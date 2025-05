Daniela Zeca-Buzura: „Micul meu dejun preferat e întotdeauna cu un croasant și o cafea și, obligatoriu, lângă un companion agreabil și cu idei”

Realizatoarea emisiunii „Mic dejun cu un campion” ne vorbeşte despre invitaţii săi de-a lungul celor 10 ani ai emisiunii, despre Bookfest şi proiectele sale de suflet, dar şi despre micul dejun ideal.

În fiecare sâmbătă dimineaţă, la TVR 2, Daniela Zeca-Buzura ne invită la o confesiune proaspătă despre performanţă, la o discuţie relaxată cu personalităţi remarcabile sau tineri frumoşi şi optimişti care au încercat deja certitudinea succesului. Cu graţie şi umor, alteori mai serios şi ironic, analitic şi obiectiv, dar cu vervă şi şarm, amfitrionul emisiunii îşi provoacă interlocutorii la dezvăluiri ce, de multe ori, îi surprind chiar şi pe cei în cauză. Agreabilă ca o şuetă şi guralivă ca un talk-show, această emisiune se petrece întotdeauna într-un bistro cochet, cu vedere la stradă şi neapărat alături de un interlocutor care are o poveste despre propriile bătălii câştigate, dar şi despre propriile înfrângeri care au urmărit un vis.

Despre campionii care ne-au bucurat săptămânal micul dejun în ultimii zece ani, dar şi despre propriii campioni, despre proiectele sale de suflet şi despre dezbaterea lansată la târgul de carte Bookfest, dar şi despre cum arată micul dejun ideal pentru ea ne vorbeşte Daniela Zeca-Buzura în cele ce urmează.

Cine sunt (asimilaţi) campionii(lor) cu care ne inviţi la Mic dejun... (cu un campion) la TVR 2 în fiecare sâmbătă dimineaţă? Ce campioni, din ce domenii au fost invitaţi în toţi aceşti ani de emisiune? Care au revenit la Mic dejun şi de ce?

Daniela Zeca-Buzura: La debutul acestui proiect, care, într-un deceniu de derulare neîntreruptă, a devenit „cafeaua de la 10 fix” sau „ora în care vrem să fim deștepți” sau „ora în care suntem mândri că trăim în România” (și aș putea continua cu o listă întreagă de opinii pe care le-am primit pe rețele și mai ales pe pagina oficială a emisiunii), am constatat că fidelii care ne urmăreau rețineau mai întâi povestea unui destin, felul în care un protagonist sau altul depășiseră obstacole și conjuncturi dificile că să ajungă la performanțe și recunoașteri academice, artistice, umane – cu alte cuvinte, a fost vorba în primul rând despre o formă de jurnalism narativ și nu despre interviuri clasice, cu intenție de portret. De aceea, nu am să deschid o succesiune de nume de campioni, (sunt peste 300 și, enumerând, aș crea false ierahii și, inevitabil, aș lăsa deoparte pe cineva), ci am să spun că am descoperit și am trimis spre public povești despre perseverență și reușită – autentice, trăite și spuse cu simplitate.

Așa că nu e deloc întâmplător că unul dintre cele trei premii importante pe care le-a obținut acest talk-show a venit din partea revistei TV Mania, în 2022, și este un premiu de popularitate, la care nu mulți s-au așteptat: practic, mii de telespectatori au votat povestea unui matematician sau a unui medic, a unui regizor, a unui muzician sau a unui soldat întors din Afganistan.

Cei care au revenit în platou, după 7-8 ani de la prima întâlnire, au fost cu insistență ceruți de cei care stau sâmbătă de sâmbătă în fața televizorului. Nume ca Aurora Liiceanu, Horia Roman Patapievici, Adrian Cioroianu, Mircea Cărtărescu sau Gabriela Adameșteanu au convins mai mult decât alții, iar noi am respectat această preferință.

Ai avut invitaţi pe care nu ai reuşit să îi aduci până acum? Din ce motiv? Cu cine ai vrea ca telespectatorii să se întâlnească neapărat la Mic dejun... cu un campion?

