TVR susţine producătorii independenţi de film din România

Televiziunea Română - singura instituţie media care contribuie la Fondul Cinematografic Naţional cu 15% din veniturile încasate din publicitate – sprijină producţia naţională de film şi în anul 2025.

Producătorii independenţi pot beneficia de finanțare, conform Ordonanţei de Urgenţă (OG) nr. 39/2005, în următoarele condiţii:

să fie titulari ai unui contract de credit direct cu Centrul Naţional al Cinematografiei;

să nu aibă/să nu fi avut contract de finanţare cu TVR, contract a cărui derulare a fost viciată, suspendată sau întreruptă din cauze neimputabile finanţatorului;

Finanţatorul va departaja solicitările în funcţie de îndeplinirea condiţiilor enunţate mai sus şi numai după:

analiza sinopsisului, treatmentului/viziunea regizorală, scenariului;

vizionarea unei secvenţe de 15’ din film.

La încheierea contractelor de finanţare, cu termene de plată integrală până la data de 31 decembrie 2025, cesionarea drepturilor de difuzare constituie avantaj.

Proiectele pentru care se solicită finanţare trebuie trimise în format digital, pe adresele de e-mail: directia.programe@tvr.ro / cabinetpdg@tvr.ro.

Fiecare proiect trebuie să fie însoţit de:

a) copie de pe notificarea prin care CNC a declarat proiectul câștigător sau de pe contractul de credit;

b) un document cu contactele (e-mail si nr. de telefon) a minimum două persoane care vor administra relația cu echipa TVR privind această procedură de finanțare;

c) copie de pe procesul verbal de finalizare a filmarilor depus la CNC;

d) scenariu;

e) treatment sau viziune regizorală;

f) sinopsis;

g) plan de producţie;

h) plan financiar;

i) cast-ul filmului;

j) un link securizat cu o secvenţă de 15' din film.

Documentele enumerate de la punctul a) la punctul j) vor fi trimise într-un singur fișier de tip .zip sau .rar, care să nu depășească 24 MB, pe adresele de e-mail: directia.programe@tvr.ro / cabinetpdg@tvr.ro. Fișierul va fi denumit după cum urmează: DenumireProducator_ TitluProiect.zip/.rar.

Data limită pentru depunerea proiectelor este 30 octombrie 2025.

Până în prezent, TVR a finanţat aproape 200 de filme din toate genurile cinematografice, producţii semnate de regizori debutanţi sau consacraţi, multe dintre acestea fiind premiate la festivaluri de anvergură.