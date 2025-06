Marius Constantinescu: „Iubesc oamenii-poveste și… repovestirea poveștilor lor”

Un interviu minunat, ca o zi de vacanţă de vară... jurnalistul Marius Constantinescu şi-a rupt din prima repriză de vacanţă pentru a ne povesti despre vara lui, dar şi despre proiectele sale de la televiziune şi din afara ei. Detalii, mai jos.

„Tot îmi place la nebunie această profesie. Nu m-am plictisit, nu mi-am pierdut entuziasmul...”, ne-a declarat Marius, o voce carismatică a lumii culturale. Telespectatorii îl întâlnesc pe micul ecran mai ales la TVR Cultural. Prezenţă constantă în sălile de concerte, în librării, galerii sau muzee, Marius Constantinescu este realizator şi prezentator de emisiuni de radio şi TV, semnează editoriale de art & lifestyle, este MC pentru evenimente culturale de anvergură și susține cursuri și ateliere de perfecționare. Așteaptă „cu mult interes și nerăbdare tropotindă Festivalul Internațional „George Enescu”, care, anul acesta, începe mai devreme (24 august)” şi e de părere că „există mai multe modalități de a ne presăra cultura în viața de zi cu zi, fără a face găuri considerabile în buget”. Dar mai multe ne spune în interviul de mai jos:

1. De câte vacanţe crezi că am avea nevoie pe an, la modul ideal, Marius? Începe şi pentru tine vacanţa de vară? Ce planuri ai?

1. Să știi că prefer „puțin și des”, decât „lung și rar”. Vacanțele lungi au fost rareori ceva ce să îmi doresc. Cred că ideală, pentru mine, este formula cu o vacanță mai consistentă și mai mulți sateliți de mică dimensiune gravitând pe orbita ei. Da, a început vacanța. Ultimul mare proiect la care am lucrat a fost Gala Ioan Holender, care a aniversat împlinirea a 90 de ani ai marelui și autoritarului fost director general al Operei de Stat din Viena și fost director artistic al Festivalului Enescu. Imediat a doua zi am zburat la Palermo cu familia, de unde îți și scriu acum. Vom merge mai încolo (toți trei) invitați la FITS, o experiență pe care abia o aștept. După jumătatea lui iulie, vreo 10 zile în Rhodos. Cam așa arată vara.

2. Ai amânat cărţi pentru vacanță? Ce lecturi te aşteaptă? Ce apariţie editorială e de neratat în această vară?

2. ⁠Am citit mult că și ce a trebuit în perioada asta, pentru Bookfest și alte evenimente. Pe noptiera mea așteaptă „James” de Percival Everett (Pulitzer, National Book Award și Kirkus Prize în același an) și „Paradisul” lui Radu Vancu.

3. Vara vine cu vacanţa, dar şi cu alte proiecte. Poţi să ne spui câte ceva despre planurile tale pentru viitorul apropiat?

3. ⁠Aștept cu mult interes și nerăbdare tropotindă Festivalul Internațional „George Enescu”, care, anul acesta, începe mai devreme (24 august). Pentru colegii mei muzicali și pentru mine, fiecare an cu Festivalul este… the highlight of the season.

Marius Constantinescu alături de Valentina Băinţan, producătorul TVR al Festivalului Internaţional George Enescu şi Bianca Sărăţeanu, producătoarea emisiunii Ediţie limitată, moderată şi realizată de Marius la TVR Cultural

4. Ce consideri că ar fi cea mai mare reuşită a muncii tale de jurnalist de televiziune de până acum? Ce interviu / emisiune e „highlight-ul” carierei tale până astăzi? (Laudă-te deşănţat!)

4. Cred că cea mai mare reușită este că, în ciuda anilor mulți care s-au strâns de când fac meseria asta, în ciuda multor frustrări și clipe de gust amar, în ciuda emoțiilor, dificultăților și momentul în care pare zadarnică agățarea de principii, tot îmi place la nebunie această profesie. Nu m-am plictisit, nu mi-am pierdut entuziasmul, nu m-am scârbit. Altfel, lucruri care mie mi se par mari și frumoase, altcuiva poate că îi sunt irelevante sau comune. Dar iubirea și cheful de a face meserie reprezintă valori obiective.

5. Ce deţii în „ediţie limitată” şi îţi umple sufletul? (cărţi, muzică, cravate, şosete, stilouri........ – ce vrei sa ne spui)

5. ⁠Ador întrebarea asta! A tunat și ne-a adunat pe noi, pe Ioana, soția mea, pe Maria, fiica noastră, și pe mine! Toți suntem colecționari, iar asta, într-un apartament obișnuit de bloc, a devenit o provocare. Cărți nu mai vorbesc, colecția de scoici, corali, memorii ale mării, cabinete de curiozități e mereu în creștere, iar cravatele - că tot le-ai menționat - sunt, și ele, într-un număr impresionant. Dar îmi sunt toate dragi și le port cu mare plăcere.

6. Continuă „Ediţie limitată” din toamnă la TVR Cultural?

6. ⁠Sper din tot sufletul că va continua #EditieLimitata, pentru că, dacă e ceva care face ca entuziasmul pentru profesie de care îți scriam mai sus să se păstreze, interviurile-portret sunt unul dintre cele mai solide argumente. Iubesc oamenii-poveste și… repovestirea poveștilor lor. În plus, sper să se mai adune conversații cărnoase la Festivalul Enescu, în toamnă. Ergo…

7. E vreun artist (instrumentist, dirijor, tenor etc.) pe care nu l-ai intervievat încă sau ai vrea să ai un nou dialog cu cineva care va veni la noua ediţie a Festivalului George Enescu?

7. ⁠Și, și. Pianistul Jean Yves Thibaudet, dirijorul Daniele Gatti sunt muzicieni cu care am făcut unul, două, trei interviuri și tot îi aștept „ca și când”. În ceea ce îi privește pe cei cu care nu m-am mai întâlnit, sper să fie una, două surprize frumoase. (zâmbeşte complice Marius)

8. Unde ţi-ai dori să ai „intrare liberă” pe termen nelimitat? De ce?

8. Să-ți răspund la întrebare?... în lounge-urile aeroporturilor.

9. Accesul la cultură depinde de un budget generos al familiei? (de exemplu, intrările la orice muzeu european depăşesc, cel mai adesea, 20 de euro / persoană…) Cum facem ca românii să aibă mai mult acces la cultură?

9. ⁠Cred că există mai multe modalități de a ne presăra cultura în viața de zi cu zi, fără a face găuri considerabile în buget. Există zile de vizită gratuită la muzee, există reduceri pentru tineri, seniori, familii, persoane defavorizate la cam toate instituțiile culturale mici și mari, cărțile sunt cam printre cele mai ieftine din Uniunea Europeană, iar vara abundă inclusiv în evenimente culturale cu intrare liberă. Cred că ne trebuie, în primul rând, bunăvoință și deschidere.

foto: Marius Constantinescu