Televiziunea Română, premiată la Gala UCIN

TVR.RO | actualizat: Marţi, 28 Octombrie 2025
Luni, 27 octombrie, în cadrul ediţiei 2025 a Galei Premiilor Uniunii Cineaştilor din România (UCIN), filmul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, în regia Anei Preda, a obţinut trofeul pentru Film de Televiziune. Alte două producţii TVR au fost nominalizate în aceeaşi categorie: „Răbdătoarea șlefuire a talentului”, regia Cristina Oancea, respectiv „Deasupra capului meu”, regia Tudor Chirilă.
Ana Preda - Televiziunea Română, premiată la Gala UCIN / Adrian Pava

* TVR a fost distinsă cu trofeul pentru „Film de televiziune” la Gala Uniunii Cineaștilor din România
* „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, producția premiată de UCIN, va fi difuzată duminică, 2 noiembrie, de la ora 16.40, la TVR Internațional, pe 27 noiembrie, la TVR 1, de la 22.00,  și într-o ediție specială pe TVR Sport, în noaptea de Revelion.

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape” este o producţie a Televiziunii Române în parteneriat cu Asociația Ivan Patzaichin Mila 23, în regia Anei Preda, om de televiziune de peste 30 de ani, dintre care ultimii opt, dedicaţi filmului documentar. De-a lungul carierei, Ana Preda, jurnalist și regizor TVR, a obţinut: Premiul „Cel mai bun regizor femeie” la International Documentary Film Awards 2022 (Olanda) pentru „Babi and Deda”, Premiul „Paul Călinescu” pentru cel mai bun documentar la CineMaIubit 2019 cu „Olimpi”, iar în 2013, premiul Opera Prima din partea APTR- Asociația Profesioniștilor de Televiziune din România.
.
„Ivan nu a iubit să fie filmat. Dar m-a lăsat să mă apropii de el. Mi-a permis să îi înțeleg esența și așa am putut să o transmit în film. Promisiunea pe care mi-am făcut-o a fost să duc povestea lui mai departe prin acest film și să-l fac asemeni lui: sensibil, consistent, responsabil, înrădăcinat. Am făcut-o în absența lui, cu tot respectul și cu toată responsabilitatea pe care o simt și acum. Mulțumesc echipei, mulțumesc TVR, mulțumesc UCIN. Și vă mulțumesc vouă pentru că îl păstrați pe Ivan viu, ori de câte ori îi vedeți povestea.", a declarat Ana Preda pe scena Galei.

„IVAN, omul cu rădăcini în ape”, producția Televiziunii Publice premiată la Gala UCIN 2025, va fi difuzată duminică, 2 noiembrie, de la ora 16.40, la TVR Internațional, pe 27 noiembrie, la TVR 1, de la 22.00,  și într-o ediție specială pe TVR Sport, în noaptea de Revelion.

Filmul biografic regizat de Ana Preda este o incursiune documentară a unui destin de excepție, care urmărește transformarea adolescentului din Mila 23 - un sat de pescari din Delta Dunării - într-un campion care a urcat de 30 de ori pe podiumurile competiţiilor internaționale.
Imagini inedite din Arhiva TVR, din arhiva națională de filme, din competiții internaționale, dar și filmări din ultimii ani, dedicați locului unde și-a întărit rădăcinile, spun cine a fost „cel mai iubit dintre pământeni”, cum îl numește fiica sa, Ivona Patzaichin-Rusu.

În cadrul evenimentului, care a avut loc la la Opera Națională București, au fost premiate producțiile cinematografice din anul precedent.
Juriul ediției 2025 a Galei Premiilor UCIN a fost format din Dana Duma, critic și istoric de film, secretar al Asociației Criticilor și Filmologilor de film din cadrul UCIN (președintele juriului), Magda Mihăilescu, critic de film, Angelo Mitchievici, scriitor, critic de film, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, Mihai Fulger, critic de film, Dinu Ioan Nicula, critic și istoric de film.

Filmul „Anul nou care n-a fost” în regia lui Bogdan Mureșanu a câștigat Marele Premiu și Trofeul Uniunii Cineaștilor.



