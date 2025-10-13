loader
Summit pentru pace în Gaza; Hamas eliberează ostaticii israelieni

publicat: Luni, 13 Octombrie 2025
Stațiunea Sharm el-Sheikh din Egipt devine, luni, punctul central al diplomației internaționale, găzduind un summit de anvergură dedicat găsirii unei soluții durabile pentru conflictul din Fâșia Gaza. Evenimentul va fi co-prezidat de fostul președinte american Donald Trump și de liderul egiptean Abdel Fatah al-Sisi, în prezența a peste 20 de șefi de stat și guvern.

 

Hamas a început eliberarea celor 20 de ostatici israelieni despre care se crede că sunt în viață. Aproape 2.000 de prizonieri și deținuți palestinieni din Israel vor fi de asemenea eliberați, ca parte a primei faze cruciale a acordului de încetare a focului intermediat de SUA.

Potrivit anunțului oficial transmis de Președinția Egiptului, reuniunea are drept obiectiv principal consolidarea eforturilor de pace în Orientul Mijlociu, oprirea definitivă a violențelor din Gaza și lansarea unui nou cadru de securitate regională.

Secretarul general al Națiunilor Unite, António Guterres, va fi prezent la summit, alături de lideri europeni de prim rang: premierul britanic Keir Starmer, șefa guvernului italian Giorgia Meloni, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez și președintele francez Emmanuel Macron.

Organizarea acestei reuniuni de criză vine în contextul în care Israelul și Hamas au ajuns recent la un acord de încetare a focului și schimb de prizonieri, în urma unor negocieri complexe și discrete desfășurate chiar la Sharm el-Sheikh, cu implicarea activă a mediatorilor din Egipt, Qatar și Turcia. Emisari americani de rang înalt, printre care Steve Witkoff și Jared Kushner, au jucat un rol-cheie în facilitarea acordului.

Conflictul din Gaza a atins cote dramatice: peste 67.000 de palestinieni – majoritatea civili – și-au pierdut viața în urma operațiunilor militare israeliene, în timp ce partea israeliană a înregistrat 1.200 de morți și 251 de persoane luate ostatice, după atacul surpriză lansat de Hamas.

Summitul de la Marea Roșie este privit drept o oportunitate crucială pentru relansarea dialogului politic și pentru punerea bazelor unei stabilități de durată în regiune. Rămâne de văzut în ce măsură liderii prezenți vor reuși să transforme această inițiativă diplomatică într-un pas concret către pace.

 

Tag-uri: acord de pace, acord israel hamas, Fâșia Gaza, Israel, plan de pace trump, sua, sua gaza, summit de pace in Gaza, summit Sharm el-Sheikh