Daniela Zeca-Buzura: Ne lăudăm cu exclusivități și ediții de colecție, dar au fost și nume pe care le-am „ratat”, fie din pricina repetatelor amânări ale invitatului, cum s-a întâmplat cu regretatul academician Solomon Marcus, care se afla mereu la conferințe în străinătate, fie pentru că stăruința și propunerile noastre nu au învins reținerea și expectativa unor temperamente precum cel al actorului Mitică Popescu, alături de care am băut mai multe cafele amicale, dar fără să ne vadă camera de filmat. Glumea adesea, zicând: „eu, care nu mănânc decât rar câte un mic dejun, doar nu o să-l iau acum, la televizor.”

Ştim că pregăteşti un eveniment special la Bookfest. Ne poţi da mai multe amănunte, te rugăm...

Daniela Zeca-Buzura: Am început acest proiect în martie 2015, alături de producătorul Ileana Ploscaru Panait, care acum s-a întors în atelierul său de artist plastic și, din toamna anului 2024, continuăm cu o jurnalistă tânără, Cristina Rădulescu, implicată cu entuziasm și din mers în buna desfășurare a întâlnirilor noastre de sâmbătă dimineața, la cafea.

În acest sezon al Bookfest, se poate spune că am încercat o experiență nouă, la care vă invit și pe dumneavoastră: cu producător Anca Simionescu, alături de Andrei Enescu, Bianca Sărăţeanu și echipa lor, lansăm o dezbatere-eveniment: „De la AI la infinitul cuvintelor”, un dialog incitant, în standul TVR Cultural de la târgul de carte, unde vă invităm să participați alături de invitații noștri prestigioși: jurnaliști cunoscuți ai altor trusturi și publicații, plus, în platou, eseistul, istoricul și filosoful Theodor Paleologu, lângă care se va afla Barna Nemethi, CEO al Editurii Curtea Veche Publishing și ghidul nostru în universul sofisticat și atrăgător al inteligenței artificiale. Sunteți așteptați la stand sâmbătă, 31 mai, de la ora 18.00, ca să puneți întrebări și să facem împreună o călătorie în lumea viitorului.

În ce decor, loc, atmosferă, context, stare iei micul dejun preferat? Cum arată el?

Daniela Zeca-Buzura: Micul meu dejun preferat? Ei, uite ce întrebare care îmi face plăcere! Acesta e întotdeauna cu un croasant și o cafea și, obligatoriu, lângă un companion agreabil și cu idei. Dacă sunt acasă și nu îl pot avea alături pe soțul meu și nici pe o altă musafiră, cu care să vorbesc vrute și nevrute, sunt binevenite pisicile mele deștepte, Matus și Plușa. Un mic dejun mă binedispune întotdeauna, dar în topul preferințelor sunt momentele de vară, când totul mi se pare că e mai limpede și cu ecou. Dacă nu ajung într-o grădină, e bună și mica noastră terasă, dintr-o clădire interbelică, în centrul orașului.

Care sunt proiectele tale de suflet pe care le ai în derulare sau în plan (perspectivă)?

Daniela Zeca-Buzura: Proiectele mele secrete sunt cărțile mele, din care sper să mai puteți citi noutăți la toamnă, dar și întâlnirile următoare, cu campioni noi, pe care îi urmăresc de ceva timp.

Cine e campionul tău?

Daniela Zeca-Buzura: Sigur că toată lumea mă întreabă, foarte des, cine este campionul meu și dacă am un favorit. Multă vreme am evitat să răspund, dar acum o fac, tocmai pentru că această personalitate ne-a părăsit în 2024: este vorba despre psihiatrul, eseistul și prozatorul ION VIANU, plecat din România în 1977, după implicarea în mișcarea lui Paul Goma și întors în '90, la finalul unei strălucite cariere în psihanaliză. Atunci a decis să aducă la lumină și talentatul scriitor care devenise, așa încât azi ne bucurăm de volumele sale, între care, pentru mine, „Amor intelectuallis” e pe primul loc. O carte pe care o recomand cu fiecare ocazie.

Prozatoare, eseistă, critic literar și realizatoare de emisiuni radio și TV, doctor al Facultății de Litere din cadrul Universității din București, Daniela Zeca-Buzura este gazda emisiunii „Mic dejun cu un campion”, produsă și difuzată la TVR 2, sâmbăta, de la ora 10.00, și reluată în fiecare duminică de TVR Cultural, la aceeași oră.

foto: TVR, Facebook Mic dejun cu un campion