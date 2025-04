Sanda Ladoşi: „Ca jurat, nu trebuie să le vând iluzii copiilor!”

„Chiar dacă sunt mici, nu trebuie să-i tratăm ca pe niște jucării. Ei sunt mici, dar mintea lor este mare, ei înțeleg foarte bine, foarte multe lucruri”, spune Sanda Ladoşi despre copii, în general şi despre micii concurenţi care îşi fac curaj şi vin pe scena „Vedeta familiei”, în particluar.

Întotdeauna, probabil, a părut a fi prea fermă sau poate prea dură... deși nu e aşa. „Am considerat că a fi cinstit cu un copil este un aspect important în relația ta cu el. Așa mi-am educat copiii!”, declară Sanda Ladoşi, jurata care face echipă cu Andreea Bălan, Radu Ştefan Bănică şi Elena Gheorghe în juriul „Vedeta familiei”, la TVR 1. Ce a determinat-o să fie în acest juriu, ce sfaturi are pentru copiii talentaţi care vor să devină vedete în lumea muzicii, dar şi pentru părinţii acestor copii, aflăm din interviul pe care interpreta Sanda Ladoşi ni l-a acordat.

A, şi fiţi pe fază: duminică, în Ziua de Paşti, la TVR 1, începe al şaselea sezon „Vedeta familiei”! Sunt talentaţi, dornici să se afirme şi susţinuţi de părinţi în realizarea visului lor. Fiecare dintre ei este „Vedeta familiei” sale, iar acum au ocazia să devină cunoscuţi de o ţară întreagă! Talent-show-ul pentru copii „Vedeta familiei”, prezentat de Florina Constantinescu, va putea fi urmărit din 20 aprilie, în fiecare duminică, de la ora 18.00.

1. Dragă Sanda, ce a contat când ai ales să fii în juriul „Vedeta familiei”?

În primul rând, mă bucur că s-a gândit producătorul emisiunii la mine și a considerat că sunt ceea ce trebuie pentru această echipă. Apoi, firesc, cred că esențial este să iubești copiii, să-i placi, să încerci să fii aproape de ei, să încerci să le dai sfaturi utile pentru că, până la urmă, e pentru viața lor. Chiar dacă sunt mici, nu trebuie să-i tratăm ca pe niște jucării. Ei sunt mici, dar mintea lor este mare, ei înțeleg foarte bine, foarte multe lucruri. Întotdeauna, probabil, am părut a fi prea fermă sau poate prea dură... deși nu e aşa. Am considerat că a fi cinstit cu un copil este un aspect important în relația ta cu el. Așa mi-am educat copiii! Și în primul rând a nu minți, a nu minți și a nu crea false impresii! Nu este sănătos pentru viitorul lor! Deci, a iubi copiii! Apoi, foarte importantă în alegerea mea a fost echipa alături de care lucrez: aici mă refer atât la cei din fața camerelor, cât și la cei din spatele camerelor. Iar la TVR avem o echipă excepțională! Ș-apoi conceptul în sine: orice emisiune de, cu şi pentru copii este binevenită!

2. Care crezi că sunt argumentele principale în favoarea formatelor de televiziune cu şi pentru copii?

Emisiunile de copii sunt extrem de importante, din păcate foarte puține. Și de ce sunt importante...? Pentru că, ei fiind în formare, orice aport educațional va construi o piatră de temelie pentru viitorul lor. Emisiunea pentru copii e utilă în procesul educațional. Ar trebui să fie diversă, dinamică, atractivă. Atâta timp cât părinții sunt atrași în lumea copiilor, și copiii se vor simți bine! Este esențial să realizăm că activitatea aceasta extrașcolară, din punctul meu de vedere, mai exact muzica și sportul sunt piloni extrem de importanți în formarea viitorului adult.

3. „Împreună, orice-ar fi” este una dintre probele concursului Vedeta familiei (la aceasta probă fiecare concurent cântă alături de un membru din familie (mama, tata, fraţi). Ce sfaturi ai pentru părinţi şi copii?

