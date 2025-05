Cum trăiește Dana Iancu vremea: „Nu e doar muncă, e o recunoștință pentru visul împlinit”

VEDETE

Cu îndrăzneală şi curaj, a renunțat la propria afacere pentru a-și urma visul din copilărie, acela de a fi la pupitrul ştirilor și de a transmite emoții dincolo de ecran. Acum, deşi nu e la un pupitru, Dana Iancu ne aduce toate informaţiile meteo la Ştirile TVR şi, duminica, la „Devreme despre vreme”.

Vremea nu e doar un subiect profesional pentru Dana, ci un univers trăit cu sinceritate, pe care se bucură să-l împartă cu publicul.

Rutina sa aparte, ce începe la ora 03:30 dimineața, o ajută să mențină un echilibru între muncă și viața personală. Preferă un ceai în locul cafelei și se pregătește rapid pentru a ajunge la TVR și a pregăti jurnalul matinal. La întoarcerea acasă, este întâmpinată de partenerul ei de suflet, câinele Arnold, alături de care face plimbări lungi prin pădure.

Cum se pregăteşte pentru rubrica meteo şi emisiunea „Devreme despre vreme”, câtă muncă e în spatele acestor producţii tv, cum e viaţa sa din spatele micului ecran, ne dezvăluie chiar Dana Iancu.

Întrebare: De mai mulți ani prezinți rubrica Meteo și ești o prezență consacrată la Telejurnalul matinal. Care și cum era viața ta înainte de Meteo? Ce făceai, cu ce te ocupai înainte de a intra în televiziune și cum ai ajuns în TVR?

Răspuns: Înainte să ajung în televiziune, viața mea era ancorată într-o zonă complet diferită gestionam propria afacere și eram într-un ritm alert, cu multe responsabilități. Dar, chiar și atunci, simțeam că îmi lipsește ceva esențial. Acel „ceva” era legat de o vocație veche, un vis din copilărie, când o priveam fascinată pe Andreea Esca la știri și îmi imaginam cum, într-o zi, voi fi și eu acolo, la pupitru. Era o proiecție atât de vie, încât niciodată n-am uitat-o, chiar dacă viața m-a dus, pentru o vreme, în altă direcție.

La un moment dat, mi-am dat seama că e timpul să urmez ceea ce simt cu adevărat. Așa am ajuns, pas cu pas, în TVR. A fost o schimbare cu emoție, cu teamă, dar și cu o determinare uriașă. Și da, am simțit din prima zi că am ajuns unde trebuie.

Întrebare: La ce oră te trezești? Care e ritualul tău de dimineață? Cafea, mic dejun, sport…?

Răspuns: Ritmul meu de viață e, cum să spun… special. Mă trezesc foarte devreme, pe la 3:30 – 3:45 dimineața. Nu beau cafea, ci doar un ceai cald care să-mi învelească puțin trupul și mintea la început de zi. Apoi fug direct spre televiziune, unde începem pregătirea pentru jurnalul matinal.

Pe la 9:00 – 9:30 sunt înapoi acasă, iar acolo mă așteaptă una dintre cele mai mari bucurii ale zilei: câinele meu, Arnold , pe care îl plimb și hrănesc. E un partener de suflet, nu doar un animal de companie.

Întotdeauna îmi fac loc în program pentru o oră de sport, e ritualul meu de echilibrare. Nu e doar pentru corp, e mai ales pentru minte și inimă. Restul zilei îl împart între sarcinile personale, plimbarea prin pădure cu Arnold, o oră sfântă pentru mine și, desigur, pregătirea pentru ziua următoare. Îmi documentez cu grijă prognoza, ca dimineața următoare să fiu în contact total cu ceea ce urmează să transmitem.

Adesea, mai lucrez și pentru cealaltă emisiune de care sunt foarte atașată, „De vreme, despre vreme”.

Întrebare: Emisiunea „De vreme, despre vreme” a devenit virală. Cum a apărut ideea și cum vă vin idei precum „Cât cântărește un nor?” sau „Cum cântă un lac?” Ce subiecte ne mai pregătiți?

Răspuns: Ideea acestei emisiuni a pornit, cred, dintr-un cumul de lucruri. Din dorința mea de a aduce vremea mai aproape de oameni, de a o face nu doar utilă, ci și fascinantă. Dar și dintr-o mare încredere pe care am primit-o de la cei care mă cunosc bine în TVR. M-au văzut și m-au înțeles. Au știut că fac totul cu sufletul și că, pentru mine, munca nu e o obligație, ci o formă de recunoștință pentru visul împlinit.

