Ovi: „Sunt pregătit să mă las surprins, să improvizez și să dau tot ce am mai bun”

VEDETE

Din această primăvară, Ovi este provocat la duel de talentata Ilinca Băcilă în competiţia muzicală prezentată de Adrian Enache la TVR 2. „Duelul pianelor” se vede din 6 aprilie, în fiecare duminică, de la ora 20.00.

Muzică interpretată live, dans, antren, probe haioase şi umor spontan – pe scurt, divertisment de calitate. Este reţeta pe care „Duelul pianelor” o urmează încă din 2016, când emisiunea şi-a făcut debutul în grila TVR 2. Spre bucuria telespectatorilor, emisiunea revine pe micul ecran din această primăvară! O vom putea urmări din 6 aprilie, în fiecare seară de duminică, de la ora 20.00.

Conceput ca o confruntare între două generaţii de artişti, mediată de explozivul Adrian Enache, show-ul aduce publicului întâlniri fabuloase cu artiști îndrăgiţi ai scenei româneşti, dar şi cu personalităţi din alte domenii.

Noutatea sezonului o reprezintă cooptarea în echipa „Duelul pianelor” a Ilincăi Băcilă, o prezenţă tonică şi plină de energie, dar şi o artistă cu o voce inconfundabilă, care şi-a confirmat valoarea inclusiv la nivel internaţional. Ilinca va coordona echipa „de tineret” a industriei muzicale româneşti, hotărâtă să ţină piept experimentaţilor conduşi de Ovi. Dacă vor ieşi scântei, vom vedea din această primăvară la TVR 2; putem fi, însă, convinşi că tachinările şi replicile spumoase nu vor lipsi!

Ce arme scoţi din teacă (care sunt atuurile tale) în duelul muzical al show-ului de la TVR 2?

Îmi scot din teacă atuurile care m-au definit mereu ca artist: pianul, energia, vocea și experienţa de muzician, dobândită în timp, pe scenă. Îmi place să adaug mereu un element surpriză – fie prin interpretare, fie prin improvizație – pentru că muzica trebuie să transmită emoție și să surprindă. Am avut ocazia să concurez pe scene mari, inclusiv la Eurovision, așa că sunt obișnuit cu adrenalina competiției. Show-ul de la TVR 2 e un duel muzical, dar pentru mine e și o oportunitate de a mă bucura de muzică alături de colegi talentați și de public. Dar, dincolo de „rivalitate”, cred că esența acestui show este bucuria de a cânta și de a împărtăși energia muzicii cu cei din jur!

Ai o nouă parteneră de „duel”. Cum crezi că îi vei face faţă?

În orice duel muzical, cheia nu este neapărat să îi „faci față” partenerului, ci să creezi împreună un moment special. Fiecare artist vine cu stilul său, cu energia lui, iar magia apare atunci când reușim să ne completăm și să aducem ceva unic în fața publicului. Sunt pregătit să mă las surprins, să improvizez și să dau tot ce am mai bun. Până la urmă, muzica nu e despre competiție, ci despre emoție și spectacol!”

Ce noutăţi ne poţi spune despre tine, atât din viaţa profesională, cât şi pe plan personal?

Pe plan profesional, sunt într-o perioadă foarte activă, plină de inspirație și proiecte noi. Lucrez la piese noi, cu artişti tineri, am câteva colaborări interesante în pregătire. În acelaşi timp, sunt mult implicat în diverse songwriting camp-uri de creație în Scandinavia, Europa și pregătesc surprize pentru fani. Show-ul de la TVR 2 este o provocare frumoasă și o ocazie de a mă conecta cu publicul într-un mod diferit. În plus, mă bucur să colaborez cu artiști talentați și să aduc mereu ceva special pe scenă. Cu atât mai mult cu cât, din acest sezon, toate momentele artistice de la „Duelul pianelor” vor fi acompaniate de trupa mea, Popfolklorica, un grup de instrumentişti excepţionali.

Pe plan personal, încerc să găsesc echilibrul între carieră și momentele petrecute cu familia și prietenii. Îmi încarc bateriile cu lucrurile simple care mă fac fericit – călătorii, gatit, muzică, timp petrecut cu cei dragi. Muzica este tot ce ştiu să fac mai bine, e un har, dar știu că pentru a crea trebuie să te și oprești din când în când, să trăiești și să te încarci cu energie pozitivă. Așa că încerc să îmbin cele două lumi cât mai armonios!

Povesteşte-ne, te rugăm, o amintire plăcută / amuzantă din sezoanele trecute ale „Duelului pianelor”.

Una dintre amintirile cele mai plăcute din sezoanele trecute ale „Duelului pianelor” a fost o fază în care toți concurenții am avut o mică provocare de a cânta o piesă populară într-un stil complet diferit. M-am trezit interpretând o melodie tradițională românească, la pian, într-o variantă aproape de jazz, iar colegii mei din competiție mi-au făcut niște observații amuzante, dar constructive. Ne-am distrat mult pe seama asta și am reușit să transformăm provocarea într-un moment memorabil, plin de energie și râsete! A fost un moment în care am realizat cât de important este să te simți bine pe scenă și cât de mult contează atmosfera de colegialitate din competiție.

Dacă ar fi să poţi alege fără limite, cu ce artist român sau internaţional ţi-ar plăcea să faci un duet muzical? Motivează alegerea.

Dacă ar fi să aleg fără limite, mi-ar plăcea să colaborez cu un artist precum Bruno Mars. Este foarte versatil şi divers în muzica pop. Cred că stilul meu s-ar potrivi alături de un astfel artist de marcă, fiind pe aceeaşi frecvență de pasiune și autenticitate și cred că ar ieși un moment muzical unic.

Pe plan național, aș alege-o pe Delia. Este o artistă foarte talentată, care suprinde cu o voce foarte versatilă și un stil inconfundabil. Sunt multe piese care ar putea să iasă fantastic printr-o combinație între stilul meu și al ei, iar energia live ar fi de neuitat!