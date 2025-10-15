„Care pe care” revine cu un nou sezon la TVR 1: „Întrebările nu sunt grele, viteza de reacție este însă cea care face diferența dintre concurenți!”

PROMO TVR1

Sâmbătă şi duminică, de la ora 16:00, Ruxandra Gheorghe Negrea, prezentatoarea singurului concurs tv dedicat limbii române ne aşteaptă cu cel de-al şaselea sezon „Care pe care”. Actorul Marius Florea Vizante, alias meșterul Dorin zidaru`, a pregătit un mesaj inedit.

„La Care pe care cronometrul nu te lasă să respiri, iar adrenalina urcă la cote mari atunci când timpul a expirat. Prima rundă, „Pune finalul!”, 15 secunde să completezi 5 proverbe. Deloc simplu! Apoi, doar o fracțiune de secundă ca să fii primul care apasă pe butonul roșu...”, descrie prezentatoarea emisiunii „Care pe care”, Ruxandra Gheorghe Negrea, momentele de tensiune care însoţesc fiecare ediţie a emisiunii-concurs dedicate exclusiv limbii române.

Toamna aduce o nouă recoltă de cuvinte corecte în cel de-al șaselea sezon „Care pe care”, la TVR 1. Din 18 octombrie, 88 pasionați de limba română vor intra în arena cuvintelor corecte, pentru a se întrece în cinci runde spectaculoase în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 16.00. Câştigătorii vor transforma răspunsurile corecte în bani și în cărți, iar „instanţa supremă”, care validează toate răspunsurile, este Adina Dragomirescu, cercetător la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti al Academiei Române.

„Pasiunea pentru gramatică şi atracția față de emisiunile de televiziune sunt completate de al șaselea simț... al celor care iubesc româna. Așa cum sugerează și expresia, metaforic apreciem și noi tenacitatea concurenților care dau dovadă, pe lângă pregătire, chiar și de o intuiție puternică, de capacitatea de a înțelege rapid și de a da pe loc răspunsurile corecte la întrebările din cele cinci etape ale concursului.”, adaugă amfitrioana emisiunii.





„Întrebările nu sunt grele, viteza de reacție este însă cea care face diferența dintre concurenți. „Vânătoarea de greșeli”, care aduce și eliminarea unui concurent din concurs, este aproape epuizantă pentru cei care nu au antrenament să ochească greșelile scrise făcute de personajul Dorin zidaru’, întruchiparea monstrului cu chip de om care o chinuie la maximum, cu pleonasme, dezacorduri și multe alte barbarisme lingvistice, pe Măria Sa, Limba Română”.

Cu siguranţă, recunoaşteţi descrierea rundei care îl are în prim plan pe meșterul Dorin zidaru`, interpretat de actorul Marius Vizante. Cu această ocazie, concurenții vor avea de corectat reclamațiile, anuțurile de publicitate sau scrisorile de dragoste ale acestui personaj certat cu limba română.

“Ideea producătorilor de a-l face de râs pe Dorin zidaru` la o emisiune despre vorbirea corectă m-a surprins inițial. Apoi am zărit mult potențial, iar acum aștept cu sufletul la gură un nou sezon. Vreau să aflu care pe care influențează. Sunt tare curios care pe care îl face mai bun, mai atent, mai vesel. Pentru mine este emisiunea care… pe care o doresc și la al 10-lea sezon. Închei cu o singură mare rugăminte, nu face ca Dorin!”, spune actorul Marius Florea Vizante.

De cronometru nu scăpăm nici la Runda a patra, „Ce înseamnă!”, unde ultimii trei concurenți rămași trebuie să dea în viteză sensul corect al unei expresii sau al unui cuvânt. În etapa finală „Duelul finaliștilor!”, cele mai grele cuvinte din vocabularul limbii române își caută sinonimele, în maximum zece secunde. „Este etapa în care se petrec multe răsturnări de situații. Miza este mare, câștigătorul duelului își dublează suma și este premiat și cu două dicționare etalon. DOOM3 și DEX sunt două cărți tipărite absolut utile pentru fiecare dintre noi”, subliniază Ruxandra Gheorghe Negrea.

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 16.00, patru curajoși, un filosof, un economist, un inginer și un funcționar public, sunt gata să demonstreze că știu regulile de vorbire și de scriere și sunt pregătiți să lupte pentru banii puși în joc în prima ediţe „Care pe care”, din cel de-al şaselea sezon.

La primul pupitru va sta un tânăr inginer, Andrei Cioată, care lucrează în domeniul feroviar, iar singura luptătoare a ediției este Lili Niţu, din Călăraşi. Venit de la Dunare, Emil Burlacu, din Brăila, concurentul de la cel de-al treilea pupitru, este absolvent al Facultăţii de Filosofie la Galați, dar lucrează ca operator siloz în port. Ultimul concurent, Bogdan Mitcu, din Bucureşti, este de profesie analist financiar.

Iar duminică, 19 octombrie, tot de la ora 16.00, la TVR 1, se vor întrece un salvator în retragere, Robert Diaconu, fost subofițer pompier la ISU Galați. Ramona Onea, absolventă a Facultăţii de Biotehnologie în Bucureşti, pasionată de poezie şi care acordă suport tehnic, dar şi o analistă de risc, Sorina Voicu din satul Crețești, comuna Berceni. Garnitura ediției este încheiată de un reprezentant din sfera politicii românești. Ioan Lucaci este din Zalău şi lucrează la cabinetul unui parlamentar de Sălaj.​