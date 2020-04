„Folia, Shakespeare&Co”, un spectacol coregrafic de Gigi Căciuleanu

Joi, 23 aprilie, de la ora 20:00, TVR 3 vă invită să urmăriți partea a doua a spectacolului pentru copii: „Povestea soldățelului de plumb”, „Folia, Shakespeare & Co”, după William Shakespeare și „Shakespearia, țara lui Will”: „Hamlet”.

Iată programul spectacolelor de teatru pentru joi, 23 aprilie:

Ora 14.00 – „Căsuța cu povești” – reluare „Povestea soldățelului de plumb” – prima parte

Ora 15.00 – „Ne-bunia Shakespeare 400” - Gala HOP 2016

Producător: Diana Dumitru/ Realizator: Ada Maria Ichim/ Sunet: Ionuț Popescu/ Imagine: Florin Miricioiu, Gheorghe Fustanela, Dan Udrea

GALA HOP 2016 a fost dedicată celor 400 de ani de la moartea lui William Shakespeare. Toate momentele din cadrul galei aniversare au fost gândite pe tema SHAKESPEARE - METAMORFOZE LUDICE; NE-BUN PENTRU ACEASTĂ LUME.

În cadrul acestei ediții prilejuite de aniversarea lui Shakespeare, puteți viziona monologurile spuse de laureații Galei Hop 2016: Cristina Juncu, Raluca Radu, Andrei Radu, Alina Rotaru, Alexandru Voicu.

Ora 15.50 – reluare „Shakespearia, țara lui Will” – „Cymbeline”

Ora 20.00 – „Căsuța cu povești” – „Povestea soldățelului de plumb” – partea a doua

Ora 20.05 – „Folia, Shakespeare&Co”/ Trupa Gigi Căciuleanu

Un spectacol de Gigi Căciuleanu/ Regia TV: Andrei Măgălie

Versiunea tv a spectacolului FOLIA, SHAKESPEARE & CO este o coproducţie TVR, prin Casa de Producţie, cu Fundaţia Art Production şi Teatrul Metropolis.

Asistent corepetitor: Lelia Marcu-Vladu/ Scenografia: Corina Gramoșteanu/ Muzica: Paul Ilea/ Light design: Alin Popa/ Texte: William Shakespeare

Dans Actori: Rasmina Călbăjos/ Relu Dobrin/ Lari Cosmin Giorgescu/ Lucile Julaud/ Ștefan Lupu/ Ioana Macarie/ Ioana Marchidan/ Adrian Nour/ Cristian Osolos/ Arcadie Rusu/ Diana Spiridon

Director de imagine: Vlad Tănase/ Imagine: Eugen Demetercă, Dragoş Ionescu, Dan Stoian, George Leca. Sunet: Răzvan Niţescu, Valentin Bartolomeu/ Montaj: Rodica Rădulescu/ Producător: Lucia Constantinescu

„Teatrul lui Shakespeare, poate mai mult ca la oricare alt autor, apare ca o mașinărie funcționând cu energie poetică. Inepuizabilă. Combustibilul fiind metafora, și metafora metaforei, și metafore ale metaforelor, și tot așa ca niște cutii de scamator deschizându-se la nesfârșit. Recitindu-i piesele, am impresia că ceea ce Demiurgul binevoiește să ne arate nu este decât un fel de fațadă în amăgitoare sub care mișună (ca și în spatele arcanelor Tarotului) în ape tulburi, precum un flm de Hitchkock, un șir nesfârșit de monstri. Se râde însă mult, pentru că de fapt toate nu sunt altceva decât savante bufonerii, piruete ale spiritului, clovnerii ale inteligenței... Și se și surâde având în vedere că atunci când cortina cade ne dăm seama ușurați că am rămas în viață, neatinși de valurile de moarte din piesă, și că “e bine tot ceea ce se sfârșește cu bine”. În « FOLIA », ceea ce m-a interesat a fost să “zgândăr” această fațadă bufonească. Bineînțeles că explorarea s-ar putea extinde la nesfârșit, continuată nu numai de artiști, ci și de public. La această reflecție personală, după vizionarea “FOLIEI” mele, îl invit, cu toată smerenia, pe spectator.” - Gigi Căciuleanu

Ora 21.45 - „Shakespearia, țara lui Will” – „Hamlet” – episoadele 1,2,3

Trei episoade care cuprind imagini document cu Valeriu Valentineanu, care a interpretat Hamlet în 1942 - aici avem un fragment din monologul său - secvenţe din spectacolele regizate de Alexandru Tocilescu la Bulandra în 1985, de Liviu Ciulei în 2000 - tot la Bulandra, de László Bocsárdi la Metropolis în 2009, de Vlad Mugur - în 2001 la Teatrul Naţional Cluj-Napoca. Mărturii ale lui Alexandru Darie, Ion Caramitru, Mircea Morariu, Dominic Dembinski, Alexander Hausvater. Din nou prezent Teatrul Ţăndărică cu al sau Hamlet realizat de Cristian Pepino.

Vineri, 23 aprilie:

ora 20.00 - „Doctor fără voie” / Regia artistică: Cornel Popa / Adaptarea TV: Cornel Popa și Valentin Plătăreanu

ora 21.15 – „Portret in memoriam Amza Pellea”

ora 21.45 – „Shakespearia, tara lui Will” – „Macbeth”

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR și online pe TVR+

Producător coordonator: DEMETER András István

