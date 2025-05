Programe In Memoriam Cristina Deleanu la TVR

Televiziunea Română regretă dispariţia actriţei Cristina Deleanu, care a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani, şi îşi modifică programele, în semn de omagiu adus îndrăgitei artiste.

Posturile TVR 1, TVR Cultural şi TVR 3 difuzează, în acest final de săptămână, producţii teatrale şi cinematografice în a căror distribuţie o vom revedea pe Cristina Deleanu. Actriţa a încetat din viaţă joi, 15 mai, la vârsta de 84 de ani.

Astăzi, 16 mai, de la ora 20.00, la TVR 3 o reîntâlnim pe actriţa Cristina Deleanu în spectacolul de teatru „Enigma din testament”, producţie TVR din 1988, în regia Olimpiei Arghir, pe un scenariu de Ştefan Radof.

În „Enigma din testament", după nuvela „Morminte”, de Mihail Sadoveanu, sunt evocate momente-cheie din experienţa Primului Război Mondial. Subiectul este testamentul spiritual, aparent enigmatic, lăsat de generalul Horaţiu Demetriad, ale cărui amintiri sunt reiterate prin interpretarea lui Alexandru Repan. Cele două fiice ale generalului, Floarea (Cristina Deleanu) și Cireașa (Mariana Buruiană), vor moșteni doar o parte din averea lui Demetriad, restul fiind destinat veteranilor și familiilor victimelor Războiului din anii 1916-1918.

Pe generic, alături de Cristina Deleanu, sunt şi alte mari nume ale scenei româneşti: George Constantin, Ion Caramitru, Mariana Buruiană, Alexandru Repan, Mircea Diaconu, Ştefan Radof, Mircea Anghelescu, Val Teodosiu, Doru Ana, George Alexandru, Răzvan Vasilescu, Mihai Mălaimare, George Păunescu, Sibylla Oarcea, Nicu Simion, Ion Gh. Arcudeanu, Violeta Berbiuc.

Tot astăzi, 16 mai, de la ora 21.00, telespectatorii vor putea urmări la TVR 1, drama „Orgolii” (producţie România, 1982, regia: Manole Marcus), în care Cristina Deleanu apare alături de Victor Rebengiuc, Silviu Stănculescu, Mircea Albulescu, Mirela Gorea-Chelaru.

Filmul este o adaptare a romanului omonim de Augustin Buzura. Profesorul Cristian îşi dedică întreaga activitate experienţelor pentru combaterea cancerului. Marcat de detenţia suferită pe nedrept în anii '50, el nu se adaptează lumii în care trăieşte şi îşi neglijează familia şi prietenii. Pregătirile pentru alegerea unui nou decan prilejuiesc intrigi în jurul profesorului, menite să-l compromită. Calităţile sale morale reuşesc însă să-l impună, Cristian depăşind momentele dificile. Filmul „Orgolii” poate fi urmărit şi la TVR Moldova şi TVR Internaţional pe 17 mai, de la ora 23.00.

Cel de-al doilea spectacol de teatru, producţie TVR din anul 1981 – „Iată femeia pe care o iubesc”, de Camil Petrescu, va putea fi vizionat la TVR Cultural sâmbătă, 17 mai, de la ora 11.00. O regăsim pe Cristina Deleanu în rolul Anei, o asistentă medicală echilibrată şi blândă. Distribuţia spectacolului, a cărui regie este semnată Cornel Todea, îi mai reuneşte şi pe actorii Mircea Anghelescu, Ion Caramitru, Ileana Predescu, Nineta Gusti, Amza Pellea, Emil Hossu, Monica Ghiuţă, Ovidiu Schumacher, Jorj Voicu, Ştefan Teodoriu şi Johnny Răducanu. Muzica este semnată de Johnny Răducanu, iar scenografia aparţine Danei Lazanu şi lui Anton Stelian.

Tot sâmbătă, 17 mai, de la ora 12.30, TVR Cultural difuzează comedia neagră „TMBA (Take my breath away)”, regia Mihai Pavel, pe un scenariu de Mihai Pavel şi Doru Cătănescu, în care Cristina Deleanu apare alături de actorii Doru Cătănescu, Carmen Florescu, Eugen Cristea, Andras Demeter, Andrei Aradits, Adina Ștețcu, Irina Noapteș, Laura Miruna Șerban. Desfăşurat sub motto-ul „Când viața devine o mână de poker, poți paria pe ea”, filmul ne transpune în atmosfera unui apartament aparent banal, în care câţiva prieteni ieșiți din tipare se reunesc pentru o rutină familiară: o partidă de poker. Însă, dincolo de cărțile aruncate pe masă, fiecare ascunde propriile frici, frustrări sau probleme de familie. Ceea ce începe ca un joc între prieteni se transformă într-o situație neașteptată, comică, dar și periculos de serioasă - o adevărată chestiune de viață și de moarte.

Actriţa Cristina Deleanu a încetat din viaţă joi, 15 mai 2025. Într-o carieră de peste 40 de ani, a interpretat numeroase roluri de teatru, de teatru radiofonic, teatru de televiziune şi film.

Cristina Deleanu s-a născut la Ploieşti, la 22 decembrie 1940. A urmat cursurile primare ale Şcolii nr. 33 din Bucureşti şi studiile liceale la Liceul „Gheorghe Lazăr”.

După absolvirea liceului, a urmat studii teatrale la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, la clasa actorului George Carabin, avându-i ca asistenţi pe actorul Mihai Berechet şi regizorul Cornel Todea.

În 1962, după absolvire, a fost repartizată la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi, unde va juca în perioada 1962-1967. În 1967 se transferă la Teatrul Regional „Barbu Delavrancea”, devenit ulterior Teatrul de Revistă „Ion Vasilescu”, unde va juca în perioada 1967-1981. Din 1981 se transferă la Teatrul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti, pe scena căruia va juca până la ieşirea la pensie, în anul 2001.

Cristina Deleanu a colaborat constant cu Teatrul Naţional Radiofonic, precum şi cu Televiziunea Română.

În 1981, joacă primul rol în filmul „Destine romantice”. A apărut în „Orgolii” (1982), „Eroii nu au vârstă” (1984), „Declaraţie de dragoste” (1985), „Liceenii” (1986), „Extemporal la dirigenţie” (1987), „Moartea unui artist” (1989), „Taina jocului de cuburi” (1989), „Tu ne marcheras jamais seul” (2001), „Om bogat, om sărac” – serial TV (2006), „Vrei să fii mama mea” (2006), „Aniela” – serial TV (2009).

A publicat cartea „Despre maeştri şi extraordinarele lor vieţi” (2006).

Premiul Celebritatea anului – Actorie (secţiunea feminin) i-a fost decernat în cadrul Gala Celebrităţilor anului 2010.

A fost căsătorită cu actorul Eugen Cristea.

Rămas bun, doamna Cristina Deleanu!

foto: TVR; FB TVR Cultural, Arhiva TVR