Eu cred că mă adresez în mod special părinților și de ce? Pur și simplu, din experiența pe care am acumulat o până acum în această emisiune, trebuie să clarific faptul că părintele este acolo să-și susțină copilul și să îl sprijine din punct de vedere emoțional. Profesional, nu e cazul, pentru că, de multe ori copilul este mult mai bine pregătit decât părintele, dar emoțional - da. A fost foarte simpatic că, în multe cazuri, copilul sprijinea părintele din punct de vedere emoțional. Și atunci, ca un sfat - care poate fi băgat în seamă sau nu - esențial este ca părintele să se pregătească psihic foarte bine pentru acest eveniment, mai ales cei care nu au avut tangență cu scena sau nu au niciun fel de experiență scenică. Pentru a deveni, într-adevăr, un factor emoțional puternic pentru copiii lor, trebuie să fie pregătiţi. Acel copil nu trebuie să se concentreze pe cum intonează părintele și cum se comportă pe scenă, ci să fie atent la ceea ce face el pe scenă și să nu mai aibă grija părintelui. În clipa în care își asumă părintele apariția pe scenă, s-o trateze foarte serios. Și în același timp, foarte relaxat, ca pe o joacă, pentru a nu crea emoții în plus copilului.

4. Până acum, când eşti jurat în acest family entertainment talent show de la TVR, cu siguranţă ai fost tu în poziţia de a fi jurizat în diferite concursuri, competiţii muzicale. Ai vreo amintire plăcută/neplăcută din perioada când, copil fiind, ai întâlnit juraţi aspri sau oameni cu suflet şi vorbe bune care ţi-au influenţat parcursul?

Din toată experiența mea de jurat în diversele concursuri, am înțeles că nu trebuie să fiu falsă, nu trebuie să mint copiii, nu trebuie să le vând iluzii. Trebuie să le vând, cât se poate de bine, profesionalism. Chiar dacă sunt mici, ei înțeleg foarte bine ce au de făcut. Şi, din aceeași experiență pe care o am, trebuie să vă spun că acești copii care au urmat sfaturile date de juriu au avut lucruri extraordinare de învățat. Lucrurile neplăcute sunt însă altele: de exemplu, văd că foarte mulți părinți își creează visurile prin prisma copiilor, adică ce n-au ajuns părinții să facă vor să realizeze acum, prin propriii copii. Din punctul meu de vedere, este greșit! Copilul nu trebuie împins de la spate, copilul nu trebuie forțat, trebuie sprijinit, trebuie ajutat, dar nu trebuie stresat și pus presiune pe copil ca să fie foarte bun. Copiii noștri sunt foarte buni! Copiii noștri sunt excepționali, doar trebuie sprijiniți. A fi un jurat ferm, dar blând, consider eu, este iarăși tare important pentru conduita viitoarei vedete care se naște. În concluzie, conform experienței de viață pe care am avut-o trecând, la rândul meu, prin niște etape de selecție în mulți ani pe care i-am petrecut făcând această meserie, într-o primă fază hobby, bucurie și după aceea, la nivel profesional. Concluzia este că niciodată trofeele, premiile, concursurile nu vor defini, definitiva o personalitate puternică în domeniul muzical, ci cred că cel mai important lucru este mesajul pe care îl transmiți ca artist, prin melodiile pe care le lansezi și pe care le pui pe piață și până la urmă, activitatea care rămâne în urma ta ca profesionist.

5. Care sunt proiectele actuale ale Sandei Ladoşi...

În general, proiectele mele sunt legate de muzică și de dorința mea de a scoate melodii frumoase, în tot contextul acesta actual bulversant. Și totuși, mă ambiționez și mă dedic stilului de muzică ce m-a consacrat efectiv, adaptându-mă la vreme și la ceea ce înseamnă actualitate, dar nedezicîndu-mă de stil, de profesionalism. Eu zic că trebuie să triumfe muzica, trebuie să meargă mai departe. N-aș zice că oricum și sub orice formă, dar cu siguranță, trebuie să fie cu emoție, cu putere și, nu în ultimul rând, cu o extraordinară calitate!

