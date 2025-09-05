SUNTEŢI PE PAGINA: ORGANIZAŢIE › Centru de presă › Comunicate ›
Centru de presă
DESPRE TVR
CONTACT TVR

TVR aduce în prim-plan cea mai fierbinte campanie electorală din regiune: „Republica Moldova, vot crucial”

TVR.RO | actualizat: Vineri, 05 Septembrie 2025
TVR MOLDOVA difuzează o serie de programe de informare și dezbatere electorală pentru alegerile parlamentare.  TVR 1 și TVR INFO găzduiesc o amplă campanie destinată scrutinului din Republica Moldova.
cladire turn tvr.jpg

Pe 28 septembrie, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare - un test decisiv pentru parcursul democratic și european al țării și un moment urmărit îndeaproape de partenerii europeni.
.
Televiziunea Română, prin studiourile de la București și Chișinău, acordă o atenție specială acestui scrutin și aduce telespectatorilor săi informații relevante în acord cu misiunea sa publică. Pentru că, la TVR se scrie istoria prezentului!
.
Informarea corectă, transparentă și accesibilă a publicului este un pilon esențial al oricărui proces democratic. Campania electorală nu este doar un moment de confruntare a ideilor politice, ci și o oportunitate pentru cetățeni de a-și face vocea auzită prin vot. Pe parcursul acestei campanii electorale, Televiziunea Română oferă acces la informații clare, verificate și echilibrate telespectatorilor săi de pe ambele părți ale Prutului, ca parte a misiunii publice”, a declarat Dan-Cristian Turturică, Președinte-Director General al SRTv.
.
De luni, 8 septembrie, până duminică, 28 septembrie, ziua alegerilor, TVR 1 și TVR INFO găzduiesc o amplă campanie destinată votului pentru Legislativul de peste Prut, sub genericul „Republica Moldova, vot crucial”.
.
Campania va cuprinde emisiuni de dezbatere cu invitați din România și din Republica Moldova, precum și o rubrică dedicată în Telejurnal, cu și despre basarabenii care trăiesc și muncesc în România.
.
Astfel, de luni până joi, de la ora 17.10, TVR INFO va difuza o serie de dezbateri, găzduite de jurnaliștii Mihai Rădulescu, Roxana Zamfirescu, Ramona Avramescu și Claudiu Lucaci, alături de invitați de pe ambele maluri ale Prutului.
.
În zilele de sâmbătă, 13, 20 şi 27 septembrie, de la ora 17.00, Ramona Avramescu și Mihai Rădulescu, alături de invitații lor, vor aduce cele mai noi informații despre campania pentru Legislativul de peste Prut.
.
Totodată, în Telejurnalul de la ora 20.00, vom urmări o campanie în care vocea basarabenilor din România va putea fi auzită, zilnic, la TVR 1 și TVR INFO.

În paralel, studioul TVR MOLDOVA difuzează propriile programe de informare și dezbatere electorală.
.
În această perioadă, principalul jurnal de ştiri al TVR MOLDOVA oferă telespectatorilor relatări obiective și informații esențiale despre desfășurarea campaniei, despre candidați și despre temele relevante pentru societate.
.
Ştiri de încredere despre actualitatea complicată din Republica Moldova în perioada acestei campanii vor fi difuzate şi la Telejurnalul de ora 13.00, de pe TVR INFO şi TVR MOLDOVA.
.
În fiecare duminică, emisiunea de informare electorală „Cu Cine Votăm”, prezentată de Natalia Chicu, conturează profilurile candidaților. Astfel, fiecare alegător îi va putea cunoaṣte pe cei care vor să-i reprezinte.
.
În ultimele două săptămâni de campanie, TVR MOLDOVA va organiza dezbateri electorale. Jurnaliștii Mădălin Necșuțu și Antuanela Răileanu vor modera aceste confruntări, oferindu-le candidaților o tribună echitabilă, dar și provocându-i la un dialog deschis și la o competiție de idei bazată pe argumente.
.
Moldova este republică parlamentară, astfel că viitorul său depinde esențial de componenta noului Legislativ. Pentru câștigarea celor 101 mandate de deputat se poartă o bătălie dură între forțele politice care vor să ducă țara în Uniunea Europeană și cele care vor s-o întoarcă în sfera de influență rusă.

