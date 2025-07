Eugen Rusu: „Petrec mai mult timp cu colegii şi partenera de prezentare decât cu partenera de viaţă...”

Prezentatorul principalului „Telejurnal” de la TVR 1 ne spune ce înseamnă munca de jurnalist la Ştirile TVR, cum se asigură că publicul primește informații corecte și verificate, dar şi cum „se împrieteneşte” cu soţia, în fiecare an...

De luni până joi, ne aduce cele mai importante ştiri ale zilei, la „Telejurnalul” TVR 1 de la ora 20.00, alături de Alina Stancu. Este unul dintre jurnaliştii care au făcut „de toate” – şi radio, şi tv, şi dezbateri, şi interviuri, şi prezentare de ştiri. Pe toate cu aceeaşi pasiune, pentru că, aşa cum mărturiseşte, se numără printre fericiţii care fac exact ce le place. E „în priză” mai tot timpul, dar asta nu-l deranjează şi nici nu-l oboseşte. E un mod de viaţă.

Cu tot ritmul alert la care e conectat, Eugen Rusu nu neglijează nici rolul de soţ sau pe cel de tată. Joacă fotbal sau jocuri video, trăieşte din plin emoţiile examenelor celor doi copii, merge în vacanţe cu familia sau în scurte escapade „de împrietenire”, cu soţia.

Despre ce înseamnă munca din spatele pupitrului „Telejurnalului”, despre parcursul său profesional şi despre responsabilitatea de a prezenta publicului ştiri corecte şi echidistante, dar şi despre planurile sale de vacanţă ne vorbeşte Eugen Rusu în interviul de mai jos.

E diferit să lucrezi vara la Ştiri? Pentru tine se simte că e vară sau rutina e aceeaşi? Când începe vacanţa ta şi ce planuri ai?

Eugen Rusu: Ştirile sunt ştiri, fie că e vară, fie că e iarnă, trebuie să fii la curent cu tot ce se întâmplă şi să poţi să porţi o discuţie inițială pe orice temă de breaking news, de exemplu, dacă apare. Se spune că vara sau în weekend sunt mai puține știri. Adevarăt şi nu. În această perioadă se pare că nimeni nu mai ia o pauză, vin informații noi şi pe partea politică, şi pe cea socială, deci este de muncă. Vacanța mea începe când se termină cea a Alinei Stancu, partenera mea de prezentare. Sau invers. Deocamdată, ştiu doar că vreau să plec cu familia în Turcia în concediu, însa perioada nu este stablită exact. În plus, fiica mea a dat Evaluarea Naţională şi până spre sfârşitul lui iulie, când va fi repartizarea în licee, emoțiile sunt mari şi planurile de relaxare puţine.

Cum arată o zi tipică pentru tine înainte de „Telejurnalul” orei 20.00?

E.R.: Ziua începe cu o cafea şi telecomanda pe posturile de ştiri. Radio şi tv. Mă pun la punct cu ce s-a mai întâmplat în timp ce dormeam, urmăresc dezbaterile ca să-mi fac o idee despre părerile unora şi altora, iar la un moment dat apuc să mănânc ceva. Plec spre televiziune, unde se continuă munca de informare. Dezbatem subiectele, verificăm ştirile, le edităm, stabilim cine ce citeste, cu 30 de minute înainte de „Telejurnal” merg la garderobă, la machiaj şi apoi în studioul de emisie. Practic, acest job îţi consumă cam toata ziua, chiar dacă eşti acasă, pe drum (unde ascult posturile de radio care preiau televiziunile de ştiri) sau la serviciu. Însă partea cea mai frumoasă e că tot ceea ce faci – faci pentru că vrei, că te defineşte, că eşti curios să afli… nu te simți obligat de vreun program sau termen.

Ce te-a atras către jurnalism şi, în special, către prezentarea ştirilor? Ce ţi se pare cel mai interesant din parcursul tău profesional?

E.R.: Am început cu radioul de mic. Mi-a plăcut să fiu DJ. Şi am fost, iar în radio pot spune că am făcut performanţă. În trei dintre radiouri, emisiunea mea matinală pe care o realizam a fost no.1 de fiecare dată. Şi astfel a apărut şi necesitatea de a afla mai multe despre tot ce se petrece în jur, dar şi dorinţa de a fi informat, de a ști cât mai multe, pentru a-mi face o părere cât mai echilibrată, pe care apoi s-o spun oamenilor. Iar dacă audienţa era atât de mare, şi responsabilitatea era mare. Cu toate acestea, nu o simţeam ca o corvoadă, ci ca un rol, un fel de a fi, o pasiune şi abia apoi un job. Sunt printre puținii fericiți care combină utilul cu plăcutul. Astfel, cu trecerea timpului, am ajuns de la DJ la om de radio, jurnalist şi apoi realizator de dezbateri şi prezentator de ştiri. În televiziune am început cu dezbaterile, iar prezentarea știrilor a venit apoi ca un rol secundar. Iar onoarea de a prezenta principalul „Telejurnal” al Televiziunii Române a venit poate natural, însă pentru mine a încununat practic și această parte a carierei mele, cea din televiziune, după succesul cu programele de radio. Cea mai interesantă parte, însă, a fost această trecere despre care am spus mai devreme, o trecere care a fost atât de firească, încât m-am trezit că mi-ar plăcea să mixez mai puțin şi să vorbesc oamenilor mai mult – şi mai bine, firește – fie la radio, fie la tv.