Foto: Adrian Pava

ULTIMELE COMUNICATE
Ana Preda - Televiziunea Română, premiată la Gala UCIN / Adrian Pava

Televiziunea Română, premiată la Gala UCIN

Marţi, 28 Octombrie 2025
Luni, 27 octombrie, în cadrul ediţiei 2025 a Galei Premiilor Uniunii Cineaştilor din România (UCIN), filmul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, în regia Anei Preda, a obţinut trofeul pentru Film de Televiziune. Alte două producţii TVR au fost nominalizate în aceeaşi categorie: „Răbdătoarea șlefuire a talentului”, regia Cristina Oancea, respectiv „Deasupra capului meu”, regia Tudor Chirilă.
Catedrala Mantuirii Neamului Credit foto: Shutterstock - Sergio Delle Vedove

TVR transmite în direct slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale

Vineri, 24 Octombrie 2025
Televiziunea Română transmite în direct, duminică, 26 octombrie 2025, slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, în cadrul unei ediţii speciale a emisiunii „ Universul credinţei ”, moderată de jurnalistul Victor Andrei Dochia.
TVR Turn Mai 2023

TVR susţine producătorii independenţi de film din România

Marţi, 21 Octombrie 2025
Televiziunea Română - singura instituţie media care contribuie la Fondul Cinematografic Naţional cu 15% din veniturile încasate din publicitate – sprijină producţia naţională de film şi în anul 2025.
FNT35 – gong inaugural!/ Sursa foto: fnt.ro/2025

FNT 35 – gong inaugural!

Vineri, 17 Octombrie 2025
Festivalul Național de Teatru 2025 începe vineri, 17 octombrie, la București. Tema actualei ediții este un îndemn: „FNT 2025. Te privește!” , în jurul căreia vor fi prezentate 40 de spectacole și mai multe evenimente ce țin de arta teatrală sub diversele ei forme.
cladire turn TVR

Televiziunea Română susţine creativitatea românească: două show-uri Romanian Fashion Week, în premieră, în studiourileTVR

Marţi, 07 Octombrie 2025
Televiziunea Română găzduieşte în zilele de 8 şi 9 octombrie 2025, în Studioul Pangrati, evenimentul Romanian Fashion Week, organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) în cadrul primei ediţii din Bucureşti a Romanian Creative Week (RCW).
cladire turn tvr.jpg

TVR aduce în prim-plan cea mai fierbinte campanie electorală din regiune: „Republica Moldova, vot crucial”

Vineri, 05 Septembrie 2025
TVR MOLDOVA difuzează o serie de programe de informare și dezbatere electorală pentru alegerile parlamentare.  TVR 1 și TVR INFO găzduiesc o amplă campanie destinată scrutinului din Republica Moldova.
David Popovici / Imago

Românii au fost alături de David Popovici, la Televiziunea Română, urmărind finala câștigată la Campionatul Mondial de Natație

Vineri, 01 August 2025
Televiziunea Română a înregistrat audiențe record cu ocazia transmiterii finalei Campionatului Mondial de Natație, în care David Popovici a cucerit aurul mondial, confirmându-și statutul de superstar al natației internaționale.

TVR aduce magia televiziunii de altădată la Festivalul NOSTALGIA 2025

Marţi, 24 Iunie 2025
· Câştigă invitaţii la festival prin concursul organizat de TVR şi NOSTALGIA 2025 · Trăieşte experienţe unice la Cinema TVR Retro, Studioul TVR Vintage şi Muzeul Nostalgia TVR.
Regulament Nostalgia

REGULAMENT CONCURS: „Cu TVR, mergi la NOSTALGIA”

Luni, 23 Iunie 2025
comunicat tvr

Campania TVR „Împreună facem bine!” continuă

Vineri, 20 Iunie 2025
TVR, în parteneriat cu Asociaţia Magistraţilor din România, pune la dispoziţia telespectatorilor contul bancar: RO53 RNCB 0090 0005 0862 0004 RNCBROBU, deschis la Banca Comercială Română.