Compartimentul Comunicare

ULTIMELE COMUNICATE
cladire turn tvr.jpg

TVR aduce în prim-plan cea mai fierbinte campanie electorală din regiune: „Republica Moldova, vot crucial”

Vineri, 05 Septembrie 2025
TVR MOLDOVA difuzează o serie de programe de informare și dezbatere electorală pentru alegerile parlamentare.  TVR 1 și TVR INFO găzduiesc o amplă campanie destinată scrutinului din Republica Moldova.
David Popovici / Imago

Românii au fost alături de David Popovici, la Televiziunea Română, urmărind finala câștigată la Campionatul Mondial de Natație

Vineri, 01 August 2025
Televiziunea Română a înregistrat audiențe record cu ocazia transmiterii finalei Campionatului Mondial de Natație, în care David Popovici a cucerit aurul mondial, confirmându-și statutul de superstar al natației internaționale.

TVR aduce magia televiziunii de altădată la Festivalul NOSTALGIA 2025

Marţi, 24 Iunie 2025
· Câştigă invitaţii la festival prin concursul organizat de TVR şi NOSTALGIA 2025 · Trăieşte experienţe unice la Cinema TVR Retro, Studioul TVR Vintage şi Muzeul Nostalgia TVR.
Regulament Nostalgia

REGULAMENT CONCURS: „Cu TVR, mergi la NOSTALGIA”

Luni, 23 Iunie 2025
comunicat tvr

Campania TVR „Împreună facem bine!” continuă

Vineri, 20 Iunie 2025
TVR, în parteneriat cu Asociaţia Magistraţilor din România, pune la dispoziţia telespectatorilor contul bancar: RO53 RNCB 0090 0005 0862 0004 RNCBROBU, deschis la Banca Comercială Română.

Campania TVR „Împreună facem bine", reluată în sprijinul comunităților afectate de inundații. Află cum poţi ajuta!

Marţi, 03 Iunie 2025
În contextul inundațiilor devastatoare care au afectat recent județele Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu, Prahova, Buzău, Neamț, Bacău, Covasna, Vrancea, Botoșani și Iași, Televiziunea Română reia campania „Împreună facem bine", un demers de solidaritate și acțiune concretă în sprijinul comunităților afectate. La sediile TVR din Cluj-Napoca și Târgu Mureș se pot dona produse de primă necesitate.
TVR celebrează Ziua Internațională a Copilului_Comunicare Corporate TVR

TVR celebrează Ziua Internațională a Copilului

Vineri, 30 Mai 2025
De 1 Iunie, Televiziunea Română difuzează programe speciale dedicate copiilor.  
Bookfest, editia XVIII

Dezbaterea TVR Cultural, „De la AI... la infinitul cuvintelor", la Bookfest 2025

Marţi, 27 Mai 2025
Între 28 mai și 1 iunie, TVR Cultural oferă zilnic pasionaţilor de carte o legătură directă cu Salonul Internaţional de carte Bookfest 2025. Interviuri cu editorii și scriitorii din ţară şi din străinătate, cele mai noi apariţii editoriale, transmisiuni în direct, jurnale culturale, dar şi ediţiile speciale dedicate evenimentului ajuns la cea de-a XVIII-a ediție au devenit deja o tradiţie a postului.
UNITER / TVR

TVR a transmis, în direct, Gala Premiilor UNITER 2025

Marţi, 27 Mai 2025
Televiziunea Publică a celebrat teatrul românesc: cea de-a 33-a ediție a Galei Premiilor UNITER s-a văzut în direct la TVR 1, TVR Cultural, TVR Craiova, precum şi online, pe tvrplus.ro. Distincțiile pentru cei mai buni actori în roluri principale au ajuns la Oana Mogoș pentru rolul „Valeria” din spectacolul „Regina nopții”, respectiv către Vlad Udrescu pentru rolul titular din „Hamlet”. Televiziunea Română a fost coproducător al evenimentului.
Turnul TVR

TVR găzduiește Plenara pentru Relații Internaționale a European Broadcasting Union, cea mai importantă alianță mondială de servicii publice de media

Marţi, 27 Mai 2025
Televiziunea Română (TVR) va găzdui Plenara pentru Relații Internaționale a European Broadcasting Union (EBU), uniunea societăților de radio și televiziune publice din Europa, în perioada 27-28 mai 2025, la București. Evenimentul reunește profesioniști din domeniul relațiilor internaționale ai serviciilor publice de media din întreaga lume.
mai sus ^
Televiziunea Română
Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti, cod 010.565
Telefonul telespectatorului: 021.319.91.11, de luni până vineri, 09:00 - 17:00
© 2025 Toate drepturile rezervate.
     