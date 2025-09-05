TVR aduce în prim-plan cea mai fierbinte campanie electorală din regiune: „Republica Moldova, vot crucial”

TVR MOLDOVA difuzează o serie de programe de informare și dezbatere electorală pentru alegerile parlamentare. TVR 1 și TVR INFO găzduiesc o amplă campanie destinată scrutinului din Republica Moldova.

Pe 28 septembrie, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare - un test decisiv pentru parcursul democratic și european al țării și un moment urmărit îndeaproape de partenerii europeni.

.

Televiziunea Română, prin studiourile de la București și Chișinău, acordă o atenție specială acestui scrutin și aduce telespectatorilor săi informații relevante în acord cu misiunea sa publică. Pentru că, la TVR se scrie istoria prezentului!

.

„Informarea corectă, transparentă și accesibilă a publicului este un pilon esențial al oricărui proces democratic. Campania electorală nu este doar un moment de confruntare a ideilor politice, ci și o oportunitate pentru cetățeni de a-și face vocea auzită prin vot. Pe parcursul acestei campanii electorale, Televiziunea Română oferă acces la informații clare, verificate și echilibrate telespectatorilor săi de pe ambele părți ale Prutului, ca parte a misiunii publice”, a declarat Dan-Cristian Turturică, Președinte-Director General al SRTv.

.

De luni, 8 septembrie, până duminică, 28 septembrie, ziua alegerilor, TVR 1 și TVR INFO găzduiesc o amplă campanie destinată votului pentru Legislativul de peste Prut, sub genericul „Republica Moldova, vot crucial”.

.

Campania va cuprinde emisiuni de dezbatere cu invitați din România și din Republica Moldova, precum și o rubrică dedicată în Telejurnal, cu și despre basarabenii care trăiesc și muncesc în România.

.

Astfel, de luni până joi, de la ora 17.10, TVR INFO va difuza o serie de dezbateri, găzduite de jurnaliștii Mihai Rădulescu, Roxana Zamfirescu, Ramona Avramescu și Claudiu Lucaci, alături de invitați de pe ambele maluri ale Prutului.

.

În zilele de sâmbătă, 13, 20 şi 27 septembrie, de la ora 17.00, Ramona Avramescu și Mihai Rădulescu, alături de invitații lor, vor aduce cele mai noi informații despre campania pentru Legislativul de peste Prut.

.

Totodată, în Telejurnalul de la ora 20.00, vom urmări o campanie în care vocea basarabenilor din România va putea fi auzită, zilnic, la TVR 1 și TVR INFO.



În paralel, studioul TVR MOLDOVA difuzează propriile programe de informare și dezbatere electorală.

.

În această perioadă, principalul jurnal de ştiri al TVR MOLDOVA oferă telespectatorilor relatări obiective și informații esențiale despre desfășurarea campaniei, despre candidați și despre temele relevante pentru societate.

.

Ştiri de încredere despre actualitatea complicată din Republica Moldova în perioada acestei campanii vor fi difuzate şi la Telejurnalul de ora 13.00, de pe TVR INFO şi TVR MOLDOVA.

.

În fiecare duminică, emisiunea de informare electorală „Cu Cine Votăm”, prezentată de Natalia Chicu, conturează profilurile candidaților. Astfel, fiecare alegător îi va putea cunoaṣte pe cei care vor să-i reprezinte.

.

În ultimele două săptămâni de campanie, TVR MOLDOVA va organiza dezbateri electorale. Jurnaliștii Mădălin Necșuțu și Antuanela Răileanu vor modera aceste confruntări, oferindu-le candidaților o tribună echitabilă, dar și provocându-i la un dialog deschis și la o competiție de idei bazată pe argumente.

.

Moldova este republică parlamentară, astfel că viitorul său depinde esențial de componenta noului Legislativ. Pentru câștigarea celor 101 mandate de deputat se poartă o bătălie dură între forțele politice care vor să ducă țara în Uniunea Europeană și cele care vor s-o întoarcă în sfera de influență rusă.



Compartimentul Comunicare