric de film, secretar al Asociației Criticilor și Filmologilor de film din cadrul UCIN (președintele juriului), Magda Mihăilescu, critic de film, Angelo Mitchievici, scriitor, critic de film, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, Mihai Fulger, critic de film, Dinu Ioan Nicula, critic și istoric de film.



Filmul „Anul nou care n-a fost” în regia lui Bogdan Mureșanu a câștigat Marele Premiu și Trofeul Uniunii Cineaștilor.







Foto: Adrian Pava