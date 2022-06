DATĂ DESFĂŞURARE CONCURS *AUDITOR INTERN – 2 posturi (cod: 119) – COMPARTIMENT AUDIT INTERN : VINERI, 24.06.2022, ORA 9:00 (Bucureşti, sediul Societăţii Romȃne de Televiziune)

*la CONCURS vor participa doar candidaţii eligibili şi preselectaţi, conform cerinţelor de mai jos ale anunţului de concurs. Candidaţii eligibili au fost anunţaţi telefonic şi/sau pe e-mail.

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: AUDITOR INTERN – 2 posturi (cod:119), COMPARTIMENT AUDIT INTERN

DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ

CONDIŢII GENERALE:

1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

8) nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

RESPONSABILITĂŢI:

realizează misiuni de audit public intern în cadrul Societăţii Romȃne de Televiziune.

CERINŢE:

- studii universitare cu licenţă sau echivalente absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice/ştiinţe juridice;

- deţinerea Avizului Comisiei de avizare pentru ocuparea funcţiei de auditor public intern în condiţiile prevăzute de H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern din sectorul public, aviz emis de Ministerul Finanţelor Publice prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) necesar numirii în funcţia de auditor intern - post de execuţie;

- experienţă în domeniul economic/juridic – minim 7 ani;

- constituie avantaj experienţa în domeniul financiar-contabil şi experienţa profesională pe fondurile europene în cadrul instituţiilor publice;

- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: integritate, independenţă, confidenţialitate, neutralitate politică, iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză, obiectivitate, profesionalism, aptitudini şi calităţi de organizare a activităţii specifice în cadrul misiunilor de audit;

- cunoştinţe foarte bune de operare MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

- cunoştinţe de limba engleză sau franceză, nivel mediu (scris, citit, vorbit);

- două scrisori de recomandare: de la o persoană cu experienţă în domeniul auditului public intern şi de la ultimul loc de muncă;

- nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE:

1.Legea 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romȃne de Radiodifuziune şi Societăţii Romȃne de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărârea de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

4. Standardele Internationale de Audit Intern emise de The Institute of Internal Auditors (The IIA);

5. OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizata;

6. Legea nr. 500 /2002 (*actualizată) privind finanţele publice;

7. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul financiar intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 82/1991, Legea Contabilitatii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita auditorului intern, (*actualizat*);

10. Ordinul SGG nr. 600/2018 (*actualizat) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.

PROBELE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu documentele precizate mai jos, la CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangrati sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangrati, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 06.06.2022 –20.06.2022, ora 16.00, inclusiv.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

DOCUMENTE DE STARE CIVILĂ (CI/BI/CERTIFICAT DE NAŞTERE/CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, după caz)

CONSIMŢĂMÂNT (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal

SCRISOARE DE INTENŢIE (în care vă rugăm să precizaţi codul postului)

CURRICULUM VITAE

DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE STUDIILE SOLICITATE

DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE EXPERIENŢA SOLICITATĂ

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE (completată şi semnată) care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Avizul Comisiei de avizare pentru ocuparea funcţiei de auditor public intern în condiţiile prevăzute de H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activită ț ii de audit public intern din sectorul public, aviz emis de Ministerul Finanţelor Publice prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) necesar numirii în funcţia de auditor intern - post de execuţie;

cele două scrisori de recomandare solicitate;

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Numai candidaţii cu dosare complete şi preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Societăţii Române de Televiziune din Bucureşti, în perioada 23.06.2022 - 20.07.2022.

Informaţii suplimentare la telefon: 021/319.90.55.