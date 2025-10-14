Oameni curajoşi să îşi spună povestea, în filmul Alinei Amza, „Legea care ucide”. Sezon nou „Dosar România” din 20 octombrie, la TVR 1

PROMO TVR1

Noul sezon al emisunii de reportaje şi documentare „Dosar România” începe la TVR 1 cu un film dureros de adevărat despre malpraxis. Filmul „Legea care ucide”, semnat de Alina Amza, despre oamenii care au găsit curajul și puterea să-și spună povestea și despre autoritățile care au învățat să tacă și să se ascundă – luni, 20 octombrie, ora 22.00.

Dosar România O poveste jurnalistică de prestigiu, în continuă transformare! Lansată ca un vehicul media care să cuprindă toate formele de publicistică de televiziune: de la reportaj și documentar TV, la investigație sau interviu, emisiunea „Dosar România" s-a transformat în ultimii ani într-un produs TV care abordează subiecte de mare intensitate și relevanță, prezentate sub forma unor documentare de lung metraj, dar și a unor ediții speciale ce dezbat



Pe 20 octombrie, de la ora 22.00, în prima ediţie a noului sezon „Dosar România”, Alina Amza ne aduce în atenţie un subiect dureros de adevărat: malpraxisul. În România, o lege veche, incompletă, de cele mai multe ori slujește la îngroparea anchetelor ce privesc erorile medicale.

Legea malpraxisului, cea care ar trebui să tragă o linie clară între erori medicale fără urmări grave și greșeli capitale, între o mică neatenție și omorul din culpă, este o lege blocată în trecut. Practic, în România nu există malpraxis. Există doar oameni care mor cu zile, mici anchete fără vinovați și ghinioane care apar mereu și mereu.



Un pacient intră în spital pentru o operație banală. Iese în sicriu. O tânără moare după o cezariană, din cauza unei infecții ignorate. Un copil e diagnosticat greșit și tratat pentru o boală pe care nu o are.



În România, toate acestea nu se numesc malpraxis. Se numesc... ghinion. Adică ceva ce poate lovi pe oricine și nimeni nu e vinovat. De ce? Pentru că legea malpraxisului, cea care ar trebui să tragă o linie clară între erori medicale fără urmări grave și greșeli capitale, între o mică neatenție și omorul din culpă, este o lege blocată în trecut.



„Nici acum, în al doisprezecelea ceas, sistemul medical din România nu își recunoaște erorile, și nu este capabil să se autocorecteze. Nu discutăm aici despre greșeli umane, greu de prevăzut, ci doar despre acei medici indolenți, neglijenți, cu orgolii exacerbate, care nu își recunosc limitele profesionale și preferă să riște fără sens viața pacienților de dragul menținerii reputației de altădată. Iar victimele sunt cele care se luptă cu spitalele, cu firmele de asigurări și cu sistemul, plătind din buzunarul propriu expertize, consultanți, timbre judiciare și pun totul la bătaie: pensii, salarii sau împrumuturile”, ne expune Alina Amza situaţia în filmul „Legea care ucide”, pe care TVR 1 îl difuzează luni, de la ora 22.00.



În spatele fiecarui dosar de malpraxis, amânat la nesfârșit există o tragedie. Ioana, Denisa sau Andreea sunt doar câteva dintre victimele unui sistem găunos, care nu și-a întors niciodată privirea către ele. Poveştile lor – în filmul „Legea care ucide”, despre oamenii care au găsit curajul și puterea să-și spună povestea și despre autoritățile care au învățat să tacă și să se ascundă.

Realizator Alina Amza

Producător Răzvan Butaru

„Dosar România”, luni, 20 octombrie, de la ora 22:00, la TVR 1 și online pe , luni, 20 octombrie, de la ora 22:00, la TVR 1 și online pe TVR+

Sezon nou

.