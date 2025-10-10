loader
Acord privind încetarea focului în Gaza și eliberarea ostaticilor

publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025
 TVR INFO 

Un acord de încetare a focului între Israel și gruparea Hamas a fost aprobat oficial, marcând o posibilă primă etapă în direcția unui plan mai amplu de pace, susținut de fostul președinte american Donald Trump. În baza înțelegerii, Hamas urmează să elibereze ostatici israelieni în schimbul unor prizonieri palestinieni.

 

Decizia guvernului israelian a fost luată în cursul unei ședințe maraton, desfășurate până spre dimineață. Surse oficiale, citate de CNN, au declarat că încetarea focului a intrat în vigoare imediat după votul din cabinetul Netanyahu. Potrivit acelorași surse, în Gaza se mai află în prezent 48 de ostatici israelieni, dintre care doar aproximativ 20 ar fi în viață.

Veștile au fost primite cu emoție în Israel, unde mii de cetățeni au ieșit pe străzile orașelor, marcând momentul cu lacrimi, aplauze și speranța că se apropie sfârșitul unei crize dureroase.

Pe de altă parte, tensiunile rămân ridicate în teren. Organizația Protecției Civile din Gaza a emis un avertisment pentru populație, îndemnându-i pe locuitorii enclavei să nu revină în zonele afectate de conflict, până la o confirmare oficială privind retragerea completă a trupelor israeliene. Avertismentul vine în contextul în care, vineri dimineață, au fost raportate noi atacuri aeriene, în ciuda anunțului privind armistițiul.

Acordul actual este privit ca un prim pas spre detensionarea situației din regiune, dar rămâne de văzut în ce măsură părțile implicate își vor respecta angajamentele și dacă planul de pace propus va duce la o soluție sustenabilă în Fâșia Gaza.

 

10 Octombrie, 13:33