Consideri că știrile au o influență majoră asupra publicului? Cum gestionezi această responsabilitate?

E.R.: Ştirile, da, au o mare influență asupra publicului. Din fericire, dar şi din nefericire. Şi cred că bănuiţi de ce. Acum suntem înconjuraţi de ştiri, de informaţie. Şi corectă, şi fake. Foarte multă lume nu le poate deosebi, iar fake-ul, aşa cum se întamplă peste tot, prinde mai bine, din păcate. Aici intervine gradul de educație, însă cu acest lucru nu noi ne ocupăm, noi doar încercăm să vorbim clar, pe înțelesul tuturor. Trebuie să livrăm o informaţie corectă într-un mod atractiv pentru cât mai multă lume, pentru cât mai multe pături ale societății. Asta e greutatea şi asta e responsabilitatea. Cum o gestionăm? Demonstrând, aducând dovezi şi vorbind clar. Poate mai în glumă, mai în serios… încercăm să fim mai încăpăţânaţi şi să penetrăm piața mai mult decât cei care lansează ştirile false… nu ne iese mereu, dar asta e treaba noastră, care ne place şi de aceea mergem mai departe. Norocul nostru e că la știrile TVR este o echipă extraordinară de oameni bine pregătiţi şi dornici să livreze un produs corect.

În era dezinformării, cum te asiguri că publicul TVR primește informații corecte și verificate?

E.R.: După cum vă spuneam, am onoarea să fac parte dintr-o echipă profesionistă. Avem contracte cu agenţiile mari de ştiri din lume, cu cele de la noi, avem o rețea de corespondenți interni şi externi şi colegi din studiourile teritoriale extrem de talentaţi şi muncitori. Astfel că putem verifica o informaţie înainte de a o transmite, fie că este ea internă sau externă. Avem o bază bună, serioasă, extinsă şi o putem utiliza pentru a furniza conținut exact, echilibrat şi de calitate. De când sunt eu în TVR nu-mi amintesc să fi transmis vreo informaţie care să se fi dovedit apoi a fi falsă. În alte părţi s-a mai întâmplat, din păcate.

Cum reuşeşti să rămâi calm, obiectiv, chiar şi atunci când tu şi Alina prezentați știri cu un puternic impact emoțional?

E.R.: Aici e complicat de vorbit despre asta, pentru că, poate, pentru un privitor la televizor, cel care prezinta ştirile ar putea părea uneori lipsit de umanitate. Sunt cazuri de știri cu puternic impact pe care le rostim poate impasibili, ca pe orice altă ştire. Asta nu ne face mai puțin oameni. Este ca doctorul care nu trebuie să se împrietenească prea mult cu pacientul, ori să nu trateze un caz grav al unei rude apropiate. Suntem profesionişti şi trebuie să transmitem informația corect şi concret. Ce este în sufletul nostru este altceva şi poate face, de exemplu, subiectul unei emisiuni de lifestyle, cine știe…

Ce faceți în timpul liber tu şi familia ta pentru a vă relaxa, iar tu – pentru a te deconecta de la stresul zilnic al ştirilor?

E.R.: Timp liber? Care timp liber? Că stăm pe ştiri mai toată ziua. Iar când nu sunt la tv, sunt la radio! Ăsta tot este timpul meu liber, pentru că, aşa cum am spus, îmbin utilul cu plăcutul. Iar în scurtele momente în care într-adevăr nu este nici despre tv, nici despre radio, bat mingea pe teren cu fiul meu sau împuşcăm zombies pe playstation până ne cheamă soţia la masă. Cât despre concedii, cel de vară e dedicat copiilor, însă mai sunt încă două deosebite, poate cele mai frumoase acum, când eu şi Oana evadăm în locuri exotice, departe de lumea dezlănţuită, unde plaja sau locurile par a fi numai ale noastre şi ne redescoperim de fiecare dată. Noi spunem: „plecăm ca să ne mai împrietenim şi noi”. Şi cumva este logic. Petrec mai mult timp cu colegii şi partenera de prezentare decât cu partenera de viaţă... :))

Care e cea mai faină ştire pe care ai aflat-o în ultima vreme? De ce?

E.R.: Cea mai faină știre pe care am aflat-o în ultima vreme a fost aceea când am anunţat că TVR e partener media la festivalul Nostalgia, muzica tinereților noastre. Am fost acolo şi am trăit un vibe atât de bun, pozitiv, mi-am văzut colegii atât de fericiţi, ne-am distrat pe cinste şi a fost o mare de oameni în cele 4 zile de festival. Incredibil cât de multă lume a putut veni, inclusiv foarte mulți tineri care apreciază o muzică bună şi o petrecere pe cinste. De ce mi-a plăcut știrea? Pentru că TVR a fost acolo, în calitate de partener media. Ne-am văzut în cadrul unui eveniment extrem de iubit de oameni, așa cum îmi doresc ca şi această instituţie să continue să fie – iubită şi considerată de maximă încredere pentru cât mai mulţi români.