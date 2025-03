„Atuurile mele sunt creativitatea şi vibe-ul tineresc”. Ilinca Băcilă intră în „Duelul pianelor”

Din această primăvară, frumoasa artistă îi aruncă mănuşa lui Ovi, în competiţia muzicală prezentată de Adrian Enache la TVR 2.

Muzică interpretată live, dans, antren, probe haioase şi umor spontan – pe scurt, divertisment de calitate. Este reţeta pe care „Duelul pianelor” o urmează încă din 2016, când emisiunea şi-a făcut debutul în grila TVR 2. Spre bucuria telespectatorilor, emisiunea revine pe micul ecran din această primăvară! O vom putea urmări din 6 aprilie, în fiecare seară de duminică, de la ora 20.00.

Conceput ca o confruntare între două generaţii de artişti, mediată de explozivul Adrian Enache, show-ul aduce publicului întâlniri fabuloase cu artiști îndrăgiţi ai scenei româneşti, dar şi cu personalităţi din alte domenii.

Noutatea sezonului o reprezintă cooptarea în echipa „Duelul pianelor” a Ilincăi Băcilă, o prezenţă tonică şi plină de energie, dar şi o artistă cu o voce inconfundabilă, care şi-a confirmat valoarea inclusiv la nivel internaţional. Ilinca va coordona echipa „de tineret” a industriei muzicale româneşti, hotărâtă să ţină piept experimentaţilor conduşi de Ovi. Dacă vor ieşi scântei, vom vedea din această primăvară la TVR 2; putem fi, însă, convinşi că tachinările şi replicile spumoase nu vor lipsi!

Cum se pregăteşte Ilinca Băcilă pentru confruntare şi cum îşi priveşte adversarul la „Duelul pianelor” ne spune chiar ea:

Ce arme scoţi din teacă (care sunt atuurile tale) în duelul muzical al show-ului de la TVR 2?

Ilinca Băcilă: Atuurile mele sunt creativitatea şi vibe-ul tineresc. De asemenea, sunt o fire spontană şi funcţionez foarte bine sub presiune, cred că mă voi descurca grozav în duelul muzical.

Cum e partenerul tău de „duel” şi cum îi vei face faţă?

I.B.: Ovi este un adversar de temut, având multă experienţă în spate, dar este şi un coleg de breaslă de la care ştiu că voi avea multe de învăţat. În lupta cu el, mă voi concentra pe atuurile mele şi pe a mă distra alături de invitaţi.

Ce noutăţi ne poţi spune despre tine, atât din viaţa profesională, cât şi pe plan personal?

⁠I.B.: În luna aprilie lansez albumul „Balkan Mama” alături de trupa mea, Gadjo Dilo. Pe album se regăsesc 7 melodii de inspiraţie lăutarească şi romani, este un proiect foarte drag mie şi abia aştept să îl cânt şi în cadrul emisiunii.

Un featuring Ovi – Ilinca Băcilă la Eurovision?... :)

⁠I.B.: Sună foarte bine ideea unui featuring cu Ovi, mai ales având în vedere faptul că în Turneul Eurovision din 2024 am descoperit că formăm o echipă foarte bună pe scenă. Cine ştie, never say never...

Dacă ar fi să poţi alege fără limite, cu ce artist român sau internaţional ţi-ar plăcea să faci un duet muzical? Motivează alegerea.

I.B.: Dacă Freddie Mercury ar fi fost încă în viaţă, să am şansa să cânt cu el ar fi fost cel mai mare vis împlinit. Iubesc muzica lui şi dramatismul cu care îşi scria versurile, modul în care reuşea să îmbine mai multe lumi artistice şi să spargă normele mainstream-ului. Este cu adevărat cea mai mare inspiraţie pentru mine.