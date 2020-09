Televiziunea Română prelungeşte proiectul „Teatru în TVR”

Televiziunea Română vine în întâmpinarea solicitărilor primite de la spectatori, pentru „Teatru în TVR”, principalul eveniment cultural al anului în România. Perioada în care spectatorii se pot bucura de reprezentații se prelungește până pe 4 octombrie.

Dacă iniţial, ediţia a patra a stagiunii „Teatru în TVR” urma să se încheie duminică, 13 septembrie, iată că acum stagiunea se prelungeşte până în 4 octombrie, interval în care vor fi susţinute alte aproximativ 17 reprezentaţii a cinci spectacole. Alături de cele 47 de reprezentaţii deja susţinute în faţa bucureştenilor de către 15 instituţii şi companii teatrale, în 21 de spectacole, cele 11 săptămâni ale stagiunii „Teatru în TVR” devin cel mai important eveniment cultural al anului 2020 din România - ca durată şi desfăşurare.

Două dintre cele cinci spectacole programate în continuarea stagiunii „Teatru în TVR” reprezintă o surpriză pentru spectatori, care pot intra gratuit să urmărească două capodopere ale literaturii dramatice: Caligula şi Pygmalion. În 25 şi 26 septembrie, Casa de Producţie TVR ne aduce în premieră proiecţia Caligula , de Camus - piesa care a marcat istoria teatrului şi a cinematografiei - pusă acum în scenă de Silviu Jicman. Cea de-a doua surpriză, spectacolul Pygmalion de G.B.Shaw -cu povestea în care puterea cuvântului devine dalta unui sculptor de geniu - este oferită în 21, 29 şi 30 septembrie de cei mai talentaţi studenți-actori de la UNATC.

Aşa cum declară Demeter András, responsabilul acestui proiect: „2020 este un an atipic. Dar este și un an în care trebuie să fim mai uniți decât de obicei. Și pentru că nu vrem sub nicio formă să renunțăm la spectacol, la public, la magia pe care doar teatrul știe să o ofere, ne face o imensă bucurie să anunțăm că, în pofida vremii sau a vremurilor, prelungim stagiunea Teatru în TVR până în 4 octombrie!”.

Stagiunea 2020 „Teatru în TVR” este derulată de Televiziunea Română în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Primăria Sectorului 1 şi este susținută de Fundația Fildas Art, prin programul Catena pentru Artă și GRANDE GLORIA PRODUCTION SA, prin mărcile Hygienium și Grande Natura. Mulțumiri S.C. Stage&Ledtech SRL și BEST ADVERTISING & CONSULT SRL!

***

Toate informaţiile referitoare la programarea spectacolelor, ora de începere a acestora, regulile de distanţare socială şi protecţie împotriva infectării cu COVID-19 pot fi găsite pe site-ul TVR şi pe pagina de Facebook a Casei de Producție TVR.

Biletele de intrare se pot procura de la teatrele partenere, iar accesul publicului se face prin intrarea TVR din strada col. Constantin Blaremberg. Pentru o imagine și mai clară, accesați ghidul de acces.