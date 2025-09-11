Începe Festivalul Unforgettable, în Piața Constituției. Cine va urca pe scenă în prima seară

PROMO

Între 11 și 13 septembrie, în Piața Constituției, se va desfășura Unforgettable, cel mai mare festival pop-simfonic din România, în cadrul căruia TVR este partener media.

La eveniment sunt așteptați peste 60.000 de spectatori. În cele trei zile ale festivalului, pe scenă vor urca Nikos Vertis, Andra, Nicole Cherry, Gheorghe Zamfir, Andrea Bocelli, Subcarpați, José Carreras & Katherine Jenkins, Arash, Loreen sau Daniel Jinga.



În prima zi a festivalului, publicul va avea parte de un concert susținut de artistul grec Nikos Vertis, care va împărți scena cu una dintre cele mai iubite artiste din România - Andra.



Cei doi nu au cântat niciodată împreună până acum. Însă, potrivit organizatorilor, pentru Unforgettable Festival 2025, Nikos Vertis și Andra au pregătit un moment care promite să fie nu doar muzică, ci o sărbătoare a emoțiilor balcanice și românești.



„Cu o voce care îmbină perfect pasiunea, dorul și romantismul mediteranean, Nikos Vertis este unul dintre cei mai iubiți artiști greci ai momentului. Cu zeci de hituri, milioane de fani și nenumărate concerte sold-out, Vertis aduce la București farmecul autentic al Greciei, într-un show în premieră absolută pentru un festival internațional. Prezența sa la Unforgettable Festival marchează un moment special - este pentru prima dată când artistul urcă pe scena unui festival open-air, iar Piața Constituției va vibra pe acorduri de bouzouki, cu emoția inconfundabilă a muzicii grecești. Atmosfera va fi una de neuitat: plină de energie și suflet, un moment unic, într-un cadru legendar”, se arată pe site-ul evenimentului.



Porțile festivalului se vor deschide joi, începând cu ora 17:00, iar la ora 20:00 va veni în fața publicului Nikos Vertis.



Pe lângă show-urile live și instalațiile artistice, participanții vor descoperi o zonă gastronomică diversificată, cu un food-court special amenajat, unde „bucătării internaționale, preparate gourmet și concepte culinare inovatoare se împletesc într-o experiență completă”, se arată într-un comunicat al organizatorilor. „Atmosfera va fi completată de zone de relaxare, activări de brand surpriză și peste 100 de performeri și animatori pregătiți să creeze momente spectaculoase în fiecare colț al festivalului”, se mai precizează în comunicat.



Pentru confortul și siguranța participanților, organizatorii recomandă folosirea transportului public - metrou (stația Izvor), autobuzele STB (linia 123 către Piața Constituției) sau servicii de ride-sharing.



Parcările din zonă sunt extrem de limitate, iar traficul va fi restricționat pe străzile adiacente, motiv pentru care venirea cu mașina personală nu este recomandată.



Circulația rutieră va fi restricționată în zona centrală a Capitalei până duminică, la ora 12:00.



Zonele vizate de restricții sunt:

bulevardul Libertății, între intersecția cu bulevardul 13 Septembrie și intersecția cu bulevardul Națiunile Unite;

bulevardul Unirii, de la bulevardul Libertății până în Piața Unirii;

Rute ocolitoare recomandate:

Splaiul Independenței - bd. Hașdeu - str. Izvor - Piața Arsenalului - Calea 13 Septembrie;

bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piața Universității.





Accesul în festival este permis doar pe baza unui bilet valid și a actului de identitate. Este interzisă intrarea cu obiecte periculoase, mâncare sau băuturi din afara perimetrului festivalului. Minorii pot participa doar dacă sunt însoțiți.

TVR este partener media al Festivalului Unforgettable.

Sursa foto: unforgettablefestival.com