Lucrez la această emisiune cu doi oameni extraordinari: Cristina și Radu Dănilă. Am mai colaborat în trecut și între noi există o chimie profesională reală. Cristina are o creativitate ieșită din comun, vine cu idei spectaculoase, iar Radu completează perfect acest echilibru. Eu adaug partea mea de pasiune, documentare, și da, contribuim toți cu idei, curiozități, întrebări care par simple, dar ascund lumi întregi.

Pregătim în continuare subiecte surprinzătoare despre atmosferă, despre fenomene pe care le trăim dar nu le înțelegem mereu. Vă promit că o să vă placă și sper să rămâneți alături de noi. Eu cred cu toată ființa în acest proiect, așa cum am crezut mereu în tot ce mi-am asumat în viață.

:

Întrebare: Ești un fel de consultant meteo pentru apropiați? Te sună prietenii să te întrebe cum va fi vremea într-o anumită zi sau perioadă în care vor să meargă în vacanță?

Răspuns: Nu doar că sunt un consultant… eu trăiesc vremea, în adevăratul sens al cuvântului. De cele mai multe ori, indiferent pe unde merg, fie că sunt la cumpărături, într-o vizită sau pur și simplu mă întâlnesc întâmplător cu cineva care mă cunoaște de la televizor inevitabil apare întrebarea: „Cum va fi vremea?”

Fie că vorbim despre ploaie, ninsoare sau o vacanță planificată, oamenii au mereu curiozități și îmi cer sfatul. Și le răspund cu toată plăcerea. Pentru mine, vremea nu este doar un subiect de serviciu, este ca un prieten care face parte din viața mea zilnică. O simt, o analizez, o trăiesc… și o împărtășesc cu drag. A devenit o plăcere firească să pot fi de ajutor în acest fel pentru că știu cât de important e să te bazezi pe cineva când vrei să-ți planifici zilele frumos.

Întrebare: Cât de implicată ești în realizarea programelor pe care le prezinți?

Răspuns: Sunt implicată cu tot ce sunt. Cu inima, cu mintea, cu timpul meu. Cred că n-aș putea să funcționez altfel. Fiecare detaliu contează pentru mine, de la cum arată un cuvânt pe ecran până la tonul cu care rostesc o frază. Îmi asum fiecare apariție ca pe o promisiune față de publicul care mă privește. Mă implic și emoțional, mental, fizic, pentru că doar așa cred că se poate construi ceva cu adevărat valoros.

Întrebare: Povestește-ne despre tine, cea de dincolo de ecran. Pasiuni, plăceri, viață personală…

Răspuns: Sunt un om simplu și profund în același timp. Nu am multe pasiuni, dar cele pe care le am le onorez cu bucurie și loialitate. Iubesc animalele, în special câinii.

Îmi place să scriu despre ceea ce nu se rostește, doar se simte. Despre emoții neexprimate, dar care trăiesc în noi. Ador plimbările lungi prin natură, liniștea, mișcarea. Îmi place să citesc și sunt pasionată de psihologie, de tot ce înseamnă dezvoltare interioară și cunoaștere de sine.

Viața personală? Îmi place să investesc în mine. Îmi place shopping-ul, da, dar mai ales când e vorba de ceva care mă ajută să cresc. Timpul meu este limitat, așa că îl prețuiesc și aleg cu mare grijă oamenii care îmi sunt aproape. Nu sunt un om ușor de cucerit, dar dacă îți deschid ușa inimii, știi că sunt acolo. Pe bune!

Și cred că fiecare zi e o șansă de a ne descoperi puțin mai mult, puțin mai frumos.

Le mulțumesc din suflet celor care mă privesc dimineața, cu ochii poate încă somnoroși, dar cu inimile deschise. Fiecare mesaj, fiecare privire în ecran înseamnă enorm pentru mine.

Și dacă pot să le ofer un zâmbet, o stare de liniște, o informație spusă cu blândețe atunci simt că îmi fac bine treaba. Nu există premiu mai mare decât sinceritatea unei conexiuni umane.

Așa că vă mulțumesc. Și vă promit că, de vreme ori de nevreme, voi fi acolo!

Dana Iancu ne aduce ştirile meteo la Telejunal Marinal, de luni până vineri şi la „Devreme despre vreme”, duminica, de la ora 10.00.