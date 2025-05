Cosmin Băleanu: „Cel mai mult la ora de sport de la școală îmi plăcea că... exista!”

Cu „Ora de sport”, emisiunea matinală care dă tonul zilei iubitorilor de sport, Cosmin Băleanu și Marian Olaianos ne promit un start în forță zi de zi. „Ora de sport” e dimineaţa, de la 09.00, la TVR SPORT.

De luni până vineri, de la ora 09.00, la TVR SPORT începe „Ora de Sport”. Cosmin Băleanu și Marian Olaianos vin cu cele mai importante subiecte ale dimineții, revista presei sportive și informații proaspete din toate colțurile lumii sportive. De la fotbal intern și internațional, la performanțele românilor în competițiile de top, cei doi jurnaliști trec în revistă tot ce contează în sport – într-un ritm alert, cu comentarii avizate și o doză de umor fin. „Ora de sport” nu e doar o emisiune, e energia de care telespectatorii au nevoie pentru a-şi începe ziua bine informaţi. Hai cu noi pe TVR SPORT!

L-am provocat pe Cosmin Băleanu, prezentatorul emisiunii matinale „Ora de sport” să ne povestească despre ora de sport de la şcoală, dar mai ales despre emisiunea a cărui gazdă este alături de Marian Olaianos, la TVR SPORT. Care e cea mai mare calitate a partenerului său de prezentare, dar şi dacă a remarcat vreun cusur al acestuia, aflăm din răspunsurile lui Cosmin Băleanu. Tot el ne spune, fără menajamente, la ce are restanţe...

1. În copilărie, la şcoală, ce îţi plăcea cel mai mult la… ora de sport?

1. În primul rând, cel mai mult la ora de sport de la școală îmi plăcea că...exista. Că se făcea chiar sport. Treceam aproape prin toate sporturile câte puțin. Individual și în echipă. Învățam la ora de sport câte puțin din toate. Mai mult, o dată pe saptamană, făcea toată scoala o oră de înviorare. Personal, preferam echipa.

2. Cum e „Ora de sport” pe micul ecran (spune-ne câteva cuvinte despre emisiune)?

2. „Ora de sport” de la TVR SPORT prezintă dimineața tot ce a fost important, interesant, în ziua precedentă, dar și ce urmează în ziua respectivă. Avem reacții din partea colegilor din presă, declarații, concluzii ale evenimentelor din ziua precedentă. Clasamente, rezultate, analize. Marian a avut o idee interesantă: să facem un fel de ,,istorie a revistei presei”. Începem cu revista presei din urmă cu 100 de ani a zilei respective. Și mergem cam din 10 in 10 ani. Este un fel de ,,remember al presei sportive”.

3. Cum arată în prezent ora ta de sport (ce sporturi practici, când, unde, cu cine etc.)?

3. Aici, recunosc, am restanțe. Deși am făcut mult sport în adolescență, tinerețe, astăzi, ora mea de sport înseamnă orele petrecute vizionând tot ce este important în sport.

4. Care e cea mai mare calitate a partenerului tău de prezentare? Dar vreun cusur ai remarcat?

4. Calitatea principală a lui Marian este cultura sportivă. Implicit memoria. De exemplu, și-a amintit imediat cine a fost primul Președinte al Federației Romane de Fotbal! Și au trecut aproape 100 de ani. Cusur? Chiar nu îmi vine niciunul. Ne auzim peste un an... (n.n. râde el)

5. Care ţi se pare cea mai interesantă / importantă / frumoasă ştire din sport din ultima vreme? De ce?

5. Mi s-a părut frumos că la meciul Rapid-Univeristatea Craiova, Rapid având stadionul suspendat, au fost în tribune aproape 10.000 de copii. Avem viitor